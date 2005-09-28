مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

-ژنرال ريچارد مايرز اعلام كرد: شكست آمريكا درعراق سبب خواهد شد بارديگر واقعه 11 سپتامبر به وقوع بپيوندد.

-نخست وزير ايرلند در رياست دوره اي خود بر اتحاديه اروپا در سال گذشته 32 ميليون يورو هزينه كرده است.

-آمريكا از گشايش مركز جديد آموزش نيروهاي عراقي از سوي ناتو تقدير كرد.

- ليندي ايگلند كه به دليل رفتارهاي مناسب با زنداني هاي ابوغريب به سال ها زندان محكوم شده است، از قضات خواست وي را از فرزندش كه به تازگي متولد شده، جدا نكنند.

-وزير امور خارجه آمريكا از مقامات هاييتي خواست اجازه دهند افراد بيشتري براي انتخابات 20 نوامبر كانديدا شوند.

- مقامات آمريكا اعلام كردند يك پايگاه هوايي خود در ازبكستان را به زودي تخليه مي كنند.

- انگليس اعلام كرد جان اورارد (John Everard) سفير خود در اوروگوئه را به عنوان سفير به كره شمالي اعزام مي كند زيرا وي در زمينه خاوردور تجربيات زيادي دارد.

- منابع فلسطيني اعلام كرد هواپيماهاي جنگي اسراييلي در ساعات اوليه روز چهارشنبه مواضعي را در نوار غزه هدف قرار دادند.

- يكي از رهبران ارشد نظامي آمريكا در عراق اعلام كرد: كشته شدن مرد شماره دو القاعده در عراق تاثيراتي خواهد داشت اما اگر زمان را از دست بدهيم، فردي را جايگزين وي مي كنند.

-نخست وزير ژاپن در مصاحبه با تايمز درباره مقاصدش براي خصوصي سازي وسيع در ژاپن سخن گفت.

-جرج بوش در ماه نوامبر به برزيل سفر مي كند.