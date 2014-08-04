گزارش مهر از اتفاقی که فوتبال را بهم ریخت/ آتش دایی دامن پرسپولیس را گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، شاید روزی که تیم فوتبال فولاد خوزستان به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یافت، مسئولان این باشگاه هیچ وقت تصور نمی‌کردند که سال رویایی آنها ابتدا با جدایی حسین فرکی و سپس با افشای اطلاعات مربوط به کارت‌های پایان خدمت چند بازیکن به روزهای سیاه و پرحاشیه کشیده شود. حادثه‌ای که حتی فراتر از باشگاه فولاد رفت و دامن نیمی از باشگاه‌های لیگ برتری را گرفت.

فجر سپاسی استارت زد

استارت ماجرا با شکست فجر برابر پیکان در مسابقه پلی آف لیگ برتر زده شد تا این تیم شیرازی برای اثبات جعلی بودن مدارک پایان خدمت سعید حلافی بازیکن پیکان دست به کار شود. در حالی که تلاش مسئولان تیم فجر در حال نتیجه دادن بود علی دایی سرمربی پرسپولیس هم وارد ماجرا شد. او می‌خواست هر طور شده عنوان نایب قهرمانی پرسپولیس را با اثبات تخلف در کارت‌های پایان خدمت بازیکنان فولاد به قهرمانی تبدیل کند. دایی از طریق یکی از نزدیکان خود با باشگاه فجر ارتباط برقرار کرد و مدارکی بین دو طرف رد و بدل شد.

جلسه دایی با نماینده مجلس

دایی همچنین با کمک محمد پنجعلی سرپرست پرسپولیس به دیدار سردار کوثری یکی از نمایندگان مجلس رفت و جلسه حضوری با وی برگزار کرد. دایی مدارکی را در اختیار این نماینده مجلس قرار داد تا قوه مقننه هم از زاویه دیگر به پیگیری و بررسی این مسائل بپردازد. مدارکی که گفته می‌شد مبنی بر گرفتن کارت پایان خدمت فوتبالیستی است که به خاطر مشکلات نخاعی معافیت گرفته و پس از گرفتن معافیت، مجددا فوتبالش را دنبال کرده است!

بازیکن پیکان اولین قربانی

به گزارش خبرنگار مهر، درست در زمانی که ایران خود را برای شروع مسابقات جام جهانی و فرو رفتن در تب این مسابقات آماده می‌کرد، از سازمان نظام وظیفه خبر رسید که سعید حلافی سرباز است و مدارکی که وی از طریق آن معافیتش را گرفته، جعلی است. این موضوع باعث شد تا افرادی که پیگیر کارت‌های جعلی خدمت بودند امیدوارانه به تلاش خود ادامه بدهند.

"کارت پایان خدمت دو نفر را از تیم‌های پایتخت دور کرد"

چندی بعد در حالی که اسامی بازیکنانی مثل علی حمودی و بختیار رحمانی برای پیوستن به تیم استقلال در رسانه‌ها منتشر می‌شد، سردار موسی کمالی جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مطالب جدیدی را در اختیار خبرگزاری مهر گذاشت. وی با بیان اینکه اسامی بازیکنانی که داری مشکل خدمت سربازی هستند را به باشگاه‌ها اعلام کردند،گفت: به برخی باشگاه‌ها اعلام کردیم که این بازیکنان که کارت معافیت آنها دارای مشکل است را نگیرند که خوشبختانه باشگاه‌ها نیز این موضوع را رعایت می‌کنند. به طور مثال دو نفر از افرادی که نامشان برای یکی از تیم‌های بزرگ پایتخت مطرح بود دیگر در بین گزینه‌ها نیستند چرا که این موضوع را به باشگاه مورد نظر اعلام کرده‌ایم.

فهرست 21 نفره نامعتبر بودن کارت‌های خدمت

موج پیگیری اخبار مربوط به کارت‌های جعلی خدمت برای مدتی فروکش کرد. در عین حال سازمان لیگ کارت بازی تمام بازیکنان را برای لیگ چهاردهم صادر کرده بود که به یکباره و چند روز قبل از شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر، سازمان لیگ خبر تکان دهنده‌ای را منتشر کرد. طبق اعلام سازمان لیگ، 21 بازیکن تا بررسی کامل مدارک مربوط به کارت پایان خدمت از سوی حوزه نظام وظیفه، حق بازی کردن ندارند.

