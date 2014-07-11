به گزارش خبرگزاری مهر، طوفان تئوگوری که در روزهای گذشته ژاپن را درنوردید، یکی از قدرتمندترین و همینطور سهمگین ترین طوفان های چند دهه اخیر در ژاپن بوده است.

این طوفان همزمان با شروع فصل طوفان های دریایی در ژاپن آغاز شده و می تواند پیامدهای بدی را برای این فصل به دنبال داشته باشد.

بنا به گزارشات منتشر شده از سوی رسانه های ژاپنی تاکنون 5 نفر در اثر این طوفان جان باخته و بیش از 60 نفر نیز مجروح شده اند.

این طوفان از مناطق جنوبی به سمت مناطق شرقی این کشور پیش رفت و جزایر اوکیناوا را در نوردید.

منطقه اوکیناوا، محل استقرار پایگاه های ارتش امریکاست که حدود 26 هزار نیروی امریکایی را در خود جای داده است.







یکی از نگرانی های بزرگ مسئولان ژاپنی، پیشروی این طوفان به سمت شمال شرقی منطقه فوکوشیما یعنی منطقه استقرار نیروگاه اتمی این کشور است که می تواند در معرض خطر باد و باران های شدید قرار بگیرد.





بسیاری از پروازهای هوایی و همینطور حمل و نقل کشتی ها در مسیر مناطق ژاپن به توکیو نیز لغو شده اند.

