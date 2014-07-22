شمار شهدای غزه به 626 نفر رسید/ لغو پروازهای سه شرکت آمریکایی به فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی از سه شنبه 17 تیر ماه،دور جدید حملات وحشیانه خود را در نوارغزه آغاز کرده است. این رژیم به بهانه مقابله با حملات موشکی مبارزان فلسطینی به اراضی اشغالی 48 مناطق مسکونی و زیرساخت های نوارغزه را بمباران می کند. صهیونیستها از بامداد روز جمعه گذشته نبردهای زمینی علیه غزه را نیز آغاز کرده اند. اخبار مربوط به جنگ غزه طی روزهای گذشته به شرح زیر است:

سه شنبه93/4/31

19:05:کشته شدن اعضای یک خانواده آلمانی در حمله صهیونیست ها به غزه

در میان قربانیان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعضای یک خانواده آلمانی نیز دیده می شود. بنا بر اعلام رسانه های فلسطینی در حمله هوایی شب گذشته ارتش اسرائیل به مرکز نوار غزه "ابراهیم کیلانی" شهروند آلمانی به همراه همسر و 5 فرزندش کشته شده است.

این در حالی است که اعضای خانواده مذکور برای در امان ماندن از حملات صهیونیست ها به بخش امن غزه پناه برده بودند. در همین حال وزارت خارجه آلمان اعلام کرده این واقعه را پیگیری می کند با این حال در شرایط کنونی غزه دسترسی به اطلاعات در مورد قربانیان بسیار دشوار است.

17:48:دفتر شبکه الجزیره در غزه هدف قرار گرفت

خبرنگار دفتر شبکه الجزیره در نوار غزه از هدف قرار گرفتن این دفتر توسط نظامیان اسرائیلی در جریان حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به این منطقه خبر داد.

بر این اساس در پی حمله موشکی به این دفتر، کارکنان آن از مکان مذکور خارج شده و جان سالم به در برده اند. این خبرنگار الجزیره اعلام کرد با وجود این حملات، وی و همکارانش به مخابره اخبار و جنایات صهیونیست ها در نوار غزه ادامه خواهند داد.

17:41:شمار شهدای غزه به 609 نفر رسید/ بان کی مون وارد تل آویو شد

منابع فلسطینی دقایقی پیش از افزایش شمار شهدای فلسطینی به 609 نفر خبر دادند. بنابر این گزارش، شمار زخمیها نیز در پانزدهمین روز حملات رژیم صهیونیستی از 3720 نفر نیز فراتر رفته است. رژیم صهیونیستی در حالی همچنان به تجاوزات زمینی، هوایی و دریایی علیه غزه ادامه می دهد که مجامع بین المللی تاکنون هیچ تحرکی در زمینه توقف این حملات ددمنشانه نداشته اند.

در تحولی دیگر، رسانه های فلسطینی دقایقی پیش از ورود "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل به تل آویو برای گفتگو با مقامات رژیم صهیونیستی درباره برقراری آتش بس در غزه خبر داد.

17:35:رئیس مجلس سودان در نشست تروئیکا:آتش‌بس سریع و مورد قبول گروه‌های فلسطینی باید برقرارشود/ درخواست برپایی دادگاه جنایت جنگی

رئیس مجلس سودان در نشست تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در سالن کوه نور هتل المپیک در حال برگزاری است، با اشاره به شرایط حساس ملت فلسطین گفت: از ابتکار جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این نشست تشکر می کنم، مردم غزه با بدترین حمله ها مواجه هستند و ارتش اسرائیل از سلاح‌های ویرانگر علیه مردم بیگانه این کشور استفاده می کند.

وی با تاکید بر لزوم یکپارچه کردن کشورهای اسلامی علیه جنایات رژیم غاصب صهیونیستی اظهار داشت: به روح شهدایی که جان خود را تقدیم وطنشان کردند، درود می فرستیم و تاکید می کنیم که این جنگ، یک جنگ سرنوشت‌ساز است و جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی نسل‌کشی و جنایات جنگی علیه بشریت است.

وی تاکید کرد: باید گذرگاه رفح باز شود و آتش‌بس قوی، سریع و مورد قبول همه گروه ها برقرار شود، اسرائیل با عملکرد خود نوعی تروریسم دولتی انجام می دهد و ما خواهان رسیدگی به جنایات اسرائیل و برپایی دادگاه جنگی هستیم.

17:38:حمایت همه‌جانبه دولت مالی از مردم فلسطین

رئیس مجلس مالی در نشست تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی که عصر امروز در سالن کوه نور هتل اوین در حال برگزاری است، با تشکر از مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این اجلاس گفت: از وضعیت و اتفاقات غزه بسیار متاثر هستیم و حمایت کامل خود را از مردم بی‌گناه غزه ابراز می کنیم، ما خواهان پایان دادن به خشونت ها علیه مردم غزه هستیم.

وی با ابراز تاسف از سکوت مجامع بین المللی بیان کرد: حمایت کامل از ملت فلسطین بخشی از دیپلماسی کشور مالی است و از هرگونه اقدامی برای حمایت از مردم فلسطین و اجرای حقوق این مردم حمایت می کنیم.

14:27:شمار شهدای فلسطینی به 604 نفر رسید/ دیدار کری و العربی درباره برقراری آتش‌بس

با ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه شمار شهدای فلسطینی به 604 نفر رسید.

شمار زخمیها در پانزدهمین روز حملات رژیم صهیونیستی از 3700 نفر نیز فراتر رفته است.

این در حالی است که "جان کری" وزیرخارجه آمریکا امروز پس از دیدار با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در قاهره به دیدار "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب رفته تا درباره برقراری آتش بس گفتگو کند.

13:02:دیدار وزیرخارجه آمریکا با السیسی درباره برقراری آتش بس در غزه

"جان کری" وزیرخارجه آمریکا در سفر امروز خود به قاهره با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.

جان کری که گفته می شود برای برقراری آتش بس در غزه تلاش می کند، در اظهاراتی جانبدارانه از حماس خواست فورا حملات علیه اسرائیل را متوقف کند.

وی با تکرار دوباره موضع تامل برانگیز واشنگتن طی روزهای اخیر، افزود: اسرئیل حق دارد به صورت مشروع از خودش دفاع کند.

جان کری البته با ابراز نگرانی درباره وضعیت غیرنظامیان در غزه، از کمک 47 میلیون دلاری به مردم غزه خبر داد.

وزیرخارجه آمریکا امروز قرار است با "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر نیز در راستای برقراری آتش بس در غزه دیدار و گفتگو کند.

12:42:مخالفت رژیم صهیونیستی با آتش بس پیشنهادی سازمان ملل

رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از برخی منابع سیاسی در این رژیم اعلام کرد که اسرائیل با پیشنهاد سازمان ملل مبنی بر آتش بس در غزه موافقت نکرد.

این منابع همچنین اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی برای تحقق اهداف خود بویژه هدف قرار دادن تونلهای مقاومت که تهدیدی جدی علیه این ارتش این رژیم محسوب می شود به زمان زیادی احتیاج دارد.

12:27:آژیرخطر در تل آویو مجددا به صدا درآمد/ نگرانی شدید صهیونیستها از حملات مقاومت

دقایقی پیش به صدا درآمدن آژیر خطر در شهر تل آویو آرامش ساکنان پایتخت رژیم صهیونیستی را بر هم زد.

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با تایید این خبر، از نگرانی شدید اسرائیلی ها در سطح شهر و فرار آنها به سوی پناهگاهها خبر می دهند.

خاطرنشان می شود یکی از اهداف حمله زمینی رژیم صهیونیستی علیه غزه، متوقف کردن حملات موشکی مقاومت بوده است که آنها در این زمینه هیچ گونه توفیقی نداشته اند.

12:07:کشته شدن 26 نظامی اسرائیلی از آغاز جنگ غزه تاکنون

ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که از آغاز جنگ غزه از 16 روز پیش تاکنون 26 نظامی این رژیم به هلاکت رسیده اند.

در آخرین تلفات رژیم صهیونیستی 7 نظامی صهیونیست طی 24 ساعت گذشته در نوارغزه به هلاکت رسیدند و 30 تن دیگر زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز اعلام کرده بود 120 نظامی صهیونیست در جنگ اخیر غزه زخمی شده اند.

11:52:پرتاب پنج فروند موشک به شهر اسدود/ آژیر خطر در عسقلان و اشکول به صدا درآمد

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس صبح امروز شهر اسدود را با پرتاب پنج فروند موشک هدف حمله قرار دادند.

منابع صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در دو شهرک اشکول و عسقلان که نزدیکی نوارغزه قرار دارند خبر می دهند.

11:15:آمار دقیق حملات علیه غزه و پاسخ موشکی مقاومت

منابع موثق فلسطینی اعلام کردند: جنگنده های رژیم صهیونیستی تا صبح امروز 3200 بار نقاط مختلف غزه را هدف حمله قرار داده اند.

بنابر اعلام این منابع، گروههای مقاومت فلسطینی در مقابل نیز تاکنون 2480 بار سرزمینهای اشغالی و شهرکهای صهیونیست نشین مجاور غزه هدف حمله قرار داده اند.

شمار خانه های ویران شده در غزه نیز تا صبح امروز به 2765 منزل ویران شده رسیده است.

براین اساس، شمار شهدا نیز به 583 نفر و زخمیها به 3645 نفر رسیده است.

11:12:ناکامی تلاشهای دیپلماتیک در قاهره برای برقراری آتش بس

پایگاه صهیونیستی نبا پرس به نقل از یک منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس اعلام کرد که رایزنیهای اخیر با میانجیگرها در مصر در خصوص برقراری آتش بس در غزه به نتیجه نرسیده ست.

این منبع که خواست نامش فاش نشود تأکید کرد که اخباری که در خصوص رسیدن به توافق دو جانبه از سوی گروههای فلسطینی و صهیونیستی در خصوص آتش بس در غزه صحت ندارد.

این در حالی است که "بان کی مون"دبیر کل سازمان ملل که هم اکنون در مصر به سر می برد بدون آنکه جنایات آشکار رژیم صهیونیستی را محکوم کند، خواهان برقراری آتش بس فوری و بدون هیچ قید و شرطی در غزه شد.

