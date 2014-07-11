اعتکاف رمضانيه ويژه دانش آموزان شاهرودی برگزار می شود

ایمان کلاته ای در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اينکه ثبت نام از دانش آموزان برادر و خواهر شاهرودی براي شرکت در دومین اعتکاف رمضانيه آغاز شده است، افزود: برگزاري اعتکاف دانش آموزي يکي از فعاليت‌هاي بسیار مفید و ارزشمند است که تقويت بنيه معنوي دانش آموزان را در بر خواهد داشت.

وي با اشاره به اینکه این آئین معنوی از 24 الی 26 ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد تصريح کرد: علاقمندان برای ثبت نام در راستای شرکت در این فریضه معنوی می توانند تا 25 تیر ماه جاری از ساعت 9:30 الی 13:30 به کانون دارالقرآن الکریم واقع در ساعت گل مراجعه کنند.

مربی قرارگاه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان شاهرود ضمن تصریح بر اینکه پيش بيني می شود تا دانش آموزان برای حضور در اين طرح استقبال چشمگیری داشته باشند، افزود: خودسازي، تزکيه و تهذيب نفس و ترويج و تعميق سبک زندگی ایرانی اسلامی، پاسخگويي به شبهات و سئوالات ديني نوجوانان و جوانان با حضور کارشناسان و روحانیان از جمله اهداف این آيين معنوی خواهد بود.