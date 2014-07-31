«شت و پت» را شبنم مقدمی پیشنهاد داد/ گل یا پوچ بهنام و کاوه تشکر روی آنتن زنده

به گزارش خبرنگار مهر، بازیگران سریال «هفت سنگ» سهشنبه شب هفتم مردادماه مهمان برنامه «نبش جنت آباد» با تهیهکنندگی و اجرای سیدعلی ضیاء بودند.
نخستین مهمان هفت سنگی این ویژه برنامه پارسا قرهخانلو بازیگر خردسال این سریال بود که نقش شاهین را بازی میکرد.
بازیگر خردسال «هفت سنگ» به ترکیب تیم برزیل ایراد نمیگیرد!
او که خیلی جدی درباره فوتبال صحبت میکرد، مثل مجری برنامه به تیم آلمان علاقه داشت و تحلیل خود از شکست برزیل با 7 گل را ارائه داد: من فکر نمیکردم آلمان 7 گل بزند. گرچه این تیم همواره با برنامه جلو رفته و برزیل هم بدون نیمار بود. از طرفی بعد از چند گل اولی که وارد دروازه برزیل شد، بازیکنان این تیم تمرکز خود را از دست دادند. من به ترکیب آنها ایراد نمیگیرم اما آلمان هم در مقابل حساب شده بازی میکرد. بعد از برد هم این تیم در هتلشان خوشحالی خاصی از خود نشان ندادند و احترام برزیلیها را رعایت کردند.
وی افزود: پدر من کار ورزشی انجام میدهد و من از 5، 6 سالگی عاشق فوتبال هستم. سر تمرینهای استقلال هم رفتهام.
گزارشگری بازی فینال جام جهانی از حفظ
در ادامه این بازیگر کودک، به پیشنهاد ضیاء به گزارشگری بازی فینال جام جهانی پرداخت و بخش ابتدایی و دقایق پایانی بازی را از حفظ گزارش کرد!
زمانی که پس از این بخش جالب، شبنم مقدمی دیگر بازیگر «هفت سنگ» به همراه حنانه احدی که در کنار قرهخانلو نقش فرزندان او را بازی میکردند به استودیو آمدند، مقدمی تأکید کرد: اینها واقعا مثل بچههای من هستند و ما در این سریال عین خانواده بودیم. من احساسی را که اگر بچه داشتم به او حس میکردم، نسبت به این بچهها داشتم.
پشت صحنه به من میگفتند مامان شبنم
وی افزود: کودکان هم معمولا معتقدند من ارتباط خاصی با آنها دارم و دوستشان دارم. تا جایی که پشت صحنه سریال به من میگفتند: مامان شبنم. این هم شاهین گلی من است.
این بازیگر که فیلم سینمایی «امروز» به کارگردانی رضا میرکریمی را در اکران سینماها دارد، در پاسخ به پرسش مجری درباره شهرت گفت: شاید سالهای نوجوانی به این مقوله علاقه داشتم و میخواستم این اتفاق برایم بیفتد. آن زمان تئاتر کار میکردم که نه پول دارد نه شهرت و فقط حال دل آدم را خوب میکند. شهرت برایم جذاب بود اما از آن کناره گرفتم.
هیچوقت آدم جلد مجلات و مصاحبههای مکرر نبودم
مقدمی تأکید کرد: برای یک تئاتر در بهترین اجرایش در بهترین سالن تئاتر، مگر چقدر آدم او را میبینند؟ من هیچوقت آدم پشت جلد و مصاحبههای مکرر نبودم و اینها در من نیست. در ذات و جنم و عرضه من نیست.
وی یادآور شد: حالا که لطف مردم را میبینم؛ دستخط من برایشان اهمیت پیدا میکند یا حضورم را در قاب یک عکس کنار خود میخواهند، این موضوع برایم جذاب و البته از لطف خداوند است.
بازیگر نقش لیلا در «هفت سنگ» یادآور شد: ما در این سریال قوانین خاص هفت سنگی داشتیم. مثلا همه میدانستیم شاهین طور خاصی فکر میکند. ما بستهای از جملات و عقاید هفت سنگی داشتیم و به یک سری چیزها باید توجه ویژهای میکردیم، مثل اهمیت ارتباط آدمها و مهرورزی بینشان.
مقدمی اظهار کرد: در این سریال رفتار مهرورزانه اهمیت زیادی داشت و افراد ارزش ویژهای برای هم قائل بودند. اینجا نقش پدر و مادر، پدر و فرزندان و مادر فرزندان مهم بود. مامانها با شخصیت لیلا ارتباط برقرار کرده بودند. گرچه سریال ما فانتزی بود اما در فضای مسائل روز میگذشت.
شت و پت شدن پیشنهاد خودم بود
وی ادامه داد: تکه کلامهایی مثل شت و پت شدن یا قربون بره مامانش پیشنهاد خودم بود که با موافقت بذرافشان روبرو شد.