10:37:تزیپی لیونی از موشکهای مقاومت جان سالم به در برد/ شمار شهدای فلسطینی به 583 نفر رسید

منابع صهیونیستی از جمله روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز در گزارشی اعلام کرد: "تزیپی لیونی" از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی صبح امروز از موشکهای مقاومت جان سالم به در برده است.

بنابراین گزارش، لیونی صبح امروز در زمان حملات موشکی مقاومت در یکی از شهرکهای اطراف غزه بوده حضور داشته که ناگهان خمپاره ای در نزدیکی وی سقوط کرد و از این حمله جان سالم به در برده است.

در تحولی دیگر، پایگاه خبری فلسطین الیوم اعلام کرد: با شهادت 13 فلسطینی دیگر در حملات بامداد امروز، شمار شهدای فلسطینی به 583 نفر رسیده است.

همچنین شمار زخمی ها نیز از 3500 نفر فراتر رفته است.

10:34:بمباران غزه با بمبهای دودزا/ هلاکت 7 نظامی صهیونیست در روز دوشنبه

منابع امنیتی و پزشکی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در حملات خود به مناطق مختلف نوار غره از بمبهای دود زا و سمی استفاده می کنند.

منابع همچنین از حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به خودروهای آمبولانس در شرق خان یونس خبر دادند.

این در حالی است که تنها در ساعات اولیه صبح امروز 15 منزل مسکونی در اثر حملات هوایی رژیم صهیوینستی به نوار غزه به کلی ویران شدند.

10:15 شمار شهدای فلسطینی به 583 نفر رسید

منابع فلسطینی اعلام کردند: با شهادت 13 نفر دیگر در حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه غزه، شمار شهدای فلسطینی به 583 نفر رسیده است.

بنابراین گزارش، در پانزدهمین روز حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه شمار شهدا به 3500 نفر رسیده است.

10:01:سازمان ملل خواهان برقراری آتش بس 5 ساعته در غزه شد

"موسی ابو مرزوق" عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس با انتشار گزارشی در صفحه شخصی خود در پایگاه توئیتر نوشت: سازمان ملل خواهان برقراری آتش بس انسانی به مدت پنج ساعت در نوار غزه شد.

وی افزود: سازمان ملل به منظور وصول کمکهای انسانی به غزه خواهان برقراری آتش بس از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر امروز شد .

دوشنبه 93/4/30



۲۱:۰۹ غزه گورستان اشغالگران شد/خواسته ما پایان محاصره و تضمین تکرار نشدن تجاوز است

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به صحت پیش بینی های مقاومت درباره تبدیل شدن غزه به گورستان اشغالگران بر خواسته های مقاومت شامل پایان محاصره و تصمین تکرار نشدن تجاوزات تاکید کرد.

اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: مقاومت ثابت کرد که غزه گورستان اشغالگران است.جنگ زمینی شکست حمله هوایی به غزه را نشان می دهد.

هنیه گفت: ما از هر تحرک جدی و خالصانه برای توقف تجاوزات استقبال می کنیم.خواسته های ما پایان محاصره و تضمین درباره تکرار نشدن تجاوزات است.غزه تصمیم به پایان محاصره با خون و مقاومتش گرفته است.

۲۰:۲۹ ضربه محکم مقاومت به اشغالگران قدس/ هلاکت 10 نظامی صهیونیست در کمین رزمندگان فلسطینی

رسانه های خارجی از به هلاکت رسیدن 10 نظامی صهیونیست در عملیات رزمندگان فلسطینی در شرق منطقه الشجاعیه غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در کمین رزمندگان گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس در شرق الشجاعیه گرفتار شدند که بر اثر آن، 10 نفر از آنها به هلاکت رسیدند و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند.

۲۰:۱۵ بررسی طرح آتش بس در قاهره/المصری:تماس نصرالله با مشعل نمایانگر وحدت مقاومت است

ادامه درگیری میان رزمندگان مقاومت فلسطین و صهیونیستها در شرق القراره، بررسی طرح آتش بس در قاهره و مواضع یکی از رهبران حماس درباره تماس تلفنی دبیر کل حزب الله با خالد مشعل از مهمترین اخبار غزه است.

منابع فلسطینی از درگیری های شدید رزمندگان گردانهای ناصر صلاح الدین در شرق القراره خبر دادند.گردانهای قسام نیز پنج موشک به عسقلان شلیک کردند.

این در حالی است که حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه ادامه دارد

از سوی دیگر مشیر المصری از رهبران حماس اعلام کرد: مواضع خالد مشعل رئیس دفتر حماس و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به یکدیگر نزدیک نیست.مواضع ابومازن از ابتدای جنگ عجیب غریب است.احساس بین المللی بر این است که اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده است.اسیران قهرمان ما در چارچوب تبادلات آزاد خواهند شد.

وی افزود تماس سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله با مشعل از وحدت مقاومت در قبال دشمن مشترک حکایت دارد.

از سوی دیگر رئیس اطلاعات فلسطین با پیش نویس توافق آتش بس رهسپار قاهره شده است و این پیش نویس به اتحادیه عرب و وزیر خارجه آمریکا قبل از موافقت اسرائیل تقدیم می شود.مصر اصلاحاتی در طرح آتش بس برای برآوردن کردن خواسته های حماس ایجاد می کند

۱۹:۲۱ حمله وحشیانه به بیمارستان الاقصی/هلاکت دو نظامی صهیونیست در شرق الشجاعیه

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی از زخمی شدن 107 نظامی این رژیم از آغاز یورش زمینی به غزه پرده برداشت.از سوی دیگر گردان های عزالدین قسام از هدف قرار دادن نفربر نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق الشجاعیه و هلاکت دو نظامی صهیونیست خبر داد.

گردانهای مقاومت ملی فلسطین منطقه موسوم به شورای اقلیمی سدوت نگیف را با دو موشک 107 هدف قرار داد.گردانهای قسام یک مرکز رژیم صهیونیستی را در مرزهای غزه با دو خمپاره 120 میلمتری هدف قرار دادند.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند: جنگنده های رژیم صهیونیستی اتاق عمل جراحی و ایستگاه تولید اکسیژن را در بیمارستان الاقصی هدف قرار داده اند.آنها آمبولانس حامل زخمی شدگان را نیز هدف قرار داده اند.بر اثر حملات هواپیماهای بدون سرنشین به جنوب شرق خان یونس دو نفر شهید شدند.المیادین از انتقال 10 نظامی رژیم صهیونیستی به بیمارستان های این رژیم در اراضی اشغالی خبر داد

۱۸:۲۸ شورای حقوق بشر نشست ویژه درباره غزه برگزار می کند

نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف بررسی اوضاع نوار غزه و تشکیل کمیته تحقیق در مورد جنایات صهیونیست ها روز چهارشنبه برگزار می شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در نوار غزه را مورد بررسی قرار می دهد. طبق بیانیه ای که امروز از سوی دفتر این کمیسیون در ژنو منتشر شد در این راستا نشست ویژه ای در روز چهارشنبه برگزار می شود.

۱۷:۴۹ موشک های حاوی دارت سلاح جدید صهیونیستها علیه مردم غزه/ وقتی زن باردار در مقابل خانه اش هدف قرار می گیرد

تانک های ارتش اسرائیل موشک هایی به سمت غزه شلیک می کنند که هر یک حاوی هزاران دارت بوده و پس از انفجار در مناطق پرجمیعت این منطقه دهها نفر از مردم بی دفاع را هدف قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبر ترک، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد نظامیان صهیونیست در حملات وحشیانه خود به غزه از انواع سلاح های غیرمتعارف استفاده می کنند. بر این اساس صهیونیست ها علاوه بر بمب های فسفری و خوشه ای از نوعی سلاح جدید نیز استفاده می کنند.

این موشک جدید که توسط تانک های اسرائیلی به مناطق شلوغ و پرجمعیت غزه شلیک می شود، حاوی تیرهای کوچکی به شکل دارت است. هدف از کاربرد این سلاح هدف قرار دادن شمار بیشتری از مردم فلسطین و در مقابل برجای گذاشتن ویرانی کمتری در ظاهر اعلام شده به گونه ای که رژیم صهیونیستی بتواند از ابعاد ویرانی ها کاسته و بر جنایات خود سرپوش بگذارد.

۱۶:۲۴ حماس: افزایش شهدا باعث می شود از شروط خود هرگز چشم پوشی نکنیم

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که شروط مقاومت برای آتش بس، شروطی حداقلی هستند و پس از به شهادت رسیدن شمار زیادی از فلسطینیها مقاومت هرگز از شروط خود چشم پوشی نمی کند.

"اسماعیل هنیه" گفت مقاومت فلسطین در راستای تحقق مطالبات مردم فلسطین که سالهاست از محاصره غزه رنج می برند تلاش می کند.

۱۴:۳۲ آمار جدید تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه/دیدار ابومازن و خالد مشعل در دوحه

ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان فعال در تیپ "گولانی" طی شب گذشته در جریان عملیات نظامی در نوار غزه خبر داد.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی معاریو شمار نظامیان به هلاکت رسیده در تیپ گولانی را 6 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که پایگاه المیادین اعلام کرد که 13 نفر از اعضای این تیپ به هلاکت رسیده اند.

از سوی دیگر نبأء پرس اعلام کرد که 6 نظامی رژیم صهیونیستی امروز در شمال و مرکز نوار غزه زخمی شدند.

منابع فلسطینی نیز اعلام کردند ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین" قرار است امروز با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه پایتخت قطر دیدار کند.

۱۳:۴۴ زخمی شدن بیش از 120 نظامی صهیونیست از آغاز جنگ زمینی در غزه

شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که از آغاز جنگ زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در نوارغزه بیش از 120 نظامی صهیونیست زخمی شده اند.

در این گزارش گفته شده است: بیمارستان "برزیلای" در عسقلان تاکنون 45 سرباز اسرائیلی را در خود جای داده است و حال برخی از این زخمی ها وخیم گزارش شده است.

در ادامه گزارش آمده است: بیمارستان "سوروکا" در بئرالسبع نیز از آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه پذیرای بیش از 50 نظامی اسرائیلی بوده است.

همچنین 15 نظامی صهیونیست نیز تاکنون در بیمارستان "تل هشومیر" بستری شده اند.

۱۲:۴۵ مناطق الشجاعیه و الزیتون غزه با بمبهای فسفری هدف حمله قرار گرفت

جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی پیش منالطق الشجاعیه و الزیتون را با استفاده از بمبهای فسفری هدف حمله قرار دادند.

این نوع بمبها از تسلیحات ممنوعه بین المللی است که آثار بسیار خطرناکی روی جسم بر جا می گذارد.

رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر از انواع تسلیحات ممنوعه شامل بمبهای دایم کربنی (DIME) که از مواد منفجره فلزی فشرده تشکیل شده، بمبهای حاوی گاز سفید و بمبهای فسفری استفاده کرده است. این در حالی است که "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل طی روزهای اخیر در مواضعی تامل برانگیز تجاوزات همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه غزه که طی آن صهیونیستها از بمبهای فسفری استفاده کرده اند را دفاع از خود عنوان کرده است!

۱۲:۴۱ سازمان ملل در بحران غزه ضعیف عمل کرده است/ چرایی ضعف اعراب در حمایت از غزه

دکتر عدنان مُسّلم عضو کمیته حقوق بشر فلسطین در گفتگو با خبرگزاری مهر، از ضعف سازمان ملل در متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

وی گفت: مطمئنا سازمان ملل در این موضوع خیلی ضعیف عمل کرد است. از سال 1948 سازمان ملل در حل مناقشات اعراب و اسرائیل و موضوعات مهمی همچون وضعیت بیت المقدس، پناهندگان، شهرک سازی ها، تعیین مرزهای نهایی، آب و دیگر مسائل ناتوان بوده و در نتیجه ضعف آن در ناتوانی برای حل بحران اخیر غزه کاملا مشهود است.

۱۱:۵۹ هلاکت دو نظامی آمریکایی در شرق غزه

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از هلاکت دو شهروند این کشور که به خدمت ارتش رژیم صهیونیستی در آمده بودند، در شرق غزه خبر داد.

وی دریک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد: طبق اخبار موجود دو نفر از شهروندان آمریکایی با نامهای "ماکس اشتاین برگ" و "شان کرم لی" در غزه کشته شدند.

ساکی افزود: شهروندان آمریکایی که تابعیت اسرائیلی داشتند در حال هدایت خودروهای زرهی در شرق غزه بودند که در جریان اصابت موشک گردانهای عزالدین قسام این خودروها منفجر شدند.

13:07:قاتل "محمد أبو خضیر" معرفی شد

دیوان عالی رژیم صهیونیستی قاتل "محمد أبو خضیر" نوجوان 17 ساله فلسطینی را که زنده زنده سوزانده شده بود را معرفی کرد.

"یوسف حاییم بن داوود" 29 ساله اعتراف کرد که با همدستی دو صهیونیست دیگر أبو خضیر را به شهادت رسانده است.

وی در تشریح جزئیات جنایت خود اعلام کرد که پس از ربودن أبو خضیر وی را به منطقه دوردستی منتقل کرده و پس از ضرب و شتم شدید وی به بی رحمانه ترین شکل با ریختن بنزین بر روی این نوجوان فلسطینی پیکر وی را آتش زد.

بن داوود در زمینه واردات و فروش دستگاههای کنترل و نظارت در قدس فعالیت می کند. وی مدت زمانی در یک مدرسه یهودی تحت تعلیم قرار گرفت.

12:45:مناطق الشجاعیه و الزیتون غزه با بمبهای فسفری هدف حمله قرار گرفت

جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی پیش مناطق الشجاعیه و الزیتون را با استفاده از بمبهای فسفری هدف حمله قرار دادند.

این نوع بمبها از تسلیحات ممنوعه بین المللی است که اگر روی اعضای بدن کسی بیفتد تا استخوان را هم می سوزاند، آثار بسیار خطرناکی روی جسم بر جا می گذارد و مشكلات حاد تنفسی در حد خفگی یا سوختن ریه ها ایجاد می كند.

12:09:جان کری راهی مصر می شود/جنگ غزه محور مذاکرات

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز برای بررسی اوضاع نوارغزه راهی قاهره می شود. وی قرار است در جریان سفر به مصر با مسئولان این کشور درباره غزه گفتگو کند.

جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: آمریکا و 4 شریک بین المللی ما از افزایش تلفات در جنگ غزه و کشته شدن افراد بیگناه به شدت نگران هستند.

12:03:غزه، سوریه و عراق محور مذاکرات شریف با شیوخ عربستان

نیشن از سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی با هدف گفتگو با مقامات این کشور درباره مسائل منطقه‌ از جمله غزه، سوریه و عراق، موضوعات داخلی و همچنین گسترش روابط دوجانبه خبر داد.

12 تن از اعضای خانواده‌ شریف وی را در سفر به عربستان سعودی همراهی می کنند و قرار است علاوه بر موضوعات داخلی و بین المللی، اوضاع سیاسی پاکستان، راهپیمایی‌ های حزب تحریک انصاف، پرونده پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق و عملیات نظامی در وزیرستان شمالی علیه طالبان مورد بررسی قرار گیرد.

11:59:هلاکت دو نظامی آمریکایی در شرق غزه

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از هلاکت دو شهروند این کشور که به خدمت ارتش رژیم صهیونیستی در آمده بودند، در شرق غزه خبر داد.

وی دریک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد: طبق اخبار موجود دو نفر از شهروندان آمریکایی با نامهای "ماکس اشتاین برگ" و "شان کرم لی" در غزه کشته شدند.

11:41 507 شهید و 3150 زخمی در حملات علیه غزه/ شمار شهدای فاجعه الشجاعیه به 72 نفر رسید

در پانزدهمین روز حملات همه جانبه زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی به غزه شمار شهدای فلسطینی به 507 شهید رسید.

بنابراعلام منابع بیمارستانی در این حملات همچنین تاکنون 3150 نفر زخمی شده اند.

منابع فلسطینی همچنین اعلام کردند: در حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه حماس 110 نفر به شهادت رسیدند که 72 نفر از آنها در حملات شدید علیه منطقه الشجاعیه شهید شده اند.

۱۱:۳۹ حمایت قاطع نصرالله از مقاومت فلسطین

"سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگوی تلفنی با "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و "رمضان شلح" دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر حمایت حزب الله از مقاومت فلسطین تأکید کرد.

نصرالله همچنین پایداری و مقاومت گروههای مقاومت و ابتکارات آنها در عرصه میدانی و همچنین صبوری مردم و حمایت آنها از تصمیمات و شروط مقاومت را ستود.

دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگو با مشعل تأکید کرد که حزب الله و مقاومت لبنان از انتفاضه و مقاومت مردم فلسطین با تمام توان و امکانات حمایت می کند.

۰۹:۴۱ شورای امنیت سازمان ملل خواهان آتش‌بس فوری در غزه شد

شورای امنیت در بیانیه‌ای که پس از جلسه اضطراری یکشنبه شب منتشر کرد از افزایش تعداد تلفات در نوار غزه ابراز نگرانی عمیق کرد و بار دیگر خواهان برقراری فوری آتش‌بس شد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد هم که به خاورمیانه سفر کرده، خشونت‌های روز یکشنبه در منطقه شجاعیه غزه را "بی رحمانه" عنوان کرده و خواهان توقف عملیات نظامی اسرائیل شده است.

۰۵:۱۵ اسارت یک نظامی صهیونیست در غزه/موج شادی مردم فلسطین و لبنان را فراگرفت

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس تاکید کرد اولین نظامی صهیونیست به نام شائول ارون را در عملیات موفقیت آمیز حی التفاح به اسارت گرفته است.

در پی اعلام این خبر پیروزمندانه موجی از شادی مناطق مختلف نوار غزه را فرا گرفت تا مرهمی بر زخمهای عمیق مردم این منطقه باشد که همچنان عزادار عزیزانشان هستند که در وحشیانه ترین حملات صهیونیستها به شهادت رسیده اند.

رسانه ها همچنین از شادمانی آوارگان فلسطینی مقیم لبنان در پی اعلام اسارت یک نظامی صهیونیست از سوی رزمندگان مقاومت در غزه خبر داده اند.

یکشنبه 93/4/29

۲۰:۲۱ وقایع نوارغزه یک جنایت جنگی تمام عیار است

"عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب به شدت علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه موضع گیری کرد.

وی تاکید کرد: آنچه این روزها در فلسطین و به طور ویژه در نوارغزه رخ می دهد، یک جنایت جنگی تمام عیار محسوب می شود.

عمروموسی با اشاره به جنایت صهیونیستها در حمله به منطقه الشجاعیه غزه، افزود: من خواستار انجام یک تحقیق بین المللی فوری درباره اقدامات اسرائیل در منطقه الشجاعیه هستم.

۱۹:۵۹ تظاهرات هزاران مغربی در همبستگی با مردم غزه

هزاران مغربی با برگزاری تظاهراتی در رباط همبستگی خود را با کودکان و ساکنان غزه که در معرض تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار دارند اعلام کردند.

در این تظاهرات که با مشارکت طیف های مختلف مغربی برگزار شد شعارهایی در همبستگی با ملت فلسطین در غزه سر داده شد و تظاهرات کنندگان خواستار دخالت عربی و اسلامی و بین المللی فوری برای توقف تجاوز ضد شهروندان بی گناه غزه شدند.

۱۹:۲۶ شمار شهیدان فلسطینی به 425 نفر رسید/ 153 زن و کودک در میان شهدا

منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند: شمار شهدای فلسطینی ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه به 425 نفر رسیده است.

بنابراین گزارش، امروز در چهاردهمین روز حملات همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه غزه 87 نفر نفر به شهادت رسیده اند که 60 نفر از آنها فقط در حمله وحشیانه جنگنده های صهیونیستی علیه منطقه الشجاعیه غزه به شهادت رسیده اند.

۱۸:۰۰ افشاگری کانال یک رژیم صهیونیستی درباره تلفات ارتش اسرائیل

کانال یک تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی اعلام کرد: از ابتدای عملیات زمینی علیه غزه 50 نظامی مجروح اسرائیلی فقط به بیمارستان "سوروکا" در بئر السبع منتقل شده اند.

