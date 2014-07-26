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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

پخش مستندی درباره کوهنوردان مفقود ایرانی از شبکه ورزش

پخش مستندی درباره کوهنوردان مفقود ایرانی از شبکه ورزش

تهیه‌کننده «مسیر ایران» که بر اساس مسیر جدیدی که کوهنوردان مفقود ایرانی به قله برودپیک ایجاد کردند ساخته شده، هدف این مستند را عبرت‌گیری دیگر علاقه‌مندان معرفی کرد.

علی‌اکبر باطوبی تهیه‌کننده «مسیر ایران» درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: تیرماه سال گذشته 3 کوهنورد ایرانی به نام‌های مجتبی جراحی، آیدین بزرگی و پویا کیوانی برای صعود به قله‌ای از هیمالیا راهی پاکستان شدند. این 3 کوهنورد حرفه‌ای موفق به فتح این قله که دوازدهمین قله مرتفع جهان است، از مسیری جدید شدند.

وی افزود: اما در مسیر برگشت به دلیلی که هنوز مشخص نشده، هیچکس نتوانست از آنها اطلاعی به دست آورد و تاکنون نیز با وجود پیگیری و اعزام تیم‌های مختلف برای شناسایی آنها متاسفانه هیچ نشانه‌ای پیدا نشده است.

تهیه کننده «مسیر ایران» یادآور شد: با توجه به اطلاعاتی که در کمپ 3 پیدا شده و مصاحبه با خانواده‌های آنها، کارشناسان و صاحب نظران سعی کردیم به معرفی ابعاد شخصیتی، افتخارات و توانمندی‌های این 3 کوهنورد حرفه‌ای کشورمان بپردازیم.

باطوبی از جمله اهداف ساختن این مستند را آگاه‌سازی دیگران دانست و اظهار کرد: نمایش ابعاد مختلف این حادثه به دیگران برای عبرت‌گیری از این اتفاق و انتقال تجربه به سایر علاقمندان از جمله اهداف ساخت این مستند است.

«مسیر ایران» نام مسیر جدیدی در رخ جنوب غربی به قله ۸۰۵۱ متری برودپیک است که 3 کوهنورد ایرانی به نام‌های آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی در سه‌شنبه ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۲ موفق به گشایش آن شدند. این 3 کوهنورد در مسیر بازگشت مسیر را گم کردند و مفقود شدند.

مستند «مسیر ایران» نیز در 2 قسمت روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 مردادماه، ساعت 21 روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود.

کد مطلب 2338522

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