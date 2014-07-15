ویلیام هیگ از سمت وزارت خارجه انگلیس کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ویلیام هیگ با هدف به دست گرفتن ریاست مجلس عوام انگلیس از سمت وزارت خارجه این کشور کناره گیری کرده است.

هیگ از سیاستمداران عالی رتبه انگلیس و از حزب محافظه کار این کشور است. همزمان با این کناره گیری، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، سازماندهی دوباره کابینه خود را نیز آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش گویا شش وزیر دیگر کابینه انگلیس نیز قرار است ظرف امرز و فردا عوض شوند.

هیگ به مدت چهار سال دیپلماسی و سیاست خارجی انگلیس را مدیریت کرد و ۲۶ سال است که نماینده ریچموند، یورک‌شایر شمالی، در شمال بریتانیا است. با این وجود وی گفته تصمیم ندارد در انتخابات سال آینده پارلمان آن کشور شرکت کند و از مجلس عوام نیز در آن زمان کناره خواهد گرفت.

به گفته کامرون، هیگ همچنان در کابینه به عنوان دستیار اول نخست وزیر باقی می ماند.

ویلیام هیگ که از مهمترین چهره های سیاسی انگلیس به شمار می رود، پیشتر ریاست حزب محافظه کار را نیز بر عهده داشت. رسانه های داخلی بریتاینا به نقل از منابع دولتی، فیلیپ هاموند، وزیر دفاع آن کشور را به عنوان جایگزین هیگ معرفی کرده اند.

دولت انگلیس در تلاش است تا پیش از انتخابات سال آینده دست به اصلاحاتی در کابینه بزند که از جمله آنها جایگزینی چهره های جوان تر به جای سالخورده ها عنوان شده است.