انتشار این گزارش در حالی است که تاکنون مقامات ارتش رژیم صهیوینستی به کشته شدن 7 نظامی اسرائیلی و زخمی شدن کمتر از 20 نفر دیگر اعتراف کرده اند.

ناظران منطقه ای معتقدند انتشار آمار واقعی تلفات ارتش اسرائیل در جنگ زمینی علیه غزه تاثیر بسیار منفی بر روحیه نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست خواهد گذاشت و به همین دلیل از انتشار این آمار جلوگیری می شود.

۱۷:۰۳ شمار شهدای فلسطینی به 410 نفر رسید/ بیمارستانهای غزه زیر آتش حملات صهیونیستها

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای جدید اعلام کرد: شمار شهدای فلسطینی در دومین هفته حملات وحشیانه زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی علیه غزه به 410 نفر رسیده است.

بنابراین گزارش، امروز بیشترین شهدا در نتیجه بمباران شدید منطقه الشجاعیه در غزه توسط جنگنده های صهیونیستی بوده است.

وزارت بهداشت فلسطین از ادامه حملات ددمنشانه ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانها و مراکز طبی در غزه خبر داد. جنگنده های صهیونیستی امروز بیمارستان الوفاء، مرکز پزشکی عطا و مرکز درمانی صابحه در غزه را هدف حملات خود قرار دادند.

با برقراری آتش بس دو ساعته در غزه عملیات انتقال اجساد شهدا و مجروحان منطقه الشجاعیه به بیمارستانهای غزه آغاز شد. این در حالی است که بیمارستانهای غزه از کمبود تجهیزات پزشکی و دارو به صورت جدی رنج می برند.

مردم شهر رام الله در کرانه باختری با برگزاری تظاهراتی گسترده حملات صهیونیستها به غزه را محکوم کردند.

۱۵:۳۳ موافقت رژیم صهیونیستی با آتش بس دوساعته/ استفاده مجدد از تسلیحات ممنوعه علیه مردم غزه

رسانه های صهیونیستی از موافقت ارتش رژیم صهیونیستی با برقراری آتش بس دو ساعته در غزه خبر می دهند.پیش از این رسانه های عربی از موافقت حماس با آتش بس سه ساعته پیشنهاد شده توسط صلیب سرخ برای جمع آوری اجساد قربانیان حملات امروز علیه غزه خبر داده بودند.

در تحولی دیگر، منابع فلسطینی از استفاده مجدد ارتش رژیم صهیونیستی از تسلیحات شیمیایی و بمبهای کربنی علیه مردم غزه خبر می دهند.

۱۵:۳۱ انتقاد شدید مفتی لبنان از انفعال رژیمهای عربی



مفتی لبنان با اشاره به ضعف کشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیستی خواستار اقدام فوری این کشورها قبل از اینکه پشیمان شوند، شد.

محمد رشید قبانی گفت: ای اعراب متوجه آنچه در غزه جریان دارد باشید.اسرائیل فلسطینی ها را به سبب وحدتشان مجازات می کند. به گفته وی،جنگ اسرائیل علیه غزه به خاطر ضعف مواضع اعراب در جریان است.

۱۵:۰۳ افزایش شهدای امروز غزه به 40 نفر/مانع تراشی صهیونیستها در برابر ارسال دارو

افزایش شهدای امروز نوار غزه به 40 نفر و ممانعت رژیم صهیونیستی از ارسال دارو به غزه از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

منابع بیمارستانی نوار غزه اعلام کردند که شمار شهدای حملات امروز رژیم صهیونیستی به منطقه الشجاعیه در شمال شرق غزه به 40 شهید افزایش یافته است.

این در حالی است که خبرگزاری معا فلسطین از شهادت 44 نفر و بیش از 200 زخمی از صبح امروز تا کنون خبر داده است.

۱۵:۰۰ پوشش جدید رزمندگان فلسطینی و تسلیحات پیشرفته مقاومت در نبردهای زمینی غزه

منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از پوشش جدید نیروهای مقاومت در نبردهای اطراف غزه در رویارویی با نظامیان صهیونیستی خبر می دهند.

بنابر اعلام این منابع گروههای فلسطینی در جنگ سوم غزه، به سلاحهای ویژه تک تیرانداز مجهز شده اند که یکی از پیشرفته ترین انواع آن در سطح جهان محسوب می شود.

۱۴:۲۹ موافقت حماس با آتش بس 3 ساعته

رسانه های خارجی از موافقت جنبش حماس با پیشنهاد صلیب سرخ مبنی بر آتش بس موقت 3 ساعته در غزه خبر دادند.

سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس امروز در سخنانی اعلام کرد که این جنبش با آتش بس انسانی به مدت 3 ساعت موافقت کرده است.

رژیم صهیونیستی در پاسخ به خواسته صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است منطقه الشجاعیه در غزه، منطقه بسته نظامی محسوب می شود و آمبولانس ها اجازه ورود به آن را ندارند.

۱۴:۱۴ سانسور شدید خبری در رسانه های اسرائیلی/ زخمی شدن 37 نظامی صهیونیست طی شب گذشته

شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال وقوع درگیری میان نظامیان رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت در نوار غزه طی شب گذشته، 37 نفر از نظامیان این رژیم زخمی شدند.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که پس از آغاز عملیات زمینی در نوار غزه تا کنون 6 نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که گردانهای قسام از هلاکت 14 نظامی صهیونیست در منطقه "الشجاعیه" طی شب گذشته خبر دادند.

خبرگزاری فلسطینی سما نیز گزارش داد، "یوئیل مارکوس" روزنامه نگار مشهور صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل محدودیتهای شدیدی را در راستای انتشار آمار دقیق نظامیان کشته شده در جریان عملیات زمینی در غزه بر رسانه ها اعمال می کند.

۱۱:۵۵ افزایش شهدای جنگ به 365 نفر/آوارگی 135 هزار نفر از آغاز حمله زمینی

افزایش شهدای جنگ غزه به 365 نفر و و آواره شدن 135 هزار فلسطینی از آغاز حمله زمینی صهیونیست ها به غزه از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه گزارش داد که تلفات شهدای جنگ سوم غزه به 365 شهید افزایش یافته است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه حدود 3 هزار نفر زخمی شده اند. این آمار همچنین شهدای مجهول الهویه را در برمی گیرد.

۱۱:۴۸ شهادت 21 نفر و زخمی شدن دهها نفر در چند ساعت گذشته

"أشرف القدره" سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در جریان حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه "الشجاعیه" در نوار غزه در ساعات آغازین صبح امروز 12 نفر شهید شدند.

وی همچنین شمار زخمیهای این حملات را از شب گذشته تا کنون 154 نفر اعلام کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد که در میان شهدای حملات اخیر " أسامه الحیه" یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و چند نفر از اعضای خانواده وی نیز وجود دارد.



۱۱:۳۵ ویران شدن یک چهارم مدارس/بیش از نیمی از شهدای غزه، کودک و دانش آموز هستند

وزارت آموزش و پرورش فلسطین با بیان اینکه یک چهارم از مدارس و مؤسسات آموزش عالی در نوار غزه به کلی ویران شده است اعلام کرد که بیش از نیمی از شهدای غزه را کودکان تشکیل می دهد.

۱۱:۲۱ انتشار تصاویر نظامیان کشته شده صهیونیست با لباس غیر نظامی

رژیم صهیونیستی در راستای مظلوم نمایی تصاویر نظامیان کشته شده خود را در جنگ غزه با لباس غیر نظامی منتشر می کند.

رسانه های رژیم صهیونیستی شمار تلفات انسانی نظامیان رژیم صهیونیستی را سانسور می کنند. این رسانه ها برای اینکه میزان خسارت انسانی رژیم صهیونیستی را کاهش دهند تصاویر نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده را با لباس غیر نظامی نشان می دهند.



۱۰:۳۵ هشدار تل آویو به خبرنگاران خارجی درباره پیگیری اخبار غزه

رژیم صهیونیستی به خبرنگاران خارجی درباره پیگیری اخبار حملات این رژیم به نوار غزه هشدار داد.

دفتر رسانه ای رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای به خبرنگاران خارجی که اخبار حملات این رژیم را در نوار غزه پیگیری می کنند، هشدار داد که اسرائیل هیچ مسئولیتی در قبال تأمین امنیت آنها ندارد.

۱۰:۳۳ جنگ غزه 585 میلیون دلار برای اسرائیل هزینه داشته است

یک روزنامه اسرائیلی اعلام کرد که جنگ غزه تاکنون 585 میلیون دلار آمریکا برای رژیم صهیونیستی هزینه داشته است.

مسئولان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی هر دو روز یک بار گزارش هایی را از هزینه های جنگ در اختیار وزارت دارایی قرار می دهند.

در گزارش دیگری آمده است: وزارت جنگ اسرائیل در دوازدهمین روز جنگ غزه مبلغی حدود 585 میلیون دلار آمریکا به عنوان هزینه جنگ پرداخت کرده است.

۱۰:۲۲ اردوغان: اسرائیل در بربریت روی هیلتر را سفید کرده است

نخست وزیر ترکیه در ادامه انتقادهای خود از رژیم صهیونیستی با اشاره به وضعیت موجود در غزه گفت : اسرائیل در بربریت از هیلتر پیشی گرفته است.

"رجب طیب اردوغان"، از مردم ترکیه خواست تا با یهودیان حاضر در این کشور به خوبی رفتار کنند.

۱۰:۱۰ تظاهرات گسترده مردم اروپا در حمایت از مردم غزه

شهرهای مختلف کشورهای اروپایی صحنه برپایی تظاهرات در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی همزمان با ادامه حملات این رژیم به مناطق مختلف نوار غزه بود.

اگر چه در چند کشور اروپایی تجمعاتی در حمایت از مردم غزه برگزار شد، اما تجمع مردم در فرانسه و انگلیس بیش از سایر کشورهای اروپایی بود.

شهرهای مختلف ترکیه نیز شاهد برگزاری تظاهرات مردم مسلمان این کشور در محکومیت جنایات اشغالگران قدس و حمایت از مردم بی دفاع غزه بود.

