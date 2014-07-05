108 فرصت شغلی در حوزه میراث فرهنگی لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مهاجری نژاد عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان اظهار داشت: طی سه ماهه امسال 108 فرصت شغلی در حوزه میراث فرهنگی استان لرستان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تعهد ما در این مدت زمان و همچنین در قالب اجرای سند توسعه اشتغال 101 فرصت شغلی بوده است عنوان کرد: این در حالیست که با اقدامات صورت گرفته ما بیش از تعهدات خود در این زمینه یعنی 108 فرصت شغلی را ایجاد کرده ایم و این افراد به صورت مستقیم وارد بازار کار شده اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان بیان داشت: این تعداد فرصت شغلی با احداث هتلها، مجتمع های پذیرایی، سفره خانه های سنتی و ... در استان ایجاد شده است.

مهاجری نژاد با بیان اینکه برای احداث هتل امیر کبیر در استان چهار میلیارد تومان اعتبار صرف شده است گفت: با احداث این هتل 23 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی همچنین به احداث سه مجتمع پذیرایی در استان اشاره و تصریح کرد: با بهره برداری از این سه مجتمع نیز 35 فرصت شغلی در لرستان ایجاد شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان اعتبار هزینه شده برای اجرای این سه مجتمع را 28.5 میلیارد تومان عنوان کرد.

مهاجری نژاد همچنین با اشاره به احداث یک سفره خانه سنتی در استان ادامه داد: برای احداث این سفره خانه سه میلیارد تومان اعتبار صرف شده که با بهره برداری از آن زمینه اشتغال 10 نفر در استان فراهم شده است.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال برای 40 نفر در بخش مشاغل خانگی و صنایع دستی گلیم، جاجیم و قلم زنی یادآور شد: همچنین در زمینه ایجاد مشاغل خانگی و صنایع دستی نیز یک میلیارد و 600 میلیون تومان به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است.