تعابیر قرآن از "شجره طیبه"/ توحید، ایمان و ولایت ریشه در عمق جان انسانها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح شنبه در جلسه تفسیر قرآن با تفسیر آیه 24 سوره مبارکه ابراهیم اظهار داشت: در این آیه در مورد شجره طیبه و شجره خبیثه بحث شده است.

وی با بیان اینکه در حقیقت این آیه تجسم حق و باطل و تجسم نور و ظلمت و تجسم کفر و ایمان است، عنوان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در قرآن فراوان آیه داریم در مورد تقابل حق و باطل و جبهه حق و جبهه باطل است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: خداوند برای تبیین حق و باطل در قرآن مثال هایی آورده مانند همین آیه و در آیه 17 سوره رعد نیز حق را به آب و باطل را به کف روی آب تشبیه کرده است که هدف از این تعابیر این است که باطل جلوه گری و نمود دارد ولی حق اصالت و پایداری دارد.

وی با طرح این سوال که هدف قرآن از مثال زدن چیست؟ افزود: خداوند می فرماید هدف از مثال زدن سه چیز بوده که درست فهمیدن، تذکر دادن و عبرت گرفتن و تفکر سه هدف مد نظر است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به پنج تعبیر صورت گرفته از کلمه "طیبه" در این آیه مبارکه اظهار داشت: توحید و کلمه لا اله الا الله، رهبران آسمانی، اعتقاد به ولایت و ایمان از جمله تعابیر مطرح شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: همچنین کلمه شجره طیبه به معنی ریشه درخت و بدنه اصلی آن که رسول خدا(ص) و شاخه اصلی آن امیرالمومنین(ع) و شاخه های فرعی آن اهل بیت و برگ های آن شیعیان هستند نیز مورد تعبیر قرارگرفته است.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: از پنج تعبیر صورت گرفته برای کلمه "طیبه" سه احتمال توحید، ایمان و ولایت بسیار قوی تر است.

وی با طرح این سوال که درخت پاکیزه چه درختی است؟ بیان داشت: در قرآن ویژگی هایی برای شجره طیبه ذکر شده است به طوریکه این شجره دارای رشد و نمو بوده و پویا و در حال حرکت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه شجره طیبه پاک و پاکیزه است، افزود: ریشه این درخت نیز ثابت و مستحکم و شاخه های آن در آسمان است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه شجره طیبه میوه پرباری دارد، افزود: خداوند در آیه 24 سوره مبارکه ابراهیم این مثال را می زند تا پند و اندرز بگیریم.

وی در مورد احتمالات مربوط به کلمه طیبه نیز گفت: توحید و ایمان و ولایت ریشه مستحکم دارد و ریشه آن ها در عمق جان و درون انسان ها و شاخه های این درخت نیز در آسمان هاست.

این مفسر قرآن ادامه داد: صبر، توکل، اخلاص، تواضع و رضای خدا به گفته قرآن شاخه های این شجره طیبه است.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: این درخت ثمر می دهد و میوه آن در فکر و عمل و اندیشه انسان اثر می گذارد و اثرش این است که مومن در برابر سختی ها و تهدید مستکبران استقامت، هنگام تصمیم گیری توکل بر خدا و در هنگام خشم کظم غیظ می کند و در عبادت خود اخلاص دارد.