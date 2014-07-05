به گزارش خبرنگار مهر، مجموعهداستان «تربیتهای پدر» به عنوان چهل و هفتمین کتاب مجموعه «ادبیات امروز» نشر افق به چاپ رسیده است. داستانهای این کتاب، شخصیتهایی واحد دارند و درباره رابطه یک پدر و پسر هستند. «تربیتهای پدر» سومین اثر داستانی محمد طلوعی بعد از مجموعهداستان «من ژانت نیستم» و رمان «قربانی باد موافق» است.
«تابستان 63»، «نجات پسردایی کولی»، «Made in Denmark»، «دختردایی فرنگیس»، «مسواک بیموقع» و «انگشتر الماس» عنوان داستانهای این کتاب هستند.
در قسمتی از داستان Made in Denmark میخوانیم:
مادرم تا توانست دفعالوقت کرد وقتی هم که دیگر نشد از پلکان هواپیما بالا نرفت. ایستاد توی باند و هرکاری کردند بالا نرفت. بوئینگ هواپیمایی ترکیشایر بیما پرید به مقصد کوپنهاک. سوار اتوبوس فردوگاه شدیم و برگشتیم به سالن پرواز. مادرم نشسته بود روی چمدان کابین سیاه. ضیا ادای این را درآورده بود که بیما سوار هواپیما شده و رفته اما بعد از پشت گیت حفاظت دیدمش که با پاسداری حرف میزد. سارا کنار پای مادرم کلاه کاموایی صورتیاش را پرت میکرد هوا و میگرفت.
روی صندلیهای مهرآباد سال شصتودو نشسته بودم. دستهام را دو طرف پهلوم محکم گرفته بودم و اخم کرده بودم. پاهام به زمین نمیرسید اما تکانش نمیدادم. هنوز انیفورمهای سرمهای شهربانی تن پلیسها بود و روی لبهی کلاه ماموران گمرک جای کندن شیر و خورشید زیر الله معلوم بود. توی چهارسالگی فکر میکردم زیر کلاهشان چی بوده که کندهاند. حتما مثل من وقتی زانوی شلوارم را سوراخ میکنم، مادرشان چیزی روی سوراخ دوخته.
سارا کلاهش را انداخت بالا، روی پاشنه دور خودش چرخید و کلاه را گرفت. مادرم به چرخیدنش مهربان نگاه کرد و لبخند زد اما گوشهی لبهاش با لبخندش بالا نیامد. مادرم تلخ بود، برعکس اسمش. مادرم که نامزد پدرم شد مهمانی دادند و اسمش را عوض کردند، اسمش بتول بود گذاشتند شیرین اما این شیرینی هیچوقت به زندگیاش نیامد توی همان اسمش ماند...
این کتاب با 88 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه و قیمت 5 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
