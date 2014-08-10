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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۴۷

کشتی قهرمانی جوانان جهان- کرواسی؛

طاهری مدال برنز سنگين وزن را بر گردن آويخت

طاهری مدال برنز سنگين وزن را بر گردن آويخت

امین طاهری به مدال برنز سنگین وزن رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در کرواسی دست یافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، امین طاهری در وزن 120 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم پاول کریوتسوف از روسیه را 7 بر 4 شکست داد و در دور سوم مقابل میهایلی ناگی از مجارستان 10 بر صفر پیروز و راهی دیدار نیمه نهایی شد.

وی در دیدار نیمه نهایی با نتیجه 10 بر صفر مغلوب گنو پتریاشویلی از گرجستان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. طاهري در این دیدار با نتیجه 11 بر صفر کامل کوچکیولیک از لهستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

پيش از اين سنگين وزن،‌ حسن يزداني و عليرضا كريمي موفق شدند با قهرماني در اوزان 66 و 84 كيلوگرم مدال طلاي رقابتهاي جهاني 2014 كرواسي را بر گردن آويزند.

کد مطلب 2347312

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