شنبه 93/4/28

18:28 یک تانک ارتش اسرائیل در شرق خانیونس منهدم شد/ شرایط وخیم جسمانی دو نظامی صهیونیست

منابع امنیتی در فلسطین از انهدام یک دستگاه تانک و یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خانیونس خبر می دهند.

نیروهای یگان ویژه گردانهای قسام به شدت با نظامیان صهیونیست در شرق خانیونس درگیر شده اند.

در این درگیریها تاکنون یک دستگاه تانک و یک دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی منهدم شده است.

همچنین طی درگیریها در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین عین الثالثه یک افسر صهیونیست هدف تیراندازی نیروهای مقاومت قرار گرفت و به شدت زخمی شد. وضعیت یک سرباز رژیم صهیونیستی نیز که در شرق غزه هدف حمله قرار گرفته وخیم گزارش شده است

17:57 اذعان صهیونیستها به عدم کارایی گنبد آهنین/ انتشار متن پیشنهاد آتش بس گروههای مقاومت

منابع صهیونیستی با اشاره به پرتاب دهها موشک از سوی گروههای مقاومت فلسطینی به شهرکها، به طور تلویحی به ناکارآمدی سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین صحه گذاشتند.

منابع صهیونیستی اذعان کردند: از بامداد امروز 55 فروند موشک به سوی شهرکهای اسرائیلی پرتاب شده که سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین تنها توانسته 9 فروند از آنها را منهدم کند.

این مسئله در حالی اعتراف صهیونیستها به شکست سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین را نشان می دهد که منابع فلسطینی معتقدند شمار موشکهای پرتاب شده در شهرکهای صهیونیست نشین بیشتر از تعداد اعلام شده در این خبر است.

در تحولی دیگر، منابع فلسطینی متن پیشنهاد جدید آتش بس گروههای مقاومت فلسطینی را که با نظارت و موافقت ترکیه و قطر نهایی شده را منتشر کردند. نسخه ای از این پیشنهاد که توسط میانجیگر قطری به "جان کری" وزیرخارجه آمریکا و همچنین طرف اسرائیلی ارائه شده به شرح زیر است:

1. برقراری آتش بس فوری توسط طرفین درگیری.

2. توقف تمامی انواع حملات نظامی و امنیتی.

3. تعهد اسرائیل به شکستن محاصره دریایی و زمینی نوارغزه به طور کامل. که شامل بازگشایی تمامی گذرگاهها، راه اندازی بندر غزه، ورود کالا، سوخت و مصالح ساختمانی و کلیه احتیاجات فلسطینیان می شود. تضمین آزادی صید ماهی و کشتی رانی در آبهای غزه، آزادی عبور و مرور در نقاط مرزی غزه و آغاز برنامه بازسازی غزه.

4. اسرائیل توافق امضا شده در سال 2011 در قاهره که با حضور نماینده حماس و طرف اسرائیلی در موضوع تبادل اسرا نهایی شد را به طور کامل به اجرا برساند. اسرایی که مجددا بازداشت شده اند، آزاد شوند و تدابیر شدید و مجازتها علیه مردم کرانه باختری لغو گردد.

ضمانت اجرایی بندهای فوق:

1. تعیین ساعت صفر برای اجرایی نمودن توافقات

2. طرف آمریکایی به عنوان ناظر اجرای توافقات خواهد بود.

3. طرف اسرائیلی و فلسطینی پس از پذیرش این توافق، به مدت 6 ساعت آتش بس را به اجرا می گذارند.

16:20 درگیری شدید گردانهای قسام و نیروهای ویژه ارتش اسرائیل در شرق خانیونس

نیروهای گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش حماس) درگیری شدیدی با نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خانیونس آغاز کرده اند.

در این درگیریها نیروهای مقاومت یک بولدوزر اسرائیلی را با گلوله آر پی جی هدف قرار داده اند.

در تحولی دیگر، منابع فلسطینی از پرتاب دو موشک به شهرک اشکول و آتش سوزی در این شهرک صهیونیست نشین خبر می دهند.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات توپخانه ای و هوایی به مناطق شمالی و جنوب نوارغزه ادامه می دهد.

16:19 عدم دسترسی 900 هزار نفر به آب در غزه/ وزیرخارجه فرانسه امشب به تل‌آویو می‌رود

سازمان بین المللی حمایت از کودکان یونیسف با صدور گزارشی دربار عدم دسترسی 900 هزار نفر از ساکنان غزه به آب هشدار داد.

در تحولی دیگر، منابع صهیونیستی از سفر امشب "لوران فابیوس" وزیرخارجه فرانسه به تل آویو برای دیدار با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

هنوز از دستور کار این دیدار جزئیاتی منتشر نشده است.

15:33 شمار شهدای فلسطینی به 337 نفر رسید/ بان کی مون به منطقه سفر می‌کند



وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شمار شهدای فلسطینی در نتیجه حملات مداوم رژیم صهیوینستی به غزه به 337 شهید رسیده است.

همچنین در این بیانیه شمار مجروحان فلسطین در نتیجه این حملات، دو هزار و 380 نفر اعلام شده است.

در تحولی دیگر، "جفری فلتمن" معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی از سفر "بان کی مون" به منطقه برای بررسی اوضاع غزه خبر داد.

منابع صهیونیستی از پژواک صدای آژیر خطر در شهرکهای شاعر هنگیف، اریز، اور نیر، سدیروت، کریات گات خبر می دهند. همچنین این منابع از برقراری وضعیت منع آمد و شد در شهرک صهیونیست نشین سدیروت خبر می دهند.

13:00 انهدام دو تانک و یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غزه

گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی بامداد امروز با صدور بیانیه ای از انهدام دو دستگاه تانک و یک دستگاه نفربر ارتش رژیم صهیونیستی در شمال نوارغزه خبر داد.

گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای از انهدام دو تنک و یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی در بیت حانون (شمال غزه) خبر داد. بنابراین گزارش، نیروهای گردانهای قدس در هنگام تلاش یک یگان ارتش رژیم صهیونیستی برای نفوذ به بیت حانون، نفربر حامل نیروها را منفجر کرده است که در این عملیات یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شده است. گردانهای قدس همچنین از منفجر کردن دو دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق ابورحمه و الزراعه بیت حانون خبر داده اند که دستکم باعث زخمی شدن سه نظامی صهیونیست شده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز به زخمی شدن چهار نفر از نطامیان خود در عملیاتهای گردانهای قدس اعتراف کرده است 12:47 40 هزار نفر از ساکنان غزه آواره شده‌اند/ ادامه حملات زمینی، هوایی و دریایی علیه غزه سازمان ملل با صدور بیانیه ای از چندین برابر شدن شمار آوارگان فلسطینی که خانه های خود را به علت نگرانی از حملات رژیم صهیونیستی تکر کرده اند، خبر داد.

در سیزدهمین روز جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه غزه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از رسیدن شمار آوارگان فلسطینی در غزه به بیش از 40 هزار نفر خبر داد. در این بیانیه با اشاره به افزایش شمار آوارگان فلسطینی در پی آغاز حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه (از روز جمعه) آمده است: آوارگان فلسطینی در 34 مرکز وابسته به سازمان ملل در غزه اسکان داده شده اند. این در حالی است که همچنان درگیریهای شدید میان نیروهای مقاومت و نظامیان صهیونیست در شمال و مرکز غزه ادامه دارد. مقاومت همچنان به عملیات پرتاب موشک به شهرکهای صهیونیست نشین ادامه می دهد و صهیونیستها نیز بمباران هوایی و دریایی مناطق مختلف غزه را ادامه می دهند.

12:46 درگیری نیروهای مقاومت با نظامیان صهیونیست در مرکز و شمال غزه

منابع فلسطینی از درگیریهای شدید میان نیروهای مقاومت فلسطین و نظامیان رژیم صهیونیستی در مرکز و شمال نوارغزه خبر می دهند.

درگیریهای امروز که دومین روز حمله زمینی ارتش رژیم صهیونستی علیه غزه محسوب می شود بیشتر در شمال و مرکز نوار غزه متمرکز است.

بنابراین گزارش، نیروهای مقاومت فلسطین با نظامیان صهیونیست در این مناطق به شدت درگیر شده اند. گردان "الناصر صلاح الدین" با صدر بیانیه ای از گرفتار شدن یک یگان از نظامیان صهیونیست در شمال غزه خبر داد که باعث غافلگیری صهیونیستها شده است. در این عملیات نیروهای مقاومت به سوی صهیونیستها آتش گشودند.

11:40 انتقاد شدید وزیرخارجه مصر از اظهارات تند اردوغان علیه السیسی

وزیرخارجه مصر در اظهاراتی از دیکتاتور خوانده شدن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر توسط رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه انتقاد کرد.

"سامح شکری" وزیرخارجه مصر در اظهاراتی از دیکتاتور خوانده شدن "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور این کشور توسط "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به شدت انتقاد کرد. وی تاکید کرد: این اظهارات اردوغان خارج شدن از تمامی عرفهای دیپلماتیک محسوب می شود.

وی افزود: اظهارات اخیر اردوغان هیچ ارتباطی با وقایع غزه ندارد و به حمایت از مردم غزه کمکی نخواهد کرد و باعث توقف ریختن خون آنها بر زمین نیز نخواهد شد.

11:30 اردوغان: مصر مسئول اصلی آغاز عملیات زمینی علیه غزه/ السیسی یک دیکتاتور است

نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی به شدت از آنچه فعالیتهای دولت مصر علیه جنبش حماس در اثنای جنگ علیه غزه خواند، انتقاد کرد.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه بار دیگر در اظهاراتی به شدت علیه دولت مصر درباره عدم تحرک جدی درباره جنگ علیه غزه موضع گرفت. وی با تاکید بر اینکه دولت مصر مسئول اصلی آغاز عملیات زمینی علیه نوارغزه است، افزود: السیسی با دیگران تفاوتی ندارد و خودش یک دیکتاتور است. اردوغان همچنین دولت مصر را متهم به اقدامات منفی علیه جنبش حماس در غزه کرد 11:08 جمعه خونین ترین روز جنگ علیه غزه شد منابع فلسطینی اعلام کردند: روز جمعه با شهادت 59 فلسطینی دیگر در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه غزه، به عنوان خونین ترین روز این جنگ لقب گرفت.

