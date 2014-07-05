با اسپانسر شخصی عازم گرجستان شدم

رضا همتی پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی 2014 گرجستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزش ووشو یکی از ورزشهای مدال آور برای جزیره کیش است، گفت: تمام موفقیت هایم را در ورزش ووشو مدیون اساتید و مربیان خودم محمد رضا قهاری و محمد رضا طالبی هستم.

قهرمان 10 دوره برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی ووشو به مسابقات بین المللی قهرمانی 2014 گرجستان اشاره کرد و اظهارداشت: پس از مسابقات کشوری شائولین در استان مازندران چهار نفر از جزیره کیش جزء تیم 22 نفره برای اعزام به مسابقات بین المللی 2014 گرجستان انتخاب شدند که یک نفر از تیم به علت مصدومیت نتوانست همراه ما باشد و با سه نفر به اتفاق استاد و داور بین المللی محمد رضا قهاری و استاد محمد رضا طالبی به این رقابت ها اعزام شدیم.

وی افزود: افتتاحیه این مسابقات با حضور وزیر ورزش گرجستان، سفیر کشور چین، نماینده رئیس جمهور گرجستان و مسئولانی از این کشور و سفیران کشورهای مختلف با شرکت برترین های ووشو از کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان، ترکمنستان و گرجستان در مسابقات بین المللی 2014 به میزبانی کشور گرجستان حضور داشتند و تمامی تیم های شرکت کننده با آمادگی کامل حضور داشتند و مسابقات در سطح بسیار بالای برگزار شد.

همتی با بیان اینکه تا کنون تمامی زحمات و تلاش های تیم ووشو جزیره کیش در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان بر روی دوش اساتید و مربیان تیم محمدرضا قهاری و محمدرضا طالبی بوده، تصریح کرد: تیم منتخب ووشو جزیره کیش همیشه در مسابقات بین المللی که اعزام می شدیم مورد توجه ویژه مربیان و اساتید داخلی و خارجی قرار گرفته است.

وی افزود: این دو استاد و مربی سخت کوش با تمرینات منظم و فشرده نفرات را برای کسب مدال مسابقات آماده می کردند و تیم ووشو کیش توانست در مسابقات بین المللی کاب آزاد اروپا 2012 آلمان چهار مدال طلا و نقره را با اقتدار کسب کند و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی را با افتخار بالا ببرد.

این قهرمان ووشو اظهارداشت: محمد محراب پور ذکریا، امیر رضا تقوی و رضا همتی سه ورزشکار منتخب جزیره کیشدر مسابقات قهرمانی گرجستان بودند که توانستند سه مدال نقره کسب کنند.

همتی افزود: نخست از خبرگزاری مهر که طی دو سال گذشته با پوشش خبری مناسب همیشه پشتوانه خوبی در جهت حمایت از ورزشکاران کیش بوده تشکر و قدردانی می کنم. همچنین از اساتید و مربیان تیم منتخب کیش محمد رضا قهاری داور بین المللی و عضو کمیته فنی فدراسیون جمهوری اسلامی و محمد رضا طالبی که ورزش ووشو جزیره کیش را در داخل و خارج از کشور مطرح کردند و بارها باعث افتخار ایران و جزیره کیش شدند نیز قدردانی و تشکر می کنم.