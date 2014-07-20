افزایش شهدای حملات صهیونیستها به 410 نفر/انتقاد شدید مفتی لبنان از ضعف رژیمهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی از سه شنبه 17 تیر ماه،دور جدید حملات وحشیانه خود را در نوارغزه آغاز کرده است. این رژیم به بهانه مقابله با حملات موشکی مبارزان فلسطینی به اراضی اشغالی 48 مناطق مسکونی و زیرساخت های نوارغزه را بمباران می کند. صهیونیستها از بامداد دیروز جمعه نبردهای زمینی علیه غزه را نیز آغاز کرده اند. اخبار مربوط به جنگ غزه طی روزهای گذشته به شرح زیر است:

یکشنبه 93/4/29

۱۷:۰۳ شمار شهدای فلسطینی به 410 نفر رسید/ بیمارستانهای غزه زیر آتش حملات صهیونیستها

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای جدید اعلام کرد: شمار شهدای فلسطینی در دومین هفته حملات وحشیانه زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی علیه غزه به 410 نفر رسیده است.

بنابراین گزارش، امروز بیشترین شهدا در نتیجه بمباران شدید منطقه الشجاعیه در غزه توسط جنگنده های صهیونیستی بوده است.

وزارت بهداشت فلسطین از ادامه حملات ددمنشانه ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانها و مراکز طبی در غزه خبر داد. جنگنده های صهیونیستی امروز بیمارستان الوفاء، مرکز پزشکی عطا و مرکز درمانی صابحه در غزه را هدف حملات خود قرار دادند.

با برقراری آتش بس دو ساعته در غزه عملیات انتقال اجساد شهدا و مجروحان منطقه الشجاعیه به بیمارستانهای غزه آغاز شد. این در حالی است که بیمارستانهای غزه از کمبود تجهیزات پزشکی و دارو به صورت جدی رنج می برند.

مردم شهر رام الله در کرانه باختری با برگزاری تظاهراتی گسترده حملات صهیونیستها به غزه را محکوم کردند.

۱۵:۳۳ موافقت رژیم صهیونیستی با آتش بس دوساعته/ استفاده مجدد از تسلیحات ممنوعه علیه مردم غزه

رسانه های صهیونیستی از موافقت ارتش رژیم صهیونیستی با برقراری آتش بس دو ساعته در غزه خبر می دهند.پیش از این رسانه های عربی از موافقت حماس با آتش بس سه ساعته پیشنهاد شده توسط صلیب سرخ برای جمع آوری اجساد قربانیان حملات امروز علیه غزه خبر داده بودند.

در تحولی دیگر، منابع فلسطینی از استفاده مجدد ارتش رژیم صهیونیستی از تسلیحات شیمیایی و بمبهای کربنی علیه مردم غزه خبر می دهند.

۱۵:۳۱ انتقاد شدید مفتی لبنان از انفعال رژیمهای عربی



مفتی لبنان با اشاره به ضعف کشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیستی خواستار اقدام فوری این کشورها قبل از اینکه پشیمان شوند، شد.

محمد رشید قبانی گفت: ای اعراب متوجه آنچه در غزه جریان دارد باشید.اسرائیل فلسطینی ها را به سبب وحدتشان مجازات می کند. به گفته وی،جنگ اسرائیل علیه غزه به خاطر ضعف مواضع اعراب در جریان است.

۱۵:۰۳ افزایش شهدای امروز غزه به 40 نفر/مانع تراشی صهیونیستها در برابر ارسال دارو

افزایش شهدای امروز نوار غزه به 40 نفر و ممانعت رژیم صهیونیستی از ارسال دارو به غزه از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

منابع بیمارستانی نوار غزه اعلام کردند که شمار شهدای حملات امروز رژیم صهیونیستی به منطقه الشجاعیه در شمال شرق غزه به 40 شهید افزایش یافته است.

این در حالی است که خبرگزاری معا فلسطین از شهادت 44 نفر و بیش از 200 زخمی از صبح امروز تا کنون خبر داده است.

۱۵:۰۰ پوشش جدید رزمندگان فلسطینی و تسلیحات پیشرفته مقاومت در نبردهای زمینی غزه

منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از پوشش جدید نیروهای مقاومت در نبردهای اطراف غزه در رویارویی با نظامیان صهیونیستی خبر می دهند.

بنابر اعلام این منابع گروههای فلسطینی در جنگ سوم غزه، به سلاحهای ویژه تک تیرانداز مجهز شده اند که یکی از پیشرفته ترین انواع آن در سطح جهان محسوب می شود.

۱۴:۲۹ موافقت حماس با آتش بس 3 ساعته

رسانه های خارجی از موافقت جنبش حماس با پیشنهاد صلیب سرخ مبنی بر آتش بس موقت 3 ساعته در غزه خبر دادند.

سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس امروز در سخنانی اعلام کرد که این جنبش با آتش بس انسانی به مدت 3 ساعت موافقت کرده است.

رژیم صهیونیستی در پاسخ به خواسته صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است منطقه الشجاعیه در غزه، منطقه بسته نظامی محسوب می شود و آمبولانس ها اجازه ورود به آن را ندارند.

۱۴:۱۴ سانسور شدید خبری در رسانه های اسرائیلی/ زخمی شدن 37 نظامی صهیونیست طی شب گذشته

شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال وقوع درگیری میان نظامیان رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت در نوار غزه طی شب گذشته، 37 نفر از نظامیان این رژیم زخمی شدند.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که پس از آغاز عملیات زمینی در نوار غزه تا کنون 6 نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که گردانهای قسام از هلاکت 14 نظامی صهیونیست در منطقه "الشجاعیه" طی شب گذشته خبر دادند.

