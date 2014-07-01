به گزارش خبرگزاری مهر، "جان کری" با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست ادعا کرده است : ایران با وجود انجام چند دور مذاکره هنوز ثابت نکرده که برنامه هسته ای این کشور صلح آمیز است.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این یادداشت می نویسد : خوشبینی هایی که برای رسیدن به توافق در مذاکرات وجود دارد با آنچه در مذاکرات پشت درهای بسته در جریان است تفاوت دارد. بعد از ماه ها مذاکره هنوز نمی دانیم ایران به دنبال چیست و فقط می دانیم که هنوز اختلافات زیادی با ایران داریم و باید یاد آور شوم که این اختلافات به سبب درخواست های ما به وجود نیامده است.

وی با یادآور شدن این نکته که زمان برای رسیدن به توافق رو به پایان است، از ایران می خواهد تا با جدیت بیشتری در مذاکرات پیش رو حاضر شود.

کری می نویسد : هنوز با ایران می توان به توافق رسید، اما زمان برای رسیدن به این توافق رو به پایان است.

وزیر خارجه آمریکا با نادیده گرفتن اقدامات مثبت و همکاری سازنده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که بر ماهیت صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران تاکید کرده است، نوشت : این مذاکرات انتخاب مقامات ایران بوده است. آنها یا می توانند موافقت کنند که گام های لازم برای اطمینان دادن به جهان در مورد اینکه برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز بوده و برای تولید سلاح مورد استفاده قرار نخواهد گرفت اتخاذ کنند یا آنکه این فرصت تاریخی را که امکان پایان دادن به انزوای سیاسی و اقتصادی ایران و ارتقاء زندگی مردم کمک می کند، هدر دهند.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه می نویسد : مقامات ایرانی بارها و بدون هیچ ابهامی گفته اند که هیچ تصمیمی برای ساخت تسلیحات هسته ای نداشته و برنامه هسته ای آنها صرفا برای مقاصد صلح آمیز است. اگر فرض کنیم که آنها درست می گویند ثابت کردن آن کار مشکلی نیست.

در ادامه یاداشت کری آمده است : آمریکا و شرکای ما به ایران نشان داده‌اند که تا چه اندازه جدی هستیم. در حین مذاکرات برای رسیدن به برنامه اقدام مشترک، ما دست خود را به سوی ایران دراز کردیم و با آنها به طور مستقیم دیدار کردیم تا بفهمیم که ایران از برنامه هسته ای خود چه می‌خواهد. ما به همراه شرکای بین‌المللی خود، مسیری را تعیین کرده ایم که به ایران اجازه می‌دهد برنامه داخلی برای اهداف کاملاً صلح آمیز داشته باشد. ما نشان دادیم که در کاهش تحریم‌های اقتصادی انعطاف داریم.

کری در ادامه گفته است : در سراسر این مذاکرات، طرف ایرانی جدی بوده است. ایران با عمل کردن به تعهداتش در این طرح اقدام مشترک انتظارات برخی را به چالش کشیده است. ایران برخی از ذخایر اورانیوم با سطح غنای بالا را از بین برده است، قابلیت غنی‌ سازی را از طریق عدم نصب سانتریفیوژهای بیشتر محدود کرده است، از پیشرفت‌های بیشتر در تأسیسات غنی‌‌سازی و رأکتور آب سنگین اراک خودداری کرده و اجازه بازرسی های جدید و پی در پی را داده است و در عوض اتحادیه اروپا و گروه 1+5، کاهش تحریم های محدودی را به ایران عرضه کرده‌اند، البته ساختار تحریم‌ها همچنان برجای خود باقی است.

هم اکنون ایران باید انتخاب کند. در حین مذاکرات جامع، جهان چیزی بیشتر از این نمی خواهند که ایران از حرف‌‌های خود با اقدامات مشخص و قابل اثبات حمایت و دفاع کند. ما در چند ماه گذشته، یک سری اقدامات منطقی، قابل اثبات که به سادگی قابل دستیابی است و تضمین می‌کند که ایران نمی‌تواند به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند و اینکه برنامه هسته ‌ای ایران به اهداف صلح‌آمیز محدود می شود، پیشنهاد دادیم. تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران به طور مرحله‌ای کاهش پیدا می‌کند.

ایران چه چیزی را انتخاب می کند؟ با وجود ماه ها ماهها بحث و مذاکره، ما هنوز این مسئله را نمی‌دانیم. ما م ‌دانیم که اختلافاتی میان آنچه که مذاکره کنندگان ایران می گویند تمایل به انجام آن دارند و آنچه که باید برای رسیدن به توافق راه حل جامع انجام دهند، وجود دارد. ما همچنین می‌دانیم که خوشبینی عمومی آنها درباره نتیجه این مذاکرات تا امروز با مواضعی که پشت درهای بسته دارند، هماهنگی ندارد.

