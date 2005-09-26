همايش نقش ايرانيان ارمني برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر"، ساعتي پيش نخستين همايش «نقش ايرانيان ارمني در دفاع مقدس» با هدف بيان جايگاه ارامنه در طول هشت سال دفاع مقدس به كار خود پايان داد.

اين گزارش حاكي است ، سردار باقرزاده رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و اسقف سيبوه سركيسيان اسقف اعظم ارامنه تهران و شمال به ايراد سخنراني پرداختند.

در اين همايش دكتر آرمان بوداغسيانس به معرفي كتاب "گل مريم" پرداخت. اين كتاب كه با حمايت بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و موسسه مطالعات علوم ارمني شناسي در مورد نقش ارامنه در هشت سال دفاع مقدس تدوين شده است در طول يك سال و نيم به جمع آوري اسامي شهدا و ايثارگران ارمني و خاطرات و بررسي نقش ارامنه در طول تاريخ ايران پرداخته است.

در اين مراسم يك گروه كر موسيقي به رهبري "ازميك اوهانيان " به اجراي قطعات سرود" پيروزي "و " آزادي خرمشهر" با تك خواني "وارژان يادگاريان"پرداخت.

در پايان اين مراسم يكي از جانبازان دوران دفاع مقدس به نام "آلبرت آبراميان" با قرائت مطلبي در رشادت و صفاي رزمندگان دفاع مقدس تحسين و تشويق حاضرين را برانگيخت. "سيمون باغداساريان" به نمايندگي از خانواده شهدا اشعاري را كه حكايتگر پاكي و نورانيت شهدا بود قرائت كرد، همچنين يكي از آزادگان به نام "آندرانيك نظريان" با ذكر خاطره اي از دوران اسارت ، برهمبستگي تمام ايرانيان صرف نظر از دين و آيينشان در دوران دفاع مقدس تأكيد نمود .

لازم به ذكر است نخستين همايش "نقش ايرانيان ارمني در دفاع مقدس" همزمان با هفته دفاع مقدس عصر دوشنبه با حضور رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، اسقف اعظم ارامنه تهران و شمال و نمايندگان ارامنه در مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از اعضاي شوراي خليفه گري رامنه و خانواده‌هاي شهدا و جانبازان ارمني در آمفي تئاتر فرهنگسراي دانشجو برگزار شد.