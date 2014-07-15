اجرای «زمان سکوت برای زندگان» به نفع بیماران مبتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه خوانی «زمان سکوت برای زندگان» در قالب برنامه «محفل مهر و ماه» قرار است به مناسبت شبهای قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع) در روزهای 28 و 29 تیرماه در سالن اصلی تئاتر شهر خوانش شود. قرار است عواید حاصل از فروش بلیت روز دوم از اجرای این نمایشنامه خوانی به صندوق حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تعلق گیرد.

این اثر نمایشی نوشته محمد چرمشیر است که با کارگردانی عباس غفاری و حضور هنرمندانی چون حسین پاکدل، بهنوش بختیاری، نیما رییسی، عاطفه نوری و احسان کرمی نمایشنامه خوانی می شود.

«زمان سکوت برای زندگان» حول محور ضربت خوردن حضرت علی (ع) می گذرد و این اتفاق از زبان 5 شخصیت فرعی که در این حادثه حضور داشتند، شنیده می شود.

این نمایشنامه خوانی در دو اجرا ساعت 18 روزهای 28 و 29 تیرماه در سالن اصلی تئاتر شهر خوانش می شود.