پس از این ضیاء به گویندگی مقدمی در رادیو زمانی که او تنها شنونده بوده، اشاره کرد و اینکه پارتیاش فقط خدا بوده که حالا روبروی او به عنوان مجری نشسته و از او درباره فیلم در حال اکرانش پرسید و به این موضوع اشاره کرد که عکس مقدمی در بیلبوردهای فیلم «امروز» نیست.
انگار سیمرغ من اهمیت نداشته!
مقدمی در این باره توضیح داد: بله عکس من روی بیلبوردها نیست، اشارهای به جایزه سیمرغ من هم که برای این فیلم گرفتهام نشده، گویا اهمیتی نداشته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا اختلاف با عوامل فیلم منجر به این موضوع شده، تصریح کرد: من آدم اختلاف نیستم. این حرفها را هم بلد نیستم. من میروم سر صحنه کار میکنم و به خانه برمیگردم و از چیزهای دیگر خبر ندارم. همانطور که من کم کار در تلویزیون هستم و حالا استثنائا با 2 سریال روی آنتن بودم و هر 2 متفاوت بود، باید به مخاطبان بگویم «امروز» هم گونه دیگری است.
اتفاقی بازیگر شدم
حنانه احدی بازیگر نقش شادی هم در سخنانی گفت: من پیش از این سریال در یک تلهفیلم به کارگردانی مسعود کرامتی و دو سه کار دیگر بازی کرده بودم. بازیگر شدنم هم کاملا اتفاقی بود؛ شب 21 ماه رمضان همراه مادر و برادرم به دانشگاه تهران رفته بودیم، پشت سر ما کارگردان و عوامل یک فیلم بودند که دنبال پسر بچهای برای بازی در کارشان میگشتند. آنها از برادرم محمدمهدی احدی خوششان آمد و بعد که به دفترشان رفتیم برای من هم نقش یک دختربچه را در نظر گرفتند.
وی افزود: در هفت سنگ هم چارچوب ویژهای داشتیم که کارگردان نمیگذاشت از آن خارج شویم.
تنها پرسپولیسی که عمرانزاده دوست دارد!
آخرین مهمانان هفت سنگی «نبش جنت آباد» بهنام تشکر و پسرش کاوه تشکر بودند و با وجود اینکه برنامه بخشهای دیگری هم داشت، قرهخانلو به دعوت ضیاء در برنامه ماند و به عنوان یک استقلالی کوچک با بازیکن تیم مورد علاقهاش حنیف عمران زاده گفتگو کرد. عمرانزاده هم خطاب به ضیاء او را تنها پرسپولیسی دانست که او را دوست دارد!
کاوه فرزند تشکر در پاسخ به ضیاء سن دقیق خود را 4 سال و 7 ماه اعلام کرد و با تقلب پدرش به اینکه شب یلدا به دنیا آمده هم اشاره کرد.
شیرینترین شکنجه بچهداری است
تشکر درباره بچهداری گفت: بچهداری شیرین است. قطعا سختی دارد که باید از مادرش بپرسید چون من همیشه سرکار هستم. شاید بچه داشتن شیرینترین شکنجه باشد.
او درباره شخصیت ماهور در «هفت سنگ» افزود: روزی نیست که مردم از من درباره او نپرسند. روژین دختر باهوشی بود که ما بابت حضورش در سریال شانس آوردیم و او خیلی زود با ما رفیق شد.
تشکر همچنین قرهخانلو را دایی صدا کرد و گفت: اینها انگار واقعا خواهرزادههای من هستند. بچهها در این سریال خیلی خوب بازی کردند.
این بازیگر در پاسخ به ضیاء به تحصیلات همسرش در رشته روانشناسی اشاره کرد و گفت: من در «ساختمان پزشکان» ایدههای زیادی از او گرفتم.
گل یا پوچ بهنام و کاوه تشکر روی آنتن زنده
وی افزود: اگر وقت کنم با کاوه بازی میکنم. بازیهایی مثل گل یا پوچ!
در ادامه به خواست ضیاء پدر و پسر با هم گل یا پوچ بازی کردند و کاوه ابتدا گل را پیدا کرد و در حالی که خیلی قواعد بازی را نمیدانست نوبت خودش شد و پدر به او باخت.
کاوه طبق قولی که مجری به او داده بود، جایزهاش را میخواست و ضیاء هم به او یک اتوبوس زرد رنگ داد که کودک بلافاصله واکنش نشان داد: من خودم از این دارم!
مشخص شد در واقع همان اتوبوس کاوه به استودیو آورده شده و جایزه دیگری به او تعلق میگیرد.
به گزارش مهر، «نبش جنت آباد» از دوشنبه ششم مرداد به مناسبت عید فطر هر شب ساعت 22:30 روی آنتن شبکه سه سیما قرار میگیرد.
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