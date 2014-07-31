روند درمان بعد از اجرای طرح تحول سلامت/ بستری 1.4 میلیون نفر در بیمارستانهای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی به تشریح روند درمان در بیمارستانهای دولتی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت که از 15 اردیبهشت در سراسر کشور آغاز شده است، پرداخت و گفت: پرداختی مردم در مدت دو و نیم ماه گذشته با احتساب سهم 10 درصدی بیماران شهری و سهم 5 درصدی روستاییان، در بیمارستانهای دولتی سراسر کشور به متوسط 7 و نیم درصد رسیده است.

وی همچنین به افزایش 9 درصدی مراجعه به بیمارستانهای دولتی برای بستری در این مدت اشاره کرد و گفت: علت این افزایش، مراجعه بیمارانی است که پیش از طرح، از درمان صرف نظر می کردند و می تواند در مواردی نیز علت آن، تغییر نظر گروهی از بیمارانی باشد که قبلا به بیمارستان های خصوصی می رفتند.

وزیر بهداشت درباره تغییر آمار زایمان طبیعی و سزارین در پی رایگان شدن زایمان طبیعی از زمان آغاز این طرح در بیمارستانهای دولتی گفت: شیوع سزارین در کشور در این مدت تا حدودی کم شده اما هنوز با میزان علمی و استاندارد آن فاصله زیادی داریم.

وی گفت: با اجرای طرح زایمان طبیعی بدون هزینه در بیمارستانهای دولتی، در این مدت انتظار داشتیم برخی از پزشکان برای سزارین، بیماران خود را به بیمارستانهای خصوصی ارجاع دهند و به این منظور به همه بیمارستانهای خصوصی نیز دستور داده ایم تا پایان سال باید 10 درصد از میزان سزارین شان کم کنند و این موضوع در اعتبار بخشی و امتیازدهی به بیمارستان و تمدید پروانه های آنها دخالت خواهد داشت.

هاشمی در ادامه تشریح دستاوردها و برخی مشکلات طرح تحول سلامت به برنامه مقیم شدن پزشکان متخصص در بیمارستانهای دولتی که یکی دیگر از بخشهای طرح تحول سلامت است، اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته 790 متخصص در رشته هایی که موارد اورژانسی دارند، شبها نیز در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی در سراسر کشور مقیم شده اند و این ماندن از بعدازظهر تا صبح روز بعد، داوطلبانه بوده و دولت هزینه این اقامت اضافه را به متخصصان داوطلب می پردازد.

وی گفت: در این بخش در برخی استانها هنوز کمبودهایی وجود دارد به این صورت که یا تعداد متخصصان در بعضی استانها کم است یا متخصصان راضی به ماندن شبها در بیمارستان نیستند.

بخش دیگری از طرح تحول سلامت که از اول خرداد اجرایی شد، تضمین ماندگاری پزشکان و متخصصان در مناطق محروم کشور بود که وزیر بهداشت در این باره نیز گفت: تاکنون همکاری 3000 متخصص برای ماندگاری در مناطق کم برخوردار جلب شده اند که 1400 نفر از این گروه در دو ماه آینده به این مناطق اعزام می شوند.

وی در ادامه گفت: نیاز کشور در مناطق محروم اکنون 5000 متخصص است.

هاشمی همچنین به کمبود 2000 پزشک عمومی در مناطق کم برخوردار کشور اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته 700 پزشک عمومی نیز در کشور توزیع شده اند.

وی یادآوری کرد: بخش مهم دیگر برنامه تحول که از نیمه خرداد به اجرا در آمد کاهش ویزیت در درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی دولتی و دانشگاهی است که در این برنامه ویزیت ها در این درمانگاه ها که متخصصان و فوق تخصص ها داوطلبانه در آن شرکت می کنند، 3000 تومان است که مابه التفاوت آن را دولت می پردازد.

وزیر بهداشت پیش از اینکه به بیان مشکلات در اجرای طرح تحول نظام سلامت که اکنون دو و نیم ماه از آن می گذرد، بپردازد از استقرار 16 پایگاه امداد هوایی با کمک هوانیروز در مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: این پایگاه ها قبلا موجود نبود و البته معتقدیم در این بخش می توانیم با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و همچنین همکاری بخش خصوصی، اقدامات بیشتری انجام دهیم و در مواردی که روستایی در بخشی دورافتاده مثلا نیاز به درمان های قلبی پیدا می کند، به سرعت وی را به یکی از مراکز درمانی تخصصی برسانیم.

هاشمی پس از بیان دستاوردها و برخی مسایل طرح تحول به بیان مشکلات عمده این طرح پرداخت و گفت: نیاز به آموزش کارکنان پزشکی جدی ترین مشکل ماست و معتقدیم که این آموزش زمان می برد بنابراین از مردم می خواهیم که تا پایان سال صبوری کنند و به ما وقت بدهند تا کارکنان بیمارستان ها را با نیازهای طرح بیشتر آشنا کنیم.

