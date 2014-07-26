به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم در دست ساخت وودی آلن که هنوز نامی برایش درنظر گرفته نشده، اکنون در رودآیلند در دست فیلمبرداری است.

این فیلم که خواکین فونیکس و اما استون بازیگران اصلی هستند از محصولات گریور پروداکشن است که با همکاری لتی آرونوسون و استیون تننباوم؛ همکاران همیشگی وودی آلن تهیه می شود.

جدیدترین فیلم تکمیل شده وودی آلن «جادو در مهتاب» از دیروز جمعه توسط سونی پیکچرز کلاسیکز اکران شد.

پوسی به تازگی در فیلم «گریس موناکو» در برابر دوربین رفته بود. بلکلی نیز بازی در فیلم «اگر می ماندم» به کارگردانی آر.جی.کاتلر را به پایان برده است.

اما استون بازیگر «اسپایدر من شگفت انگیز» در فیلم قبلی آلن یعنی «جادو در مهتاب» همراه کالین فرث نقش آفرینی کرد. این کمدی سال پیش در جنوب فرانسه فیلمبرداری شد.

آلن در جدیدترین فیلمش برای اولین بار با خواکین فونیکس همکاری می کند.

او سال پیش با «یاسمین آبی» با حضور کیت بلانشت هم فروش خوبی کرد و این فیلم به پرفروش ترین فیلمش بدل شد و هم جایزه اسکار را برای بازیگر زن اول دریافت کرد و البته گلدن گلوب را هم نصیب او ساخت.

«پاریس منهتن» و «تقدیم به رم با عشق» دو فیلم آلن در سال 2012 بودند.