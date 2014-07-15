به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح سهشنبه در نشست مدیران بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دستگاههای اجرایی استان بوشهر با اشاره به اهمیت نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاهها و کارکنان، اظهار داشت: همه ما خدمت گذار مردم هستیم و باید تلاش کنیم تا به بهترین نحو به مردم خدماتدهی کنیم.
وی بر لزوم رسیدگی جدی به شکایات مردمی تاکید کرد و ادامه داد: مردم بهترین ناظران در ادارات هستند و باید تلاش شود تا به مشکلات و دغدغههای مدم به خوبی رسیدگی شود و ناظران و بازرسان نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهند داشت.
استاندار بوشهر با بیان اینکه تخلفات و کم کاریها در ادارات و دستگاههای اجرایی ابتدا به بازرسان اطلاع داده میشود، تصریح کرد: بازرسان باید سریعا این نارساییها را به مدیران اطلاع دهند تا نسبت به رفع مشکلات اقدام جدی صورت گیرد.
وی تکریم ارباب رجوع را به عنوان یکی از مهمترین اصول کارکنان دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: تاخیر در انجام کارهای مردم نتیجه بی توجهی و بی احترامی به آنان است و باید تلاش کنیم تا احترام مردم در انجام همه کارها به خوبی حفظ شود.
شبانهروزی شدن سامانه نظارت بر عملکرد ادارات
سالاری خواستار پیگیری و بررسی دقیق همه تخلفات، مطالبات و خواستههای مردم شد و تاکید کرد: مهمترین وظیفه بازرسان پاسخگویی به گله مندی مردم از دستگاهها است.
وی اضافه کرد: سامانه 111 نظارت بر عملکرد ادارات در استان بوشهر راهاندازی شده است و از ابزارهای نظارتی مردم برفعالیت دستگاههای اجرایی است که نقش بسیار مهمی در بیان مشکلات مردم دارد و درخواست و شکایت مطرح شده در سریعترین زمان پیگیری می شود.
استاندار بوشهر با اشاره به شبانهروزی شدن سامانه نظارت بر عملکرد ادارات در آینده نزدیک، خاطرنشان ساخت: بر این اساس، مشکلات مطرح شده توسط مردم طی 24 ساعت بررسی و به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی افزود: تلاش بر این است که مطالبات و مشکلات درخواستی مردم از طریق پیگیری اپراتور سامانه 111 رفع شود و در صورت عدم رفع مشکل، این موضوع توسط هیئت تخصصی سه نفره بررسی خواهد شد و نتیجه اعلام میشود.
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