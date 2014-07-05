بسته سیاستی توسعه اشتغال پایدار دولت یازدهم تصویب شد/ 50 اقدام برای توانمندسازی نیروی کار

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش به گزارش "بازگشت اشتغال ضربتی پس از 16 سال/ نرخ بیکاری تک رقمی می شود؟" اعلام کرد: در راستای طراحی و تنظیم مجموعه جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار، بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسیده است.

در این بسته اجرایی بیش از 50 اقدام عملیاتی مفید و مناسب برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاههای کسب و کار پیش بینی شده است.

مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بازار کار در رویکرد جدیدی با عنوان حکمرانی در بازار کار متجلی شده است. در این رویکرد همگرایی، همراستایی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، کالا و خدمات با سیاست های بازار کار و ایجاد انسجام سیاستی مورد تاکید قرار می گیرد.

برخورد ضربتی با موضوع اشتغال و بیکاری به عنوان یک راهکار کوتاه مدت مطلوب نظر دولت تدبیر و امید نیست و ضرورتی برای تکرار تجربه های ناموفق مشابه قبلی هم وجود ندارد.