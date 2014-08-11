به گزارش خبرنگار مهر، دومین برنامه نود در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال دوشنبه شب روی آنتن رفت. در این برنامه مسائل مختلف هفته دوم لیگ برتر، محرومیت هافبک پرسپولیس، سقوط هواپیمای آنتونوف، مرور اتفاقات سال‌های گذشته و صحبت‌های علی دایی مورد بررسی قرار گرفت.

پیش بینی‌های عجیب از نتیجه دیدار سپاهان و استقلال

سئوال برنامه دوشنبه شب به نتیجه دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در هفته سوم لیگ برتر اختصاص داشت که مخاطبان باید به سبک برنامه 2014 و اعلام دقیق نتیجه بازی در آن شرکت می‌کردند. پیش بینی‌های عجیب مثل نتایج 7 بر صفر، 9 بر 9 و حتی 9 بر 8 از جمله عجیب‌ترین پیش بینی‌های مخاطبان برنامه بود که تعجب فردوسی پور را در پی داشت.

از تب خال خسرو حیدری تا معرفی بوروس لی به عنوان حریف صادقیان!

پس از پخش دیدار نفت تهران با راه آهن، بخش 90 درجه روی آنتن رفت. در این بخش مسائلی از جمله تب خال خسرو حیدری بازیکن استقلال، اشتباه ورزشگاه آزادی در املای کلمه انضباط، و رقص مهدی شریفی بازیکن سپاهان به همراه لوسیانو پریرا بازیکن برزیلی این تیم مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین چای خوردن دایی روی نیمکت قبل از بازی با فولاد، نشانه‌های وجود احشام در ورزشگاه غدیر اهواز و گرمکن توپ جمع کن‌ها در این فصل گرم سوژه شد. شکستن شیشه رختکن ورزشگاه غدیر اهواز توسط پیام صادقیان هم در این بخش پخش شد و بوروس لی حریف صادقیان در انجام این حرکات معرفی شد!

تقویم نود و انصراف پرسپولیس از بازی با هما

آیتم جدیدی که امسال به برنامه نود اضافه شده، بخش تقویم نود است که دوشنبه شب اولین قسمت آن روی آنتن رفت. اتفاقات تاریخی که در یک هفته در طول سالیان گذشته رخ داده، در این قسمت مرور خواهد شد. بازی نکردن پرسپولیس مقابل هما در روز 16 مرداد 1360 اولین موردی بود که در تقویم نود پخش شد. در آرشیو روزنامه های آن زمان حتی نامه محمود خوردبین برای تجدید بازی وجود داشت که این موضوع با مخالفت مسئولان وقت فدراسیون مواجه شده بود.

از دیگر آیتم‌های تقویمی، پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل عمان و همچنین برابر بحرین در دیدار رده بندی مسابقات جام ملت‌های آسیا بود که علی کریمی در هر دو مسابقه ستاره بود. همچنین از مهدی مهدوی کیا به عنوان اولین بازیکن ایرانی یاد شد که در 13 مرداد 1378 موفق شد در مسابقات جام بین قاره‌ای حضور داشته باشد.

علاوه بر گرامیداشت یاد شهید صارمی و روز خبرنگار و یاد بابک معصومی بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال ایران، به تولد دو تن از اهالی فوتبال در این هفته یعنی غلامرضا رضایی و دکتر محمد زادمهر هم اشاره شد. موضوعات دیگری از جمله انقلاب مشروطه هم به صورت مختصر و گذرا در تقویم نود جای گرفت.

کالبدشکافی سقوط هواپیمای آنتونوف با کمک سپاهان و چند کاپیتان

در ادامه برنامه، پرونده سقوط هواپیمای آنتونوف که منجر به درگذشت حدود 40 نفر از مردم ایران در روز یکشنبه شد توسط عادل فردوسی پور مورد بررسی