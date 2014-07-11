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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۴

اخبار غزه/

افرایش آمار شهدای فلسطینی به 98 نفر/هراس در عسقلان

افرایش آمار شهدای فلسطینی به 98 نفر/هراس در عسقلان

رسانه های فلسطینی از افزایش تعداد شهدای فلسطینی به 98 نفر و زخمی شدن چهار صهیونیست در هرتسلیا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه معا، منابع فلسطینی از پرواز گسترده جنگنده های رژیم صهیونیستی بر آسمان غزه و حمله جدید جنگنده های این رژیم به بیت لاهیا در شمال غزه خبر دادند.

جنگنده های اسرائیلی منزلی را در شمال جبالیا در شمال غزه هدف قرار دادند.

رسانه های فلسطینی از زخمی شدن چهار صهیونیست بر اثر فرود اضطراری در فرودگاه هرتسلیا از ترس موشکهای مقاومت خبر دادند.

وزارت بهداشت فلسطین آمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه را 98 شهید اعلام کرد.

منابع فلسطینی از شنیده شدن صدای آژیر نتسانیم در حد فاصل عسقلان و اسدود خبر دادند.

کد مطلب 2329247

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