وی در عین حال به کارکنان بیمارستانها به ویژه پرستاران و بهیاران ابراز شرمندگی کرد که با وجود رساندن عقب ماندگی پرداخت کارانه هایشان از 18 ماه به 8 ماه ، اما هنوز دیون آنها باقیست و آنان با وجود اضافه شدن کار و زحمتشان در بیمارستان ها از زمان آغاز اجرای طرح تحول، همچنان به مردم خدمت می کنند.

وزیر بهداشت گفت: یکی از مشکلات جدی ما در اجرای طرح تحول، کمبود نیروی انسانی به خصوص در بخش پرستاری، آزمایشگاه و رادیولوژی است و می دانیم که با افزایش فعالیت آنها از زمان شروع طرح در شرایطی که تعداد آنها از قبل نیز کافی نبود، چه فشار سختی بر آنها وارد می آورد.

وی با بیان اینکه از دولت می خواهیم گشایشی در بکارگیری کارکنان پزشکی ایجاد کند افزود: ما در حال حاضر 5000 بهورز کم داریم، تعداد زیادی پرستار و بهیار کم داریم و ماندن همراه بیماران بر بالین آنها در بیمارستان به جز کودکان که ما علاقمندیم مادر همواره در کنار آنها باشد، به علت کمبود نیروی پرستار و بهیار است.

هاشمی همچنین در ادامه بیان مشکلات به برخی موارد تخلف در بیمه ها اشاره کرد و گفت: برای تداوم و موفقیت در اجرای طرح تحول سلامت لازم است بیمه ها به ویژه بیمه مرکزی مصوبات دولت و دستگاه های نظارتی را در این بخش رعایت کنند.

وی گفت: در این مدت در برخی موارد بیمه ها سطح خدمات خود را پایین آوردند و در مواردی، اگر دارویی را قبلا از نوع اروپایی تحت پوشش قرار می دادند، آن را به نوع مثلا هندی تنزل دادند یعنی گران ترین را با ارزان ترین جابجا کردند که این کار تخلف محسوب می شود و امیدواریم بیمه ها و بیمه های تکمیلی، برای پیشگیری از سودجویی در تهیه داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران، با وزارت بهداشت بیشتر همکاری کنند.

وزیر بهداشت در ادامه به ناکام ماندن برخی از طرح های کشوری سلامت در گذشته همچون پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: مردم خاطره خوبی از برخی از این طرح ها ندارند زیرا با وجود تبلیغات زیاد، برخی از آنها با گذشت زمان از کمیت و کیفیت شان کاسته و این اکنون به نگرانی برخی از اعضای جامعه پزشکی نیز تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: نمی خواهیم کاری را شروع کنیم که قادر به ادامه آن نباشیم به این علت بخش های مختلف طرح تحول نظام سلامت را به آرامی جلو می بریم ضمن این که امیدوارم شرایط خزانه کشور روز به روز بهتر شود اما برای اجرای این طرح که بسیار نیز هزینه بر است، تا پایان سال مشکلی نداریم.

هاشمی گفت: ورود طرح تحول به برنامه های بهداشتی کشور و همچنین اجرای برنامه های آموزشی کارکنان پزشکی چالش هایی هستند که وزارت بهداشت در ادامه اجرای طرح بیش از همه با آنها روبروست و یک نکته دیگر که لازم می دانم به آن اشاره کنم اقدام های نامناسب برخی از دستگاه ها در صدور احکام یا برخورد با پزشکان و جامعه پزشکی است که ناخواسته می تواند به طرح تحول صدمه بزند.

وی اضافه کرد: متخلف و زیاده خواه در همه صنوف وجود دارد و ما هم قبول داریم با وجود اجرای برنامه هایی برای آرامش و آسایش مردم در درمان ، برخی از پزشکان هستند که زیاده خواهی می کنند.

هاشمی گفت: ما برای آنها نیز برنامه هایی داریم که اگر به تصویب هیئت وزیران برسد، دریافت های غیر قانونی از چهره نظام پزشکی کشور برطرف می شود.

وی در پاسخ به سئوال مربوط به تفاوت موفقیت اجرای طرح تحول نظام سلامت در استانهای مختلف کشور گفت: بخشهای اصلی طرح مثل کاهش پرداختی مردم در هزینه ای بستری به 10 درصد و تهیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران بستری از طریق بیمارستان و رایگان شدن زایمان طبیعی مشکلی نداشته ایم و تقریبا همه جا بخوبی در حال اجراست البته در برخی استانها امکان برخی آزمایش ها یا تصویر برداری ها در بیمارستان دولتی موجود نیست که به آن بیمارستان اجازه داده شده با بخش خصوصی قرارداد منعقد و نمونه های بیماران را به آنها با تعرفه دولتی ارسال کنند.

هاشمی گفت: بیشترین مشکل ما در اجرای طرح تحول در برخی استانها مربوط به مقیم شدن شبانه متخصصان در بیمارستانها، ماندگاری متخصصان در مناطق محروم و مربوط به کاهش ویزیت ها در درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی است که سعی می کنیم به مرور آنها را نیز برطرف کنیم.

وزیر بهداشت در پایان گفت: اشکالات زیاد است اما باور داریم با همتی که در روسای دانشگاه های علوم پزشکی، معاونان و روسای بیمارستانها بوجود آمده است، موفقیت ها را حفظ و اشکالات را نیز به تدریج برطرف کنیم.