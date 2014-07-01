موفقيت محققان ایرانی در تولید فرآورده نانوذرات مقاوم در برابر سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر جلالی عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکي مشهد و همکارانش با استفاده از نانوذرات کاتیونی لیپوزوم در محيط آزمايشگاهي فرآورده اي علیه سرطان توليد کردند که سیستم ایمنی فرد را بر علیه یکی از مارکرهای مهم سرطان به نام Her2/neu فعال می کند و در صنایع داروسازی به ویژه در درمان سرطان هایی چون پستان، رحم، ریه و غیره کاربرد دارد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و همکارانش، در اين طرح تحقيقاتي به طراحی پپتیدهایی ازانکوژن موش و ارزیابی اثربخشی این پپتیدهای محصور در نانوذرات لیپوزوم-پلی کاتیون-دی‌ان‌ای (LPD)، برای القای پاسخ ایمنی در موش BALB / c پرداختند.

جلالی با تشريح مراحل اين طرح تحقيقاتي اظهار داشت: ابتدا با استفاده از بیوانفورماتیک، پپتیدهای ایمونوژنیکی از پروتیین Her2/neu طراحی شد، سپس در داخل نانوذرات کاتیونی به نام LPD انکپسوله شده و در ادامه به موش‌های توموری شده تزریق شد. در انتها، سایز تومور و پاسخ ایمنی در این موش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با استفاده از این نانوذرات، پپتیدهای طراحی شده از دسترس پروتئازها دور مانده و با توجه به کاتیونی بودن نانوذرات، بهتر به سلول‌های دندریتیک عرضه می‌شدند. از همه مهمتر دوز تزریقی پپتید احاطه شده در لیپوزوم بسیار کمتر از تزریق همان پپتید به صورت آزاد است.

جلالي خاطر نشان کرد:‌ نتایج حاکی از آن بود که با استفاده از این پپتیدها پاسخ ایمنی بسیار خوب و موثری را علیه مارکرهای سرطان ایجاد شد و این پاسخ وقتی با لیپوزوم همراه می شدند به طور معنی داری افزایش داشت.