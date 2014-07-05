پیوستن بازیگران جدید به سریال در حال پخش «فاخته»

داوود قچاق در گفتگو با خبرنگار مهر از پیوستن دو بازیگر جدید به سریال «فاخته» خبر داد و اظهار کرد: در چند روز گذشته افشین سنگ چاپ و مرتضی کاظمی به جمع بازیگران «فاخته» اضافه شدند تا به ترتیب در نقش‌های برادر فریبا و پلیس ایفای نقش کنند.

وی افزود: تصویربرداری این سریال با بازی کاظمی ادامه دارد و به زودی سنگ چاپ مقابل دوربین قرار می‌گیرد.

این تهیه کننده یادآور شد: گروه برای تصویربرداری سکانس‌های مربوط به درمانگاه حاج عزت در لوکیشن بیمارستان توانبخشی عمل مستقر هستند و در سکانس‌هایی که مشغول ضبط آنها هستیم همه بازیگران اصلی «فاخته» مثل ثریا قاسمی و عبدالرضا اکبری مقابل دوربین می‌روند.

«فاخته» در 33 قسمت 30 دقیقه‌ای در حال پخش از شبکه دو به عنوان سریال رمضانی این شبکه است.

قصه این سریال درباره دختری از یک خانواده فرهیخته است که در روز نخست ماه رمضان به سن تکلیف رسیده و تمام اعمال دینی بر او واجب می‌شود.

ثریا قاسمی، عبدالرضا اکبری، کمند امیرسلیمانی، شهرام عبدلی، نگین معتضدی، فرخ نعمتی، رحیم نوروزی، سپیده کاشانی، ملیکا پارسا و آدرین معظمی از جمله بازیگران اصلی فاخته هستند.

از دیگر عوامل این سریال می‌توان به محسن حسن پور دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، پژمان شفیع پور دستیار دوم کارگردان، مرتضی قیدی مدیر تصویربرداری، سامان شهامت صدابردار، جلال موسوی طراح گریم، مهدی دیلم صالحی صحنه، سیدرضا حسینی مدیر تولید و آرش سلطانی عکاس اشاره کرد.

معاونت سیما تصمیم گرفت امسال تنها دو سریال تلویزیونی را پس از اذان روی آنتن بفرستد و از این رو «فاخته» هر روز ساعت 18 از شبکه دو پخش می‌شود.