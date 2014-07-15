توسعه خدمات الکترونيک سازمان وظيفه عمومي ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهيم كريمي در این باره اظهار داشت:سامانه تلفن گويا به شماره 096480 ، سامانه پيامک به شماره 110206010 و پايگاه اطلاع رساني سازمان وظيفه عمومي درسايت پليس به نشاني http://www.vazifeh.police.ir سه منبع شاخص در ارائه آخرين اخبار و اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات وظيفه عمومي و فرايندهاي اجرايي آن مي باشند كه مشمولين و خانواده هاي آنان بدون نياز به مراجعه حضوري به اين سازمان و اتلاف وقت، مي توانند از خدمات فوق بهره مند شوند.

وي گفت: پايگاه اطلاع رساني سازمان وظيفه عمومي ناجا درسايت پليس ارائه كننده آخرين اخبار و اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات وظيفه عمومي و فرآيندهاي اجرايي آن بوده و همچنين مشمولان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند با مراجعه به بخش مشاوره خدمت وظيفه عمومي، سئوالات خود را مطرح و پس از اخذ كد رهگيري، پاسخ لازم را درروزهاي آتي رويت نمايند.

به گفته جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی يکي ديگر از سامانه هاي اطلاع رساني که در راستاي کاهش مراجعات حضوري به سازمان وظيفه عمومي و افزايش سطح کيفيت ارائه خدمات راه اندازي شده، سامانه پيامک به شماره 110206010مي باشد، مشمولان مي توانند با ارسال علامت سئوال(؟) و در مراحل بعدي ارسال کدملي و کد سخا به اين سامانه از خدمات آن بهره مند شوند.

وي افزود: براي بهره مندي از اين خدمات، دارا بودن کد سخا الزامي است و مشمولان مي توانند براي دريافت اين کد به دفاتر خدمات الکترونيک (پليس+10) مراجعه نمايند.

سردار کريمي در خصوص سامانه شبانه روزي تلفن گويا به شماره 096480گفت: مشمولان عزيز در صورت برقراري ارتباط با سامانه تلفن گويا و انتخاب گزينه مورد نظر و وارد کردن کدملي و کد سخا مي توانند از آخرين قوانين ومقررات وظيفه عمومي و آخرين وضعيت خدمتي خود مطلع شوند.

وي خاطرنشان کرد: در سال هاي اخير ارائه خدمات غير حضوري سازمان وظيفه عمومي ناجا منجر به کاهش مراجعات حضوري مشمولان و خانواده هاي آنان به اين سازمان شده که افزايش رضايت مردم را در پي داشته است.