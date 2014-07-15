محمد کرام الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از المپیاد جهانی زیست شناسی به میزبانی کشور اندونزی در جزیره بالی برگزار شد. ایران تاکنون در 16 دوره این المپیاد شرکت کرده است و نتایج بسیار خوبی هم بدست آورده است.

وی که تاکنون در بیش از 13 دوره به عنوان داور و سرپرست شرکت کرده است، با اشاره به مشکلات بوجود آمده در این دوره از المپیاد گفت: متاسفانه میزبان یک سیستم کامپیوتری که امتحان خودش را پس نداده بود در این دوره به کار گرفتند که همین مسئله باعث شد که دیتا و داده های نتایج آزمون ها را جابه جا اعلام کند. وقتی جشن پایانی برگزار شد و مدال ها توزیع شد ما در همان دقایق اولیه متوجه شدیم که اتفاق غیر عادی رخ داده است.

کرام الدینی گفت: تیم ایران که بسیار نتایج خوبی از آن انتظار می رفت ناگهان با رتبه و مدال دیگر و غیر قابل انتظار مواجه شد و پس از مدتی متوجه شدیم که سایر تیم های مطرح هم همین مشکل را دارند و دانش آموزانی که انتظار می رفت طلا بگیرند برنز گرفتند و آنهایی که رتبه های پایین داشتند مدال رنگین گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمان متاسفانه کمیته مسابقات پیش بینی نکرده بود که اگر کشور میزبان نتواند نتایج را اعلام کند باید چه کرد. در نهایت کمیته اصلی المپیاد جهانی زیست شناسی با توجه به اعتبار این المپیاد جلسه ای تشکیل داد تا در این باره تصمیم گیری کند. عده ای عنوان کردند که اگر بخواهیم مدال ها را پس بگیریم از نظر روانشناسی تاثیر بدی بر روی دانش آموزان می گذارد اما عده ای دیگر استدلال کردند که وقتی یک پولی به اشتباه به یک حساب دیگر می رود مسئله روانشناسی مطرح نیست و آن مال باید به صاحب اصلی برگردد.

سرپرست تیم اعزامی ایران به المپیاد جهانی زیست شناسی افزود: سرانجام کشور میزبان به اشتباه خود پی برد و تصمیم گرفت مدال ها را پس بگیرد که در این میان برخی از تیم ها به کشورهای خود بازگشته بودند و دیگر امکان بازپس گیری مدال ها نبود اما از سایر تیم های حاضر مدال و گواهی مدال را گرفتند. در نهایت مقرر شد که کمیته راهبری المپیاد جهانی مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد و نمره ها را دوباره بررسی می کنند و نتایج به جای اعلام میزبان از سوی کمیته اصلی المپیاد جهانی زیست شناسی اعلام خواهد شد.

وی درباره نتایج احتمالی تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران به این دوره از مسابقات المپیاد جهانی زیست شناسی گفت: پیش بینی ما است که تیم ایران موفقیت خوبی را کسب کرده است و سه مدال رنگین هم خواهد داشت. از سوی دیگر دانش آموزان ما تلاش زیادی کرده بودند و به دلیل مشکلات پیش آمده بسیار ناراحت شدند چون انتظار داشتند حداقل نتایج کار خود را ببینند. اما در مقابل کشورهایی که تنها برای شرکت در المپیاد آمده بودند این نحوه اعلام نتایج برای شان مهم نبود.

کرام الدینی یادآور شد: بهترین نتیجه ایران در المپیادهای جهانی زیست شناسی در دوره گذشته در سوئیس با دو طلا و دو نقره رقم خورده است.