در حملات روز گذشته رژیم صهیوینستی علیه نوارغزه 59 فلسطینی شهید و 430 نفر دیگر زخمی شدند.

این حملات وحشیانه در دوزادهمین روز جنگ همه جانبه علیه غزه باعث شد روز جمعه به عنوان خونین ترین روز جنگ از لحاظ تلفات انسانی لقب بگیرد.

10:55 شمار شهدای فلسطینی به 310 نفر رسید/ کیبوتس زیر آتش بار موشکهای مقاومت

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پس از گذشت 12 روز از حملات همه جانبه زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه شمار شهدای فلسطینی به 310 نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شمار شهدای فلسطینی پس از گذشته 12 روز از حملات همه جانبه صهیونیستها علیه غزه به 310 نفر رسیده است. بنابر این گزارش، در بین شهدای فلسطینی 72 کودک، 24 زن و 18 فرد کهنسال نیز قرار دارند.در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون هشت نفر به شهادت رسیده اند که چهار نفر از آنها کودک بوده اند. منابع فلسطینی همچنین از پرتاب شش فروند موشک 107 به شهرک صهیونیست نشین کیبوتس در فلسزطین اشغالی خبر دادند. این حملات موشکی توسط گردانهای قدس وابسته به جهاد اسلامی انجام شده است.

جمعه 93/4/27

۱۷:۵۸ 40 فلسطینی در مسجد الاقصی زخمی شدند/ درگیری شدید با نظامیان صهیونیست در رام الله

منابع فلسطینی از زخمی شدن 40 فلسطینی در پی یورش نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجد الاقصی خبر می دهند.

نظامیان صهیونیست امروز با یورش به صحنهای مختلف مسجد الاقصی چهل نمازگزار فلسطینی را زخمی کردند.

از سوی دیگر، درگیریهای شدیدی میان فلسطینیان معترض به حمله زمینی علیه غزه با نظامیان صهیونیست در رام الله گزارش شده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به بمباران هوایی ، توپخانه ای و دریایی و حمله زمینی که از بامداد امروز علیه غزه آغاز شده ادامه می دهد.

۱۷:۴۰ داوود اوغلو : هرگز حرف های لیبرمن را جدی نگرفته ام

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که هرگز حرف های وزیر خارجه اسرائیل را جدی نگرفته است.

احمد داوود اوغلو در اظهاراتی ضمن رد اتهامات آویگدور لیبرمن مبنی بر اینکه ترکیه و قطر در آتش بس پیشنهادی مصر خرابکاری کرده‌ اند، گفت که هرگز حرف های لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل را جدی نگرفته است.

لیبرمن با اشاره به فشارهای ترکیه و قطر علیه رهبران حماس به منظور نپذیرفتن پیشنهادهای مصر برای آتش بس گفت حماس آماده بررسی طرح مصر با دیدی مثبت بود اما قطر بر عدم پذیرش این طرح اصرار کرد.

با وجود تاکید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر اقدامات هماهنگ قطر با ترکیه در قبال رهبران حماس، داوود اوغلو ضمن رد این اتهامات گفت چطور می توانم حرف‌ های کسی را جدی بگیرم که درباره پاکسازی فلسطینیان از مناطق مورد حمله صحبت می‌ کند.

این اظهارات پس از آن ایراد شد که در یازدهمین روز حملات علیه غزه بنیامین نتانیاهو دستور حمله زمینی به این باریکه را صادر کرده است و پس از آن نیروهای رژیم صهیونیستی در مناطق شرقی و شمال غزه با نیروهای مقاومت درگیر شدند

۱۷:۳۹ حماس: آتش بس برای اسرائیل بدون هزینه نخواهد بود

یکی از رهبران حماس در اظهاراتی تاکید کرد: اسرائیل هرگز در فکر برقراری آتش بس بدون هزینه متقابل نباشد.

"مشیر المصری" گفت: ما از هرگونه تلاشی در زمینه برقراری آتش بس در غزه استقبال می کنیم اما طرفهایی که می خواهند از جانب مقاومت تصمیم گیری کنند ، نقشی در این زمینه نخواهند داشت.

المصری با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای مقاومت برای جلوگیری از یورش زمینی صهیونیستها به غزه، افزود: گروههای مقاومت موضع خود را در قبال آتش بس نهایی کرده و آن را به تمامی میانجیگران ارائه کردند.

۱۷:۲۴ حمایت آشکار مرکل از جنایات صهیونیستها/ انتقاد اردوغان از نسل کشی در غزه

واکنش غربیها به حملات هوایی صهیونیست ها علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد و صدراعظم آلمان در اظهاراتی به صراحت از این تجاوزات حمایت کرد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی تاکید کرد که سازمان ملل اقدامات لازم را برای کمک به فلسطینیان در زمان جنگ غزه انجام نداده است و تنها سکوت اختیار کرده است.

اردوغان ضمن انتقاد از صهیونیست ها به دلیل اقدامات تهاجمی خود علیه نواز غزه تاکید کرد که دولت یهود در تلاش برای نسل کشی سیستماتیک علیه فلسطینیان در غزه است.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در اظهاراتی که نشان از سرسپردگی آلمان به صهیونیست ها دارد، تاکید کرد سلاح‌ های جدیدی در دست نیروهای حماس بوده که علیه اسرائیل به کار برده می شوند و تل آویو حق دفاع از خود را دارد

۱۷:۱۶ درگیری شدید نیروهای مقاومت و متجاوزان صهیونیست در شمال بیت حانون

منابع فلسطینی از درگیریهای شدید نیروهای مقاومت فلسطین با نظامیان صهیونیست در نزدیکی دانشکده کشاورزی در شمال بیت حانون خبر می دهند.

نیروهای مقاومت فلسطین با متجاوزان صهیونیست در نزدیکی دانشکده کشاورزی در شمال بیت حانون درگیر شده اند.

منابع فلسطینی از شدت بالای این درگیریها و تلاش صهیونیستها برای نفوذ بیشتر به داخل نوارغزه خبر می دهند.

در تحولی دیگر، منابع صهیونیستی از سقوط چندین فروند موشک در شهرکهای مختلف صهیونیست نشین خبر می دهند.

این منابع همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در شهرکهای صهیونیست نشین نزدیک نوارغزه خبر دادند.

۱۶:۴۸ کری: اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر تهدیدها دارد/ انگلیس حملات صهیونیست ها رانامناسب خواند

حملات هوایی صهیونیست ها علیه نوار غزه واکنش غربیها را به همراه داشت و بسیاری از آنها بر خودداری این رژیم از انجام اقدامات تهاجمی بیشتر علیه فلسطینیان تاکید کردند.

وزیر خارجه آمریکا گفت: اسرائیل حق دفاع از خودش را در برابر تهدیدها دارد، اما باید اقدامات لازم را در زمینه کاهش تلفات غیرنظامیان و خودداری از انجام اقدامات تهاجمی بیشتر علیه غزه انجام دهد.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز با تاکید بر لزوم تلاش صهیونیست ها برای جلوگیری از کشتار بیشتر غیر نظامیان فلسطینی خواستار پایان یافتن اقدامات تهاجمی تل آویو علیه غزه شد.

نیک کلیگ معاون نخست وزیر انگلیس نیز ضمن محکوم کردن حملات هوایی اسرائیل علیه نوار غزه و تاکید بر لزوم توقف چنین حملاتی آن را اقدامی نامناسب و به مثابه مجازات جمعی ملت فلسطین خواند.

پارلمان اروپا نیز بر لزوم توقف فوری حملات موشکی علیه اسرائیل و اقدامات نظامی علیه نوار غزه و ازسرگیری مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیلی‌ ها و فلسطینیان تاکید کرد.

۱۶:۱۱ وزیر خارجه فرانسه خواستار آتش بس در غزه شد

وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی بر لزوم آتش بس پایدار میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان تاکید کرد.

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز جمعه در راستای تلاشهای دیپلماتیک برای توقف جنگ علیه غزه به مصر، اردن و سرزمین های اشغالی سفر کرده است.

۱۵:۳۸ سامی ابوزهری: کشتار کودکان فلسطینی بی پاسخ نخواهد ماند/ ارتش رژیم اشغالگر در باتلاق غزه غرق می‌شود

سخنگوی حماس در اظهاراتی تاکید کرد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بهای سنگینی به خاطر کشتار کودکان فلسطینی پرداخت خواهد کرد.

ابوزهری تاکید کرد: ما از تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی هراسی نداریم و ارتش رزیم اشغالگر را در گل و لای غزه غرق می کنیم.

۱۵:۱۴ استفاده صهیونیستها از تسلیحات ممنوعه علیه غزه/ آژیر خطر در شهرکهای صهیونیست نشین به صدا درآمد

کمیساریای عالی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل با صدور بیانیه ای از استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات ممنوعه در جنگ علیه غزه پرده برداشت.

بنابر اعلام این سازمان بین المللی، ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به فلسطینیان از گاز سفید (که یک ماده شیمیایی خطرناک محسوب می شود) استفاده کرده و این اقدام باعث آسیب دیدن فلسطینیان شده است.

۱۴:۱۹ نگرانی صهیونیستها از شکست حمله زمینی علیه غزه/ یعلون: دیگر تحمل پرتاب موشکهای مقاومت را نداریم

وزیر جنگ رژیم صهیوینستی در اظهاراتی به عدم توانایی این رژیم در تحمل شرایط فعلی نبرد با گروههای مقاومت و موشک باران شهرکهای صهیونیست نشین اذعان کرد.

"موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما دیگر تحمل پرتاب موشکهای بیشتر به سوی اسرائیل را نداریم.

کانال دو تلویزیون رژیم صهیوینستی اعلام کرد: مقامات رژیم صهیونیستی از ترس اصابت موشکهای مقاومت، نشست خود را در یک ساختمان بسیار امن و مستحکم برگزار خواهند کرد.- "اوری آریل" وزیر اسکان رژیم صهیونیستی با تاکید بر لزوم ترور تمامی مقامات حماس، افزود: باید وارد غزه شویم و با به دست آوردن نتایج ملموس درگیریها را پایان دهیم.

