نهادهای متولی حجاب و عفاف در جامعه را ساماندهی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج جامعه زنان خراسان شمالی به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب بیانیه ای صادر کرد، در این بیانیه آمده است: حجاب و عفاف ودیعه ای مقدس و موهبتی الهی است که انقلاب شکوهمند اسلامی آن را به زنان بازگرداند تا به داشتن آن ببالند و دوشادوش مردان در جهت تحقق جامعه ای فاطمی در راستای نیل به دولتی مهدوی تلاشی مقدس را از خود نشان دهند.

این بیانیه در ادامه می افزاید: حجاب از ارزنده ترین نمادهای فرهنگی اجتماعی در تمدن ایران اسلامی محسوب می شود که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می رسد اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می رسد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش های بنیادین مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است، حجاب و عفاف در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است اسلام به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ فرد و جلوگیری از انحرافاتی که سرچشمه آنها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش صحیح است برنامه ای ارائه داده که شامل همه افراد بشر اعم از زن و مرد می شود.

در ادامه بیانیه بسیج جامعه زنان خراسان شمالی آمده است: رهبر فرزانه انقلاب در تأیید و تبیین حجاب و عفاف می فرمایند: ما که روی حجاب اینقدر مقیدیم به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه معنوی و عالی خود برسد و دچار آن لغزشهای بسیار لغزنده ای که سر راهش قرار داده اند، نشود، آنچه مسلم است حجاب و رعایت پوشش، نوعی تضمین امنیت و آرامش روحی و روانی برای زنان و در حقیقت برای جامعه به همراه دارد.

این بیانیه اضافه می کند: مسأله حجاب یکی از جنجالی ترین مسائل دینی دیروز و امروز ماست امروز جامعه جهانی به نقش پاک زنان و مردانی نیاز دارد تا فرای تمرکز قشری و نگاه جنسیتی در تعالی بخشیدن به جایگاه زن از طریق بسط و گسترش عفاف و حجاب همت گمارند و انسانیت را از حضیض نظام سرمایه داری غرب و رفتار مرموزانه مکاتب اومانیستی که در غایت بلند اندیشی های خود، زن را هم ردیف مصنوعات بشری قرار داده و او را ابزاری برای پیشبرد سیاست های ویرانگر و اسارت بار خواسته اند و جامعه را از جنایات پیدا و پنهان غرب علیه عزت و کرامت انسانی زنان برهانند.

این بیانیه می افزاید: لازم به ذکر است حجاب به معنی منزوی کردن زن نیست بلکه به منظور جلوگیری از اختلاط و آمیزشی بی قید و شرط زن و مرد در جامعه بوده و حفظ حیا و حجاب برای زن و مرد در محیط اجتماعی آن چیزی است که رشد در جامعه مومنین را با توسعه غربی متمایز می کند.

بسیج جامعه زنان خراسان شمالی در این بیانیه می گوید: از این رو اگر خواهان زندگی حقیقی هستیم و اگر می خواهیم تعفن روابط آزاد و بی بند و بار هوای شهر و دیارمان را آلوده نکند، بر همه زنان و مردان حفظ حیا و حجاب ضروری است، بی تردید پدیده بی حجابی از معضلات و ناهنجاری های فرهنگی کشور در دوران حاضر و بی شک از فتنه های نهان و آشکار دشمنان است و در ردیف معضلات دیگری از جمله تورم، بیکاری، اعتیاد و ... قرار دارد و برای آن باید چاره اندیشی شود.

این بیانیه اظهار می کند: از این رو ما زنان و مردان مسلمان در روز ملی عفاف و حجاب با پافشاری بر گفتمان اصیل انقلاب و رهبر در سال فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت جهادی، دغدغه رهبر فرزانه انقلاب را دغدغه همه مردم مومن و ولایت مدار ایران اسلامی دانسته و تحقق بی چون چرای عفاف و حجاب را در جامعه مطالبه می کنیم و از همه سازمان ها و نهادهای که به نوعی متولی امور فرهنگی به ویژه مسائل و امورات مرتبط با حجاب و عفاف هستند می خواهیم که بدون اتلاف وقت به ساماندهی حجاب در سطح جامعه اهتمام ورزیده و در این امر کوشا باشند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ورود همه جانبه دستگاه قضایی در برخورد قانونی با مفسدان و مروجان منکرات و بی حجابی و تلاش جدی دولت در اجرای طرح ملی عفاف و حجاب و حمایت همه بخش های نظام به ویژه صدا و سیما و نیروی انتظامی در انجام وظایف قانونی خود در مسیر برخورد قانونی با مسائل ضد فرهنگی خواسته جدی امت حزب الله و خانواده های معزز شهدا و جانبازان و ایثارگرانی است که همه هستی خود و عزیزانشان را به امید تحقق احکام الهی در جامعه، فدای نظام و انقلاب اسلامی کرده اند.

این بیانیه اضافه می کند: از مدیران رسانه ها به ویژه رسانه ملی خواستاریم در این امر مهم همگام با مردم مسلمان ایران، با استفاده از تمامی امکانات خود وارد عمل شوند و با تشریح و تبیین علمی مفاسد و پیامدهای فاجعه بار منکرات و بی حجابی، جامعه را به سوی رعایت احکام و ارزش های اخلاقی و دینی بویژه در حوزه حیا و پوشش، تشویق و ترغیب کنند.

بیانیه عفاف و حجاب جامعه بسیج زنان خراسان شمالی می گوید: آنچه که بیش از همه از دولتمردان انتظار می رود جلوگیری از ورود تولیدات مروج فرهنگ ضد عفاف است، وزارت اقتصاد و بازرگانی در خصوص ممنوعیت ورود، تولید و عرضه محصولات مغایر با فرهنگ اسلامی و عفت عمومی باید تدبیر و تلاش کند.

این بیانیه می افزاید: پس ای جوانان و آینده سازان ایران اسلامی، مکتب اسلام از شما توقعی بیش از اینها دارد و مسئولیت بزرگی را به دوش شما و متقابلاً مسئولان گذاشته است پس بیایید دست به دست هم دهیم و در تمامی ابعاد زندگی جهت پیشبرد اهداف اسلامی علی الخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و ریشه کن کردن بی حجابی یا بد حجابی هم پیمان هم باشیم و وظیفه شرعی و دینی و قانونی خود را به نحو احسن ایفا کنیم چرا که بدان مکلف شده ایم.

در پایان این بیانیه آمده است: به امید روزی که زن و مرد بد حجاب در جامعه اسلامی مان امنیت روانی سایرین را تهدید نکند و مومنین بدون مزاحمت و با طیب خاطر در راه پیشرفت مملکت اسلامی مان قدم بردارند تا شاهد پیشرفت های های علمی و تخصصی مضاعف در کسب جامعه سالم و ایده آل باشیم.