پاسخ وزارت بهداشت به داوطلبان معترض/ ظرفیت اسمی را تعدیل کردیم

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعدیل ظرفیت کارشناسی ارشد به درخواست دانشگاه ها انجام شده است چرا که بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد در دو سال اخیر در بخش ها مانده اند و نتوانسته اند که پایان نامه های شان را انجام دهند و همین امر موجب شد که دانشگاهها درخواست کنند که این ظرفیت ها تعدیل شود.

وی با تاکید بر این نکته که ظرفیت کارشناسی ارشد را متناسب کرده ایم، یادآور شد: در گذشته دانشگاه های علوم پزشکی بخش ها را طوری برنامه ریزی می کردند که پذیرش در کارشناسی ارشد به صورت یک سال در میان اتفاق بیافتد تا تراکم دانشجو اتفاق نیفتد و اساتید نیز وقت کافی برای آموزش داشته باشند ضمن اینکه خود افراد نیز پس از فارغ التحصیلی از توانایی و مهارت لازم برخوردار باشند.

ضیایی گفت: متاسفانه در سال های 91 و 92 ظرفیت کارشناسی ارشد بدون تناسب و در نظر گرفتن اعتبارات لازم به طور ناگهانی افزایش پیدا کرد به طوری که ما شاهد بودیم که استاندارد لازم در پذیرش ارشد وجود نداشت. برای رعایت حداقل استانداردها ظرفیت را متناسب کردیم.

وی افزود: در حال حاضر اعتبارات موجود دانشگاه ها تنها برای یک سوم دانشجویان کارشناسی ارشد کفاف می دهد و از همین رو بخشی از ظرفیت مازاد دانشگاه ها به صورت شهریه ای در نظر گرفته شده است که دانشگاه ها بتوانند بودجه آموزشی را تامین کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: از سوی دیگر در مقطع کارشناسی ارشد بسیاری از رشته ها نیاز فوری کشور نیست که بخواهیم برای آنها هزینه آموزش رایگان داشته باشیم اما به دلیل علایق افراد به ادامه تحصیل در آن رشته ها، آنها را در فهرست رشته های خود داریم از همین رو افراد می توانند در این رشته ها با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند.

وی تاکید کرد: ما در وزارت بهداشت کاهش ظرفیت را قبول نداریم چرا که معتقدیم ظرفیت پیش از این یک ظرفیت اسمی بوده و واقعی نبوده است و بدون نگاه واقعی به منابع صورت گرفته است.

ضیایی اضافه کرد: وقتی دانشگاه پول غذا و خوابگاه را ندارد و به شدت با مشکل مواجه است مجبور است که ظرفیت را تعدیل کند تا دانشجویان اضافه تحصیل نخورند و اساتید هم بتوانند پایان نامه ها را مدیریت کنند. بسیاری از دانشگاه ها توقف پذیرش داده اند چرا که در دو سال اخیر مجموع پذیرشی که داشته اند مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: به دلیل افزایش ظرفیتی که در گذشته اتفاق افتاده است بسیاری اساتید مجبور شده اند خارج از ضوابط راهنمایی تعداد بیشتری از دانشجویان کارشناسی ارشد را برعهده گیرند که این موضوع خارج از استاندارد است و از سوی دیگر ممکن است دانشجویان به دلیل نبود استاد کافی برای راهنمایی پایان نامه اش اضافه تحصیل بخورد بنابراین تمام این موارد نیاز به بررسی درستی داشت و نمی توان صرفاً با فراهم کردن ورود همه این استانداردها را فدا کرد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: رشته های علوم پزشکی با رشته هایی مهندسی و علوم انسانی متفاوت هستند و افرادی که در کارشناسی ارشد تحصیل می کنند باید پس از فارغ التحصیلی مهارت کافی برای کار در آزمایشگاه، مرکز بالینی، مرکز علوم پایه و دانشگاه را داشته باشند و در صورتی که این دو سال بدون کیفیت لازم آموزشی باشد فرد بدون اینکه مهارتی کسب کند فارغ التحصیل می شود که نتیجه ای جز هدر رفت منابع، بودجه، هزینه فرد و آموزش ندارد و به سرخوردگی فرد نیز می انجامد.