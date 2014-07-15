۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

زحمتکش:

شهروندان کرمانشاهی مراقب کلاهبرداری با دستگاه "اسکیمر" باشند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئيس پليس فتاي انتظامي استان کرمانشاه با اشاره به روش هاي كلاهبرداري جديد در فضای مجازی درخصوص استفاده از دستگاه های اسکيمر توسط افراد سود جو به شهروندان کرمانشاهی هشدار داد.

اسدالله زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه دستگاه هاي اسکيمر که شباهت زيادي به دستگاه هاي کارت خوان دارند توسط کلاهبرداران مورد استفاده قرار مي گيرند، اين دستگاه ها اطلاعات کارت هاي بانکي را کپي و در اختيار افراد سودجو قرار مي دهند.

اين مقام انتظامي در ادامه با اشاره به مشاهده نمونه هایی از این نوع کلاه برداری در کرمانشاه بيان داشت: بايد توجه داشت اين دستگاه هاي کارت خوان بطور کلي در اختيار فروشنده هستند و نه خريدار، اين دستگاه ها بيشتر در داخل گيشه قرار دارد به نوعي که خريدار اصلا به آن دسترسي ندارد.

زحمتکش با بيان نکاتي در خصوص نحوه استفاده از کارتها عابر بانک و دستگا هاي پوز اضافه كرد: در صورت دريافت کارت عابر بانک، حتما به طور کامل نحوه استفاده صحيح از آن را فرا بگيريد و هنگام کشيدن کارت در دستگاه ‌هاي کارت‌خوان فروشگاهي، حتما رمز کارت را خودتان وارد کنيد و از بلند گفتن رمز کارت خود در انظار عمومي خودداري کنيد. مواظب باشيد هنگام ورود رمز، کسي آن را نبيند و در صورتي که مجبور به گفتن رمز خود شديد، بلافاصله پس از خروج از فروشگاه، رمز کارت را عوض کنيد.

وی ادامه داد:  از نوشتن رمز عبور در کنار کارت خودداري و از نگهداري رمز کارت در کيف يا جيب و حتي در گوشي موبايل با اسم مشخص خودداري کنيد و هر چند وقت يک بار رمز کارت خود را تغيير کنيد.

رئیس پلیس فتا کرمانشاه گفت: رمز عبور خود را به هيچ وجه در اختيار کسي نگذاريد و به هيچ وجه کارت خود را در اختيار فرد ديگري قرار ندهيد و مشخصات حساب بانکي خود را به هيچ وجه از طريق پيامک ارسال نکنيد؛ حتي براي آشنايان.

زحمتکش تصریح کرد: در صورتي که قصد انجام عمليات بانکي از طريق سايت موسسات مالي را داريد، پس از اتصال به سايت، از طريق کنترل دقيق آدرس و نشانه‌هاي ديگر، از اصلي بودن سايت مطمئن شويد.

در پايان وي خاطر نشان كرد: شهروندان کرمانشاهی درصورت مشاهده وضعيت غير عادي روي محل کشيدن کارت در دستگاه هاي os ،چسب خوردن، وجود شيء اضافه و ... مراتب را به مسئولين بانک مورد نظر اطلاع دهند و يا حتما پليس فتا را در جريان امر قرار داده ويا از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir مراتب را اعلام کنند.

 

