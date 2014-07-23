به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری با هدف بررسی راهکار های مقابله با طوفان پیش رو اظهار داشت: طوفان از صبح امروز اکثر مناطق سیستان را فرا گرفته است و فردا با رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت تا ظهر جمعه زندگی مردم این منطقه را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.

محمدرضا امیر مرادی در این رابطه اظهار داشت: به دلیل خشکیدگی سطح دریاچه هامون و شدت وزش باد از امروز تا پایان هفته افزایش بیش از حد غبار در منطقه و کاهش شدید دید پدیده قالب خواهد بود.

وی افزود: شدت طوفان و افزایش غبار در این منطقه بسیاری از شهر ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد و شهر های زاهدان، میرجاوه، نصرت آباد و خاش نیز از دامنه اثرات این گرد و غبار در امان نخواهند بود.

دمای سیستان به مرز 49 درجه رسید

امیر مرادی همچنین در این نشست بیان داشت: روز گذشته شهرستان زابل با درجه دمای 49 درجه سانتی گراد به عنوان گرمترین شهر استان گزارش شد و این در حالی بود که شهداد کرمان به عنوان گرمترین نقطه کشور روز کشور از درجه حرارت 47 و 7 دهم فراتر نرفت.

وی ابراز داشت: بر خلاف تصور و اعتقاد بسیاری از مردم سازمان هواشناسی دمای هوا را دقیق و واقعی و بدون هیچ دخل و تصرفی اعلام می کند.

تمامی دستگاه های اجرایی در حالت آماده باش هستند

مدیر کل ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان نیز با ضرورت بر آماده باش تمامی دستگاه های امداد رسان و همچنین دستگاه های متولی تامین آب، برق، نیروهای انتظامی و کادر درمانی بیان داشت: طوفان هفته گذشته در سیستان موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبرانی شد که به منظور مقابله با رویارویی با توفان فردا باید تمهیدات و نیاز های لازم برآورد و مهیا شود.

رضا اربابی اظهار داشت: طوفان در هفته گذشته بخش زیادی از تاسیسات برقرسانی و کشاورزی را تخریب کرد و زندگی مردم را با اخلال جدی همراه ساخت.

وی تامین ماسک برای افراد سالخورده، کودکان و همچنین افرادی که مبتلا به بیماری های تنفسی هستند را لازم و ضروری دانست و از تمامی نیروهای دانشگاه های علوم پزشکی و هلال احمر خواست تا با استقرار در مناطق و کانون های بحرانی تمهیدات لازم برای ارایه خدمات و یا انتقال احتمالی بیماران انجام دهند.