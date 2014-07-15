شهروندان کرمانشاهی مراقب کلاهبرداری با دستگاه "اسکیمر" باشند

اسدالله زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه دستگاه هاي اسکيمر که شباهت زيادي به دستگاه هاي کارت خوان دارند توسط کلاهبرداران مورد استفاده قرار مي گيرند، اين دستگاه ها اطلاعات کارت هاي بانکي را کپي و در اختيار افراد سودجو قرار مي دهند.

اين مقام انتظامي در ادامه با اشاره به مشاهده نمونه هایی از این نوع کلاه برداری در کرمانشاه بيان داشت: بايد توجه داشت اين دستگاه هاي کارت خوان بطور کلي در اختيار فروشنده هستند و نه خريدار، اين دستگاه ها بيشتر در داخل گيشه قرار دارد به نوعي که خريدار اصلا به آن دسترسي ندارد.

زحمتکش با بيان نکاتي در خصوص نحوه استفاده از کارتها عابر بانک و دستگا هاي پوز اضافه كرد: در صورت دريافت کارت عابر بانک، حتما به طور کامل نحوه استفاده صحيح از آن را فرا بگيريد و هنگام کشيدن کارت در دستگاه ‌هاي کارت‌خوان فروشگاهي، حتما رمز کارت را خودتان وارد کنيد و از بلند گفتن رمز کارت خود در انظار عمومي خودداري کنيد. مواظب باشيد هنگام ورود رمز، کسي آن را نبيند و در صورتي که مجبور به گفتن رمز خود شديد، بلافاصله پس از خروج از فروشگاه، رمز کارت را عوض کنيد.

وی ادامه داد: از نوشتن رمز عبور در کنار کارت خودداري و از نگهداري رمز کارت در کيف يا جيب و حتي در گوشي موبايل با اسم مشخص خودداري کنيد و هر چند وقت يک بار رمز کارت خود را تغيير کنيد.

رئیس پلیس فتا کرمانشاه گفت: رمز عبور خود را به هيچ وجه در اختيار کسي نگذاريد و به هيچ وجه کارت خود را در اختيار فرد ديگري قرار ندهيد و مشخصات حساب بانکي خود را به هيچ وجه از طريق پيامک ارسال نکنيد؛ حتي براي آشنايان.

زحمتکش تصریح کرد: در صورتي که قصد انجام عمليات بانکي از طريق سايت موسسات مالي را داريد، پس از اتصال به سايت، از طريق کنترل دقيق آدرس و نشانه‌هاي ديگر، از اصلي بودن سايت مطمئن شويد.

در پايان وي خاطر نشان كرد: شهروندان کرمانشاهی درصورت مشاهده وضعيت غير عادي روي محل کشيدن کارت در دستگاه هاي os ،چسب خوردن، وجود شيء اضافه و ... مراتب را به مسئولين بانک مورد نظر اطلاع دهند و يا حتما پليس فتا را در جريان امر قرار داده ويا از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir مراتب را اعلام کنند.



