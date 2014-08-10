آغاز ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت از 25 مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از آزمون پس از اعلام نتایج آزمون دوره بیست و سوم در ساعت 18 روز شنبه 25 مرداد آغاز خواهد شد.

بیست و چهارم آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در حوزه شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز برگزار می شود.