اپراتور خود را بدون تغییر شماره موبایل تغییر دهید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عمیدیان در جمع خبرنگاران با اشاره به الزاماتی همچون برقراری رومینگ ملی و اشتراک گذاری سایتهای BTS که اپراتورهای موبایلی که خواهان دریافت مجوز ارتقا به نسل های سوم و چهارم هستند باید آن ها را رعایت کنند اظهار داشت: در مصوبه 186 بالغ بر 9 شرط دیده شده است که اپراتورهای موبایل ملزم به اجرایی کردن این شروط هستند.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به وظایف خود عمل می کند ادامه داد: چنانچه اپراتور وظایف خود را به درستی انجام دهد مورد تشویق قرار می گیرد و ما سعی می کنیم از منابع ملی به این اپراتور کمک کنیم؛ اما چنانچه اپراتوری خلاف مصوبات را انجام داد براساس مصوبات، جریمه، تذکر و تعلیق پروانه دیده شده است و طبق این مکانیزم ها تصمیم گیری صورت می گیرد.

عمیدیان یکی از موارد مدنظر مصوبه 186 کمیسیون تنظیم مقررات را اجرای طرح ترابرد پذیری شماره عنوان کرد که به مشترکان این امکان را می دهد که بدون تغییر شماره خود، اپراتورشان را تعویض کنند و گفت: ترابرد پذیری بحثی نیست که ظرف یکی دو روز به جمع بندی برسد؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 18 ماه زمان داده است که این پروژه اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی مرکز مدیریت ترابردپذیری در سطح ملی را از جمله الزامات این طرح برشمرد و ادامه داد: این مرکز می تواند مدیریت هوشمند در زمینه شناسایی شماره هایی که قرار است از این طرح و خدمات ارزش افزوده آن استفاده کنند داشته باشد؛ همچنین این طرح می تواند به بحث شماره گذاری - نامبرینگ- در کشور به عنوان یکی از منابع ملی پراهمیت، سروسامان دهد.

به گفته معاون وزیر ارتباطات با اجرای طرح ترابردپذیری شماره های موبایل، دیگر تفاوتی میان شماره های موبایل نخواهد بود و مشترک براساس سرویس اپراتور، می تواند از شماره موبایل خود از هر اپراتوری که تمایل دارد سرویس بگیرد.

وی گفت: چنانچه اپراتوری علاقه مند به اجرای الزامات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه نباشد امکان دریافت مجوز نسل سوم نخواهد داشت.