آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت از 25 مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از آزمون پس از اعلام نتایج آزمون دوره بیست و سوم در ساعت 18 روز شنبه 25 مرداد آغاز خواهد شد.
بیست و چهارم آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در حوزه شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز برگزار می شود.
ثبت نام دوره بیست و چهارم آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE از روز شنبه 25 مرداد ماه آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از آزمون پس از اعلام نتایج آزمون دوره بیست و سوم در ساعت 18 روز شنبه 25 مرداد آغاز خواهد شد.
بیست و چهارم آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در حوزه شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز برگزار می شود.
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