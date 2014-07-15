محمد کرام الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از المپیاد جهانی زیست شناسی به میزبانی کشور اندونزی در جزیره بالی برگزار شد. ایران تاکنون در 16 دوره این المپیاد شرکت کرده است و نتایج بسیار خوبی هم بدست آورده است.
وی که تاکنون در بیش از 13 دوره به عنوان داور و سرپرست شرکت کرده است، با اشاره به مشکلات بوجود آمده در این دوره از المپیاد گفت: متاسفانه میزبان یک سیستم کامپیوتری که امتحان خودش را پس نداده بود در این دوره به کار گرفتند که همین مسئله باعث شد که دیتا و داده های نتایج آزمون ها را جابه جا اعلام کند. وقتی جشن پایانی برگزار شد و مدال ها توزیع شد ما در همان دقایق اولیه متوجه شدیم که اتفاق غیر عادی رخ داده است.
کرام الدینی گفت: تیم ایران که بسیار نتایج خوبی از آن انتظار می رفت ناگهان با رتبه و مدال دیگر و غیر قابل انتظار مواجه شد و پس از مدتی متوجه شدیم که سایر تیم های مطرح هم همین مشکل را دارند و دانش آموزانی که انتظار می رفت طلا بگیرند برنز گرفتند و آنهایی که رتبه های پایین داشتند مدال رنگین گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمان متاسفانه کمیته مسابقات پیش بینی نکرده بود که اگر کشور میزبان نتواند نتایج را اعلام کند باید چه کرد. در نهایت کمیته اصلی المپیاد جهانی زیست شناسی با توجه به اعتبار این المپیاد جلسه ای تشکیل داد تا در این باره تصمیم گیری کند. عده ای عنوان کردند که اگر بخواهیم مدال ها را پس بگیریم از نظر روانشناسی تاثیر بدی بر روی دانش آموزان می گذارد اما عده ای دیگر استدلال کردند که وقتی یک پولی به اشتباه به یک حساب دیگر می رود مسئله روانشناسی مطرح نیست و آن مال باید به صاحب اصلی برگردد.
سرپرست تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی زیست شناسی افزود: سرانجام کشور میزبان به اشتباه خود پی برد و تصمیم گرفت مدال ها را پس بگیرد که در این میان برخی از تیم ها به کشورهای خود بازگشته بودند و دیگر امکان بازپس گیری مدال ها نبود اما از سایر تیم های حاضر مدال و گواهی مدال را گرفتند. در نهایت مقرر شد که کمیته راهبری المپیاد جهانی مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد و نمره ها را دوباره بررسی می کنند و نتایج به جای اعلام میزبان از سوی کمیته اصلی المپیاد جهانی زیست شناسی اعلام خواهد شد.
وی درباره نتایج احتمالی تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران به این دوره از مسابقات المپیاد جهانی زیست شناسی گفت: پیش بینی ما است که تیم ایران موفقیت خوبی را کسب کرده است و سه مدال رنگین هم خواهد داشت. از سوی دیگر دانش آموزان ما تلاش زیادی کرده بودند و به دلیل مشکلات پیش آمده بسیار ناراحت شدند چون انتظار داشتند حداقل نتایج کار خود را ببینند. اما در مقابل کشورهایی که تنها برای شرکت در المپیاد آمده بودند این نحوه اعلام نتایج برای شان مهم نبود.
کرام الدینی یادآور شد: بهترین نتیجه ایران در المپیادهای جهانی زیست شناسی در دوره گذشته در سوئیس با دو طلا و دو نقره رقم خورده است.
دستاورهای دانشآموزان ایران در 15 دوره المپیاد جهانی زیستشناسی
|سال و دوره المپیاد جهانی
|کشور میزبان
|نتایج (تعداد و نوع مدالها)
|1999دهمین دوره
|سوئد
|دو نقره و یک برنز
|2000 یازدهمین دوره
|ترکیه
|دو نقره و یک برنز
|2001 دوازدهمین دوره
|بلژیک
|یک طلا، دو نقره و یک برنز
|2002 سیزدهمین دوره
|لتونی
|دو نقره و دو برنز
|2003 چهاردهمین دوره
|روسیه سفید
|سه نقره و یک برنز
|2004 پانزدهمین دوره
|استرالیا
|یک نقره و دو برنز
|2005 شانزدهمین دوره
|چین
|سه نقره و یک برنز
|2006 هفدهمین دوره
|آرژانتین
|سه نقره و یک برنز
|2007 هجدهمین دوره
|کانادا
|چهار نقره
|2008 نوزدهمین دوره
|هندوستان
|دو نقره و دو برنز
|2009 بیستمین دوره
|ژاپن
|یک طلا و سه نقره
|2010 بیست و یکمین دوره
|کره جنوبی
|سه نقره و یک برنز
|2011 بیست و دومین دوره
|تایوان
|دو نقره و دو برنز
|2012 بیست و سومین دوره
|سنگاپور
|سه نقره و یک برنز
|2013 بیست و چهارمین دوره
|سوئیس
|دو طلا و دو نقره