رئیس ستاد مشترک ارتش رژِیم صهیونیستی با اشاره به پیچیده بودن نبرد زمینی علیه غزه، اذعان کرد: در جریان حمله زمینی به غزه در شرایط سخت و دشواری قرار داریم.

۱۴:۱۸ شمار شهدای غزه به 265 نفر رسید/ موضع نتانیاهو درباره حمله زمینی

منابع فلسطینی با اشاره به شهادت 28 فلسطینی از زمان آغاز نبرد زمینی رژیم صهیونیستی علیه غزه از رسیدن شمار شهدای این جنگ همه جانبه به 265نفر خبر می دهند.

تنها طی امروز با آغاز حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه 27 فلسطینی به شهادت رسیده اند. شمار زخمی ها نیز از 2000 نفر گذشته است.

منابع فلسطینی از سفر "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به قطر پس از سفری که اخیرا به ترکیه داشته خبر می دهند.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما نمی توانستیم تونلهای حفر شده در غزه را فقط از طریق هوا منهدم کنیم و به همین خاطر نبرد زمینی را آغاز کردیم. وی افزود: امروز روزی سرنوشت ساز برای اسرائیل است و ما از زمین، دریا و هوا حماس را هدف حمله قرار داده ایم. وی البته به احتمال عدم موفقیت صددرصدی جنگ زمینی علیه غزه نیز اذعان کرد.

یک افسر بلندپایه صهیونیست نیز اعلام کرد: عملیات زمینی علیه غزه تا عمق سه تا چهار کیلومتری داخل این منطقه انجام خواهد شد.

۱۴:۱۷ هشدار کلینتون درباره انزوای اسرائیل در صورت تداوم حملات به غزه

اقدامات تجاوزکارانه صهیونیست ها به نوار غزه باعث شد تا رئیس جمهوری اسبق آمریکا درباره انزوای اسرائیل در عرصه جامعه بین الملل در صورت تداوم حملات به غزه هشدار دهد.

در پی انتشار اخبار و تصاویری از شهادت چهار کودک فلسطینی در سواحل غزه هنگام بازی، بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در گفتگو با کانال خبری ان دی تی وی هند درباره انزوای اسرائیل در عرصه جامعه بین الملل در صورت تداوم حملات به غزه هشدار داد.



۱۲:۵۷ شکست تلاشهای آنکارا برای آتش بس/صهیونیستها: نتانیاهو پای اسرائیل را به باتلاق خونین غزه می کشاند

در پی آغاز حملات زمینی رژیم صهیونیستی به غزه، تلاشهای مقامات ترکیه برای برقراری آتش بس با توجه به عدم هماهنگی با قاهره به شکست منجر شد.

بنابراین گزارش، علت اصلی شکست این تلاشها عدم هماهنگی با قاهره بوده است که به نظر می رسد کانال اصلی ارتباط با مقامات رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی است.

از سوی دیگر، مقامات مصری از افزایش نقش آفرینی اخوان المسلمین در جریان آتش بس در غزه نگرانی دارند و به تلاشهای قطر در زمینه آتش بس نیز محتاطانه می نگرند.

در تحولی دیگر، "زهاوا گلعون" رئیس حزب صهیونیستی میرتز با انتقاد شدید از حمله زمینی به غزه، تاکید کرد: نتانیاهو پای اسرائیل را به باتلاق خونین غزه می کشاند

۱۲:۲۳ تمرکز درگیریهای زمینی در بیت حانون و خانیونس/ اسدود زیر آتش بار موشکهای مقاومت قرار گرفت

منابع امنیتی در فلسطین از تمرکز درگیری های زمینی میان ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت در مناطق بیت حانون و خانیونس خبر می دهند.

نظامیان رژیم صهیونیستی از بامداد امروز از دو محور شرقی و شمالی نوارغزه برای نفوذ به این باریکه تلاش می کنند.

بنابراین گزارش، درگیریهای نظامیان صهیونست بیشتر در مناطق خانیونس و بیت حانون تمرکز داشته است و نیروهای مقاومت جلوی پیشروی صهیونیستها را گرفته اند.

در تحولی دیگر، نیروهای مقاومت ساعتی پیش شهرک صهییونیست نشین اسدود را با 10 فروند موشک هدف حمله قرار دادند.

۱۱:۴۷ حمله مردم ترکیه به کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول

معترضان ترک امروز در اعتراض به حمله زمینی رژیم صهیونیستی علیه غزه به ساختمان کنسولگری این رژیم در استانبول حمله کردند.

معترضان با پرتاب سنگ به سوی ساختمان کنسولگری رژیم صهیونیستی شیشه های این ساختمان را شکستند.

09:45 اعتراف رژیم صهیونیستی به هلاکت نخستین نظامی خود در جنگ زمینی

مقامات رژیم صهیونیستی به هلاکت نخستین نظامی ارتش این رژیم در نبرد زمینی علیه غزه اعتراف کردند. در همین منابع فلسطینی از زخمی شدن 7 نظامی صهیونیست دیگر در حملات علیه غزه خبر می دهند.

در همین حال منابع فلسطینی اعلام کردند: شمار شهدای فلسطینی از ابتدای جنگ همه جانبه علیه غزه به 260 شهید و 2000 زخمی رسیده است.

06:00 شمار شهدای فلسطینی از آغاز حمله زمینی به 23 نفر رسید

منابع فلسطینی اعلام کردند: از آغاز نبرد زمینی رژیم صهیوینستی علیه غزه تاکنون 23 فلسطینی به شهادت رسیده اند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بامداد امروز دستور حمله زمینی علیه غزه را صادر کرد. با آغاز این حمله تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه از سه جبهه کامل شد.

04:53 آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیوینستی شب گذشته فرمان آغاز عملیات زمینی را به ارتش رژیم اسرائیل صادر کردودر پی آن پرتاب گلوله به سو ی مردم مسلمان غزه از زمین،هوا ودریا آغاز شد.

در عین حال مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که غزه را به گورستان ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد کرد.

در گیری اکنون در مناطق خان یونس و الشجاعیه در حومه غزه ادامه دارد اما ارتش رژیم صهیونیستی تا کنون پیشروی قابل توجهی نداشته است.

پنجشنبه 93/4/26

18:02:از سرگیری حملات هوایی صهیونیست ها/پرتاب 198 موشک گردان های ناصر صلاح الدین به اسرائیل

گردان های ناصر صلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که این گردان ها از آغاز جنگ سوم غزه طی 10 روز گذشته تاکنون 198 موشک به اراضی اشغالی 1948 شلیک کرده است. در این بیانیه آمده است: این موشک ها از نوع "گراد"، "کاتیوشا"، "ناصر"، "107" و خمپاره بوده اند.

المیادین نیز گزارش داد که با پایان یافتن آتش بس موقت 5 ساعته در نوارغزه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این منطقه از سر گرفته شد. آتش بس موقت امروز به درخواست سازمان ملل متحد و با هدف ارسال کمک های انسان دوستانه به نوارغزه برقرار شد.

16:00: آتش بس فراگیر در نوارغزه از ساعت 6 صبح روز جمعه

منابع آگاه فلسطینی و نزدیک به مذاکرات آتش بس در قاهره اعلام کردند که آتش بس فراگیر در نوارغزه از ساعت 6 صبح روز جمعه به وقت محلی آغاز خواهد شد.

این در حالی است که هیئت مذاکره کننده اسرائیلی اشاره ای به این موضوع نکرده است. این هیئت شامل "یورام کوهن" رئیس شاباک (دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) و "عاموس گلعاد" رئیس بخش عملیات امنیتی و سیاسی ارتش رژیم صهیونیستی و "اسحاق مولخو" وکیل نزدیک به "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.

۱۳:۲۵ واشنگتن حامی جنایات اسرائیل در غزه است/مالیات مردم آمریکا تأمین کننده پول این جنایتهاست

پروفسور امید صفی استاد دانشگاه کارولینای شمالی در خصوص اقدامات وحشیانه رژیم اسرائیل به مردم غزه به خبرنگار مهر گفت: بمباران وحشیانه غزه هر آنچه را که دوست دارد برای تکمیل کردن پروژه تصرف و تسلط بر فلسطین انجام می دهد.

وی تصریح کرد: چیزی که همواره وجود داشته این بوده است: تصرف سرزمین، ابزارهای تحقیرآمیز، سلب مالکیت و سرزمین، رفتارهای غیر انسانی، قطعنامه سازمان ملل و آوارگی مردم فلسطین است.

این محقق در ادامه یادآور شد: این استعمار سرزمین توسط چهارمین قدرت نظامی جهان صورت می گیرد. در این میان این رژیم از حمایتهای امپراتوری آمریکایی بهره می برد و توسط آمریکا حمایت مالی می شود.

۱۲:۲۹ آتش بس موقت در غزه آغاز شد

آتش بس موقت میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس از ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی در نوارغزه آغاز شده است. نام این آتش بس آتش بس انسانی است و به درخواست سازمان ملل متحد انجام شده است.

"رابرت سری" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح خاورمیانه در این رابطه اظهار داشت: سازمان ملل از اسرائیل و جنبش حماس و دیگر گروه های فلسطینی خواسته است تا با آتش بس انسانی زمینه ارسال کمک های غذایی و دارویی به شهروندان فلسطینی ساکن نوارغزه فراهم شود.

۱۱:۴۲ مخالفت رژیم صهیونیستی با شروط حماس برای آتش بس

منابع آگاه فلسطین اعلام کردند که مسئولان مصری شب گذشته با هیئتی از صهیونیست ها و جنبش حماس در یکی از هتل های قاهره دیدار کردند.

موضوع اصلی این دیدارها آتش بس بود. در جریان این مذاکرات که با میانجیگری مصر انجام شد نظرات طرف های فلسطینی و رژیم صهیونیستی درباره آتش بس و شروط آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این منابع افزودند: طرف اسرائیلی با برخی شروط حماس برای پذیرش آتش بس مخالفت کرده است. اقامه نماز در داخل مسجدالاقصی و آزادی اسرای باقیمانده در قرارداد تبادل اسرا با گلعاد شالیت از جمله شروط حماس بود که اسرائیل با آنها مخالف است.

۱۱:۰۵ افزایش شهدای غزه به 230 شهید/زخمی شدن چند صهیونیست در حمله مبارزان فلسطینی

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که تلفات حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه به 230 شهید و هزار و 696 زخمی افزایش یافت.