فهرستی که نام بازیکنان مطرح هم در آن وجود داشت: آرش افشین، علیرضا حقیقی، میلاد مدیر روستا، میلاد غریبی، بختیار رحمانی، سعید حلافی، محمدجواد شفیع‌زاده، مهدی چاه‌کوتاه‌زاده، ابراهیم صالحی، محمد معاوی، حسن معادی، عقیل عبدالخانی، عباس عسگری، علی کعبی، منصور عظیمی، ابراهیم صالحی، امین جهان‌مهر، حسین خلاقی، شهاب کرمی، علی حمودی و حسین ماهینی". البته مشکل ساسان انصاری بازیکن فولاد ساعاتی قبل از بازی با تراکتورسازی حل شد و این بازیکن در فهرست 18 نفره تیمش قرار گرفت.

آتشی که دامن تیم دایی را هم گرفت

در فهرست منتشر شده، نام چهار بازیکن تیم فولاد خوزستان و همچنین بازیکنانی که سابقه بازی در استان خوزستان را داشتند، بیشتر از همه به چشم می‌آمد. موضوعی که فعالیت یک باند تبهکاری مربوط به جعل کارت‌های خدمت و یا مدارک مرتبط با گرفتن معافیت از خدمت را در این استان تایید می‌کرد. همچنین نام حسین ماهینی بازیکن تیم پرسپولیس هم که سابقه بازی در استقلال خوزستان را دارد، در این فهرست وجود داشت تا پرسپولیس هم از محرومیت بازیکنان بی نصیب نماند و آتشی که سرمربی پرسپولیس روشن کرده بود، دامن این تیم را هم بگیرد.

اختلاف نظر در تعداد بازیکنانی که معافیت آنها جعلی است

21 نفر یا 101 نفر؟ به گزارش خبرنگار مهر این اختلاف نظری است که این روزها در جامعه فوتبال بر سر تعداد بازیکنانی ایجاد شده که کارت پایان خدمتشان و یا مدارک مربوط به این کارت جعلی است. تعداد زیادی از اهالی فوتبال معتقدند تعداد این بازیکنان بیش از 21 نفر است. به عنوان مثال هادی عقیلی مدافع سپاهان می‌گوید " اگر قرار است به مسئله کارت پایان خدمت بازیکنان، قانونی رسیدگی شود به نظرم تعداد بیشتری از بازیکنان هستند که کارت های پایان خدمت شان مشکل دارد".

در سوی مقابل افرادی مثل مسعود رضائیان مدیرعامل پیشین فولاد خوزستان معتقدند آماری که ارائه می‌شود واقعی نیست: رضائیان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: "در فهرستی که سازمان لیگ منتشر کرد، نام بازیکنی دیده می‌شد که خدمت سربازی رفته بود. اتفاقا یک روز با این بازیکن جایی بودیم که فرمانده یک پادگان نظامی هم حضور داشت. این فرمانده به بازیکن مورد نظر گفت شما که دو سال سرباز من بودی، چطور در این فهرست هستی؟ به نظرم آماری که ارائه می‌شود معتبر نیست."

داستان بازیکن فراری و مهاجم سرشناس لیگ برتری

حالا که هر روز پرونده‌ جعلی بودن مدارک پایان خدمت ورق می‌خورد و ابعاد جدیدی از آن رو می‌شود، از بازیکنان سرشناس دیگری هم یاد می‌شود که نامشان در این فهرست قرار دارد. گفته می‌شود مهاجم سرشناس لیگ برتری هم مدارک نامعتبری برای گرفتن کارت پایان خدمتش ارائه داده و پای این بازیکن هم گیر است. همچنین بازیکن دیگری هم به خاطر همین مسائل متواری است و اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

آیا برخوردی صورت می گیرد؟

همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که انتظار جامعه برخورد با افرادی است که تخلف کرده اند. حالا همه انتظار دارند با کسانی که جعل سند کرده اند طبق قانون برخورد شود. اما آیا این اتفاق رخ خواهد داد و کسی با متخلفین برخورد خواهد کرد؟ آیا فوتبالیست های متخلف بازداشت خواهند شد؟