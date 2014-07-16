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۲۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

در اقدامی انسان‌دوستانه؛

"مسوت اوزیل" پاداش قهرمانی جام‌جهانی را به کودکان غزه اهدا کرد

"مسوت اوزیل" پاداش قهرمانی جام‌جهانی را به کودکان غزه اهدا کرد

سوپراستار تیم های فوتبال آلمان و آرسنال پاداش 350 هزار پوندی قهرمانی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل را به کودکان غزه اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوزیل پاداش 237 هزار پوندی قهرمانی و پاداش 118 هزار پوندی راهیابی آلمان به نیمه نهایی جام بیستم را مجموعا به کودکان غزه اهدا کرد.

بر پایه گزارش رسانه های انگلیسی، اوزیل که اصالتی ترکیه ای دارد به عنوان یکی از بازیکنان مسلمانی است که پیش از آغاز هر بازی، قرآن می خواند. او پیش از این از دست دادن با یکی از مسئولان فیفا به دلیل حمایت از اسراییل امتناع کرده بود که این موضوع جنجال های فراوانی را به همراه داشت.

در درگیری 9 روزه بین اسراییل و نیروهای حماس، 207 فلسطینی کشته شده اند که بیشتر آنها زنان و کودکان بوده اند.

الجزایر پیش از این پاداش 5 میلیون 250 هزار پوندی خود به منظور راهیابی به دور دوم رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل را به غزه اهدا کرده است.

کد مطلب 2333241

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