وی با بیان این مطلب افزود: در این حملات همچنین 343 منزل مسکونی تخریب شده است.

المیادین نیز به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش داد که مبارزان فلسطینی منطقه "گوش دان" و "هشارون" در مرکز فلسطین اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داده اند. بر اثر این حمله شماری از صهیونیست ها زخمی شده اند که حال آنها وخیم گزارش شده است.

چهارشنبه 93/4/25

۲۰:۰۲ پیامک گردانهای قسام برای 500 هزار صهیونیست/فراخوانی هشت هزار نظامی اسرائیلی

گردانهای قسام در پیامکی به پانصد هزار اسرائیلی اعلام کرد: اگر حکومت شما به شروط ما تن ندهد همه اسرائیل زیر خط آتش خواهد بود.

از سوی دیگر منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از فراخوانی هشت هزار نظامی ذخیره اضافی دیگر خبر دادند.

این درحالی است که ابوزمان رئیس تشکیلات خودگردان برای انجام گفتگو درباره طرح آتش بس مصر و گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور وارد قاهره شد.

۱۸:۵۸ مخالفت حماس با طرح آتش بس مصر/شلیک 70 موشک به مناطق اشغالی

منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند: از زمان حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون 209 نفر شهید و 1560 نفر زخمی شده اند.

از سوی دیگر جنگنده های رژیم صهیونستی منزل مهنا را در خیابان الیرموک هدف قرار دادند.درهمین حال منابع فلسطینی از شلیک 70 موشک به مناطق اشغالی از صبح امروز خبر دادند.

یک دیپلمات مصری اعلام کرد: مصر رایزنی های گسترده ای با طرفهای فلسطینی درباره طرح آتش بس برای توقف حملات انجام داده است اما پاسخی دریافت نکرده است.

17:40 208 شهید و 1550 مجروح آمار قربانیان تجاوزات صهیونیستها/شلیک موشک به اسدود و عسقلان

ابومجاهد از رزمندگان مقاومت فلسطین اعلام کرد: تهدیدهای رژیم صهیونیستی درباره جنگ زمینی اوج درماندگی این رژیم را نشان می دهد.



از سوی دیگر، منابع فلسطینی از ادامه شلیک موشکهای مقاومت به عسقلان و دیگر شهرک های صهیونیستی نشین خبر دادند.کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی به اصابت مستقیم موشک به اسدود اشاره کرد.



منابع بیمارستانی فلسطین آمار شهدا را 208 نفر و مجروحان را 1550 نفر از آغاز جنگ علیه غزه اعلام کردند.



۱۵:۳۸ نشست أبومازن و رهبران حماس در قاهره در خصوص آتش بس در غزه



"نبیل شعث" یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که "أبومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار است امروز با هدف دیدار با رهبران حماس به قاهره سفر کند.



وی افزود: أبومازن در سفر خود به قاهره قرار است با " خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس و "موسی أبومرزوق" یکی از رهبران این جنبش دیدار و در خصوص شرایط برقراری آتش بس در غزه گفتگو کند.

۱۵:۱۸ شروط مقاومت برای آتش بس در نوار غزه چیست؟

پایگاه صهیونیستی معاریو با انتشار گزارشی مشروح مطالبات جنبشهای جهاد و حماس را برای برقراری آتش بس طولانی مدت با رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

در این گزارش تصریح شده است که شروط مقاومت برای برقراری آتش بس به مدت 10 سال، به صورت رسمی به برخی از میانجیگران اعلام شده است.

این شرایط به شرح زیر است:

1-ایجاد یک بندر بین المللی، با نظارت عوامل بین المللی.

2-ایجاد فرودگاه بین الملی در نوار غزه.

3-رفع کامل محاصره از نوار غزه و ورود کالا و سیمان به غزه.

4- عدم مداخله در امور داخلی فلسطین از جمله برگزاری انتخابات و تشکیل دولت و مسائلی از این دست.

5-صدور مجوز برای صید ماهی در دریای مدیترانه تا مسافت 10 کیلومتر دورتر از ساحل غزه.

6-صدور مجوز کشاورزی در زمینهای زراعی برای ساکنان محلی واقع در نقاط مرزی.

7- صدور مجوز ورود ساکنان غزه به مسجد الاقصی.

8- آزادی اسرایی که اخیرا توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند.

9-بازگشایی کامل گذرگاه رفح تحت نظارت بین المللی.

10- عدم نقض حریم هوایی غزه توسط جنگنده ها و هواپیماهای اسرائیلی.

۱۴:۴۰ رئیس اسبق موساد خواهان مذاکره میان رژیم صهیونیستی و حماس شد

"افرایم هالیوی" رئیس اسبق سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) در گفتگو با شبکه سی ان ان آمریکا از مقامات رژیم صهیونیستی خواست که با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس وارد مذاکره شوند.

وی گفت: مذاکره با حماس گزینه خوبی نیست اما هر گزینه دیگری غیر از این نیز می تواند بدترین گزینه باشد.

وی افزود: ما پیش از این نیز با حماس وارد جنگ شده ایم اما این درگیریها با توافقات و اقدامات صورت گرفته به پایان رسیده است.

۱۳:۲۵ ناگفته های جدید از طرح قاهره برای آتش بس در غزه

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتشار گزارشی اعلام کرد که طرح پیشنهادی قاهره برای برقراری آتش بس در نوار غزه بر مبنای طرح پیشنهادی "أبومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و با مشارکت چند نفر از نمایندگان رژیم صهیونیستی تنظیم شده است.

به موجب این گزارش، مصر و رژیم صهیونیستی تمایلی برای مداخله آمریکا برای آتش بس در غزه نداشتند و به همین علت اقدام به تنظیم طرحی برای برقراری آتش بس در غزه نموده و به سرعت آن را ارائه کردند.

۱۱:۴۰ حماس: می توانیم ماهها مقاومت کنیم/ طرح قاهره بر پایه منطق تسلیم و شکست مقاومت ترسیم شده است

"أسامه حمدان" مسئول روابط خارجی حماس در گفتگو با شبکه الجزیره، در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی بر تشدید حملات تأکید و اعلام کرد: مردم فلسطین آماده هستند تا ماهها در مقابل حملات رژیم اسرائیل مقاومت کنند.

حمدان افزود: طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس، طرحی است که منطق و اساس آن بر پایه شکست و تسلیم مردم فلسطین است و ما حاضر به پایان این جنگ نیستیم مگر اینکه شرایطی را که برای برقراری آتش بس اعلام کردم محقق شود.

حمدان خاطر نشان کرد: موشکهایی که مقاومت در اختیار دارد در مقایسه با موشکهایی که کشورهای عربی از آمریکا خریداری می کنند بسیار ارزانتر است و ما تنها ظرف چند ساعت می توانیم موشک بسازیم.

۱۱:۳۰ هزینه های جنگ غزه روزانه 110 میلیون شیکل است

روزنامه هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که هزینه یک روز جنگ این رژیم در نوارغزه بالغ بر 110 میلیون شیکل است و طی 7 روز نخست جنگ اخیر غزه 770 میلیون شیکل هزینه برای رژیم اسرائیل رقم خورده است.

این روزنامه در ادامه نوشت که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی طی روزهای آتی خواستار در نظر گرفتن چنین بودجه ای خواهد شد. در ادامه گزارش به خسارت های مالی اسرائیل در نتیجه جنگ غزه اشاره و اعلام شده است: 60 درصد سفرهای توریستی به اسرائیل لغو شده است و همچنین میزان فروش در مراکز تجاری حدود 70 درصد کاهش داشته است.

۱۱:۰۹ حماس: آمریکا شریک جنایات اسرائیل در غزه است/برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در ایسلند

"سامی أبو زهری" سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در خصوص حمایت از حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه، به معنای حمایت آشکار از ادامه جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین است و به این ترتیت آمریکا شریک جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است.

از سوی دیگر خبرگزاری فلسطینی سما از برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در "ریکیاویک" پایتخت ایسلند خبر دادند.

۱۰:۲۱ برکناری معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به دلیل اذعان به شکست در غزه

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که قصد دارد "دانی دانون" معاون وزیر جنگ و یکی از اعضای کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را به دلیل انتقادات شدید وی از سیاستهای نتانیاهو، از سمت خود برکنار کند.

دانون روز سه شنبه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی را در غزه شکست خورده توصیف کرده بود که این امر بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.

۱۰:۱۳ اسرائیل مجبور به تعظیم در برابر مقاومت فلسطین شد

"آویخای رونتساکی" از خاخام های مطرح اسرائیلی با انتقاد از تصمیم کمیته امنیتی کابینه اسرائیل در پذیرش آتش بس پیشنهاد شده توسط مصر، اعلام کرد: پذیرش آتش بس در غزه، به معنای تعظیم کامل اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین است.

وی افزود: برای گروههای مقاومت فلسطین به ویژه حماس این مسئله مهم نیست که موشکهایش چند نفر را کشته ساخت، آنها تصویری از وضعیت روانی اسرائیلیها در اذهان ایجاد کرده اند که در حال فرار به سوی پناهگاهها هستند.

این خاخام اسرائیلی افزود: تصمیم کابینه امنیتی در زمینه پذیرش آتش بس، باعث می شود روحیه جنگاوری نیروهای مقاومت فلسطین تقویت شود.

۰۹:۲۵ اسرائیل نماد واقعی تروریسم در منطقه است/ با رئیس جمهور ایران درباره غزه در تماس هستیم

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه، با اشاره به بمباران غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: اسرائیل نماد واقعی تروریسم در منطقه است.

وی در جمع اعضای حزب متبوعش با انتقاد شدید از حملات علیه غزه ، تاکید کرد: اسرائیل به اقدامات تروریستی خود در سطح منطقه تمامی قوانین و موازین بین المللی را نقض کرده است و طرفی هم نیست که از اسرائیل بخواهد جنگ را متوقف کند.

اردوغان تاکید کرد: این سیاستهای استبدادی و یکجانبه تا ابد پایدار نمی ماند و همه مستبدها دیر یا زود نتیجه اقدامات خود را خواهند دید.