خبرگزاری فلسطینی سما نیز گزارش داد، "یوئیل مارکوس" روزنامه نگار مشهور صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل محدودیتهای شدیدی را در راستای انتشار آمار دقیق نظامیان کشته شده در جریان عملیات زمینی در غزه بر رسانه ها اعمال می کند.

۱۱:۵۵ افزایش شهدای جنگ به 365 نفر/آوارگی 135 هزار نفر از آغاز حمله زمینی

افزایش شهدای جنگ غزه به 365 نفر و و آواره شدن 135 هزار فلسطینی از آغاز حمله زمینی صهیونیست ها به غزه از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه گزارش داد که تلفات شهدای جنگ سوم غزه به 365 شهید افزایش یافته است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه حدود 3 هزار نفر زخمی شده اند. این آمار همچنین شهدای مجهول الهویه را در برمی گیرد.

۱۱:۴۸ شهادت 21 نفر و زخمی شدن دهها نفر در چند ساعت گذشته

"أشرف القدره" سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در جریان حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه "الشجاعیه" در نوار غزه در ساعات آغازین صبح امروز 12 نفر شهید شدند.

وی همچنین شمار زخمیهای این حملات را از شب گذشته تا کنون 154 نفر اعلام کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد که در میان شهدای حملات اخیر " أسامه الحیه" یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و چند نفر از اعضای خانواده وی نیز وجود دارد.



۱۱:۳۵ ویران شدن یک چهارم مدارس/بیش از نیمی از شهدای غزه، کودک و دانش آموز هستند

وزارت آموزش و پرورش فلسطین با بیان اینکه یک چهارم از مدارس و مؤسسات آموزش عالی در نوار غزه به کلی ویران شده است اعلام کرد که بیش از نیمی از شهدای غزه را کودکان تشکیل می دهد.

۱۱:۲۱ انتشار تصاویر نظامیان کشته شده صهیونیست با لباس غیر نظامی

رژیم صهیونیستی در راستای مظلوم نمایی تصاویر نظامیان کشته شده خود را در جنگ غزه با لباس غیر نظامی منتشر می کند.

رسانه های رژیم صهیونیستی شمار تلفات انسانی نظامیان رژیم صهیونیستی را سانسور می کنند. این رسانه ها برای اینکه میزان خسارت انسانی رژیم صهیونیستی را کاهش دهند تصاویر نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده را با لباس غیر نظامی نشان می دهند.



۱۰:۳۵ هشدار تل آویو به خبرنگاران خارجی درباره پیگیری اخبار غزه

رژیم صهیونیستی به خبرنگاران خارجی درباره پیگیری اخبار حملات این رژیم به نوار غزه هشدار داد.

دفتر رسانه ای رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای به خبرنگاران خارجی که اخبار حملات این رژیم را در نوار غزه پیگیری می کنند، هشدار داد که اسرائیل هیچ مسئولیتی در قبال تأمین امنیت آنها ندارد.

۱۰:۳۳ جنگ غزه 585 میلیون دلار برای اسرائیل هزینه داشته است

یک روزنامه اسرائیلی اعلام کرد که جنگ غزه تاکنون 585 میلیون دلار آمریکا برای رژیم صهیونیستی هزینه داشته است.

مسئولان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هر دو روز یک بار گزارش هایی را از هزینه های جنگ در اختیار وزارت دارایی قرار می دهند.

در گزارش دیگری آمده است: وزارت جنگ اسرائیل در دوازدهمین روز جنگ غزه مبلغی حدود 585 میلیون دلار آمریکا به عنوان هزینه جنگ پرداخت کرده است.

۱۰:۲۲ اردوغان: اسرائیل در بربریت روی هیلتر را سفید کرده است

نخست وزیر ترکیه در ادامه انتقادهای خود از رژیم صهیونیستی با اشاره به وضعیت موجود در غزه گفت : اسرائیل در بربریت از هیلتر پیشی گرفته است.

"رجب طیب اردوغان"، از مردم ترکیه خواست تا با یهودیان حاضر در این کشور به خوبی رفتار کنند.

۱۰:۱۰ تظاهرات گسترده مردم اروپا در حمایت از مردم غزه

شهرهای مختلف کشورهای اروپایی صحنه برپایی تظاهرات در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی همزمان با ادامه حملات این رژیم به مناطق مختلف نوار غزه بود.

اگر چه در چند کشور اروپایی تجمعاتی در حمایت از مردم غزه برگزار شد، اما تجمع مردم در فرانسه و انگلیس بیش از سایر کشورهای اروپایی بود.

شهرهای مختلف ترکیه نیز شاهد برگزاری تظاهرات مردم مسلمان این کشور در محکومیت جنایات اشغالگران قدس و حمایت از مردم بی دفاع غزه بود.

شنبه 93/4/28

18:28 یک تانک ارتش اسرائیل در شرق خانیونس منهدم شد/ شرایط وخیم جسمانی دو نظامی صهیونیست

منابع امنیتی در فلسطین از انهدام یک دستگاه تانک و یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خانیونس خبر می دهند.

نیروهای یگان ویژه گردانهای قسام به شدت با نظامیان صهیونیست در شرق خانیونس درگیر شده اند.

در این درگیریها تاکنون یک دستگاه تانک و یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی منهدم شده است.

همچنین طی درگیریها در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین عین الثالثه یک افسر صهیونیست هدف تیراندازی نیروهای مقاومت قرار گرفت و به شدت زخمی شد. وضعیت یک سرباز رژیم صهیونیستی نیز که در شرق غزه هدف حمله قرار گرفته وخیم گزارش شده است

17:57 اذعان صهیونیستها به عدم کارایی گنبد آهنین/ انتشار متن پیشنهاد آتش بس گروههای مقاومت

منابع صهیونیستی با اشاره به پرتاب ده