27 چاه جدید در شهر اصفهان در مدار تأمین آب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قبادیان با اشاره به اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص حفر چاه ، اظهار داشت: 112 محل در اصفهان برای حفر چاه های بحران، نقطه یابی شده و مجوز حفر 76 حلقه چاه نیز صادر شده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر بیش از 50 حلقه چاه در شهر اصفهان و نقاطی که متصل به اصفهان بزرگ بوده ،حفر شده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: هم اکنون این چاه های آب در خیابان های هشت بهشت ، امام رضا (ع)، کاوه ، رباط ، پارک قلمستان ، شیرخانه حبیب آباد ، شیرخانه زینبیه ، رکن الدوله و در برخی از شهرهای متصل به اصفهان بزرگ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: نخستین حلقه چاه آب منطقه ملک شهر واقع در خیابان رباط - پارک گل محمدی با تلاش کارکنان آبفا منطقه 5 مورد بهره برداری و به شبکه توزیع آب اصفهان متصل شد.

قبادیان گفت: کار حفر چاه های مورد نیاز شبکه توزیع از سال قبل و با همکاری شهرداری اصفهان آغاز شده بود.

وی با اشاره به بهره برداری از چاه آب واقع در خیابان هشت بهشت اصفهان ، تصریح کرد: با نصب پمپ با دبی 41 لیتر بر ثانیه ، کلرزن مایع ، تابلو برق ، ساخت اتاقک مخصوص و 400 متر لوله گذاری با قطر 200 میلی متر عملیات تجهیز چاه هشت بهشت به پایان رسید و این چاه در مدار بهره برداری قرار گفت.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: در حال حاضر 27 حلقه چاه آب به شبکه آبفا متصل شده و بقیه نیز در حال تجهیز و تکمیل است که در روزهای آینده به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: برآوردهای صورت گرفته از مجموع آبدهی چاه های پمپاژ شده بیانگر آبدهی یک هزار و 200 لیتر در ثانیه بوده که به طور متوسط آبدهی هر چاه 24 لیتر بر ثانیه است.

قبادیان به عمق چاه های حفاری شده اشاره کرد و گفت: مجموع عمق چاه های حفاری شده به بیش از 7 هزار و 360 متر می رسد به طوری که می توان عنوان کرد متوسط عمق هر چاه 150 متر است.