این شکاف ‌ها نتیجه زیاده خواهی ما نبوده و برعکس، اتحادیه اروپا و مذاکره کنندگان 1+5 به دقت به سوالات ایران و نگران ‌هایی این کشور گوش داده است و تا حدی که هماهنگ با اهداف اساسی ما در این مذاکرات بوده است، انعطاف از خود نشان دادیم. ما از نزدیک با ایران برای طراحی یک مسیر برای برنامه‌ای که تمامی الزامات اهداف صلح‌آمیز و غیرنظامی را تحقق بخشد، همکاری کرده ‌ایم.

کری می نویسد: البته اختلافاتی بین قصد ادعا شده ایران درباره برنامه هسته ای و محتوای واقعی این برنامه تا به امروز باقی مانده است. اختلاف میان آنچه که ایران م ‌گوید و آنچه که انجام می‌دهد دلیل لزوم این مذاکرات و دلیل اتحاد جامعه بین‌الملل برای تحمیل تحریم‌هایی علیه ایران در وهله اول است.

برای رسیدن به کاهش تحریمها، جهان از ایران م ‌خواهد که نشان دهد فعالیتهای هسته ای این کشور همان چیزی است که ادعا می کنند. ۹ ماه پیش، حسن روحانی، رئی ‌جمهور ایران در یادداشتی واشنگتن پست نوشت: سیاست های بین الملل دیگر یک بازی که یک طرف برنده صرف و طرف دیگر یازنده صرف باشد نیست بلکه یک عرصه چند بعدی است که همکاری و رقابت اغلب اوقات به صورت همزمان رخ می دهد. رهبران جهان می‌بایست تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اظهارات روحانی گفت: این حرف ها در فکر اوباما هم بود که آمریکا را متعهد به کشف احتمال یک راه حل از طریق مذاکره برای بن بست هسته ای ایران می کند. ما به این مذاکرات ورود پیدا کردیم زیرا معتقد بودیم که فرصتی برای موفقیت به وجود‌ آمده است. هنوز این احتمال وجود دارد اما زمان اندک است.

اگر ایران بتواند این گزینه ها را اتخاذ کند، نتیجه مثبتی برای مردم ایران و اقتصاد آنها به همراه خواهد آمد. ایران قادر خواهد بود از طریق مهارت چشمگیر علمی خود برای همکاری بین المللی برنامه هسته ای غیرنظامی استفاده کند. تجار می توانند به ایران بازگردند، سرمایه گذاریهای مورد نیاز، شغل و کالاها و خدمات بیشتری را به ایران بیاورند. ایران می تواند دسترسی بیشتری به سیستم مالی بین المللی داشته باشد. نتیجه آن آغاز رشد اقتصادی ایران با سرعتی چشمگیر و با دوام، تقویت سطح زندگی مردم ایران خواهد بود. اگر ایران آمادگی این کارها را نداشته باشد، تحریم های بین‌المللی تشدید خواهد شد و انزوای ایران نیز عمیق‌ می شود.

مذاکره‌کنندگان ما به طور دائم در وین از حالا تا ۲۰ ژوئن تلاش خواهند کرد. ممکن است فشارهایی برای افزایش زمان (مذاکرات) وجود داشته باشد اما تا زمانی که همه طرفین موافقت نکنند هیچگونه تمدید دوران مذاکرات وجود نخواهد داشت و آمریکا و شرکای ما هرگز تلاش نمی کنند تنها صرف طولانی کردن مذاکرات، زمان مذاکرات را تمدید کند. ایران باید تمایل حقیقی برای پاسخ دادن به نگرانی های قانونی و مشروع جامعه بین‌الملل در بازه زمانی باقی مانده نشان دهد.

کری در پایان نوشت : در این جهان آشفته، اغلب اوقات فرصتها برای رسیدن به توافق صلح آمیز که تمامی نیازهای ضروری طرفین را محقق کند و جهان را به مکانی امنتر تبدیل کند و تنش های منطق ‌ای را کاهش دهد و رفاه بیشتری را به وجود آورد، به وجود نمی آید. ما چنین فرصتی پیدا کردیم و یک پیشرفت تاریخی محتمل است. موضوع مربوط به تمایل سیاسی و اثبات نیات و نه ظرفیت می شود. موضوع مربوط به گزینه ها و انتخاب ها می شود. بیایید عاقلانه انتخاب کنیم..