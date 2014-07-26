پخش مستندی درباره کوهنوردان مفقود ایرانی از شبکه ورزش

علی‌اکبر باطوبی تهیه‌کننده «مسیر ایران» درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: تیرماه سال گذشته 3 کوهنورد ایرانی به نام‌های مجتبی جراحی، آیدین بزرگی و پویا کیوانی برای صعود به قله‌ای از هیمالیا راهی پاکستان شدند. این 3 کوهنورد حرفه‌ای موفق به فتح این قله که دوازدهمین قله مرتفع جهان است، از مسیری جدید شدند.

وی افزود: اما در مسیر برگشت به دلیلی که هنوز مشخص نشده، هیچکس نتوانست از آنها اطلاعی به دست آورد و تاکنون نیز با وجود پیگیری و اعزام تیم‌های مختلف برای شناسایی آنها متاسفانه هیچ نشانه‌ای پیدا نشده است.

تهیه کننده «مسیر ایران» یادآور شد: با توجه به اطلاعاتی که در کمپ 3 پیدا شده و مصاحبه با خانواده‌های آنها، کارشناسان و صاحب نظران سعی کردیم به معرفی ابعاد شخصیتی، افتخارات و توانمندی‌های این 3 کوهنورد حرفه‌ای کشورمان بپردازیم.

باطوبی از جمله اهداف ساختن این مستند را آگاه‌سازی دیگران دانست و اظهار کرد: نمایش ابعاد مختلف این حادثه به دیگران برای عبرت‌گیری از این اتفاق و انتقال تجربه به سایر علاقمندان از جمله اهداف ساخت این مستند است.

«مسیر ایران» نام مسیر جدیدی در رخ جنوب غربی به قله ۸۰۵۱ متری برودپیک است که 3 کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی در سه‌شنبه ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۲ موفق به گشایش آن شدند. این 3 کوهنورد در مسیر بازگشت مسیر را گم کردند و مفقود شدند.

مستند «مسیر ایران» نیز در 2 قسمت روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 مردادماه، ساعت 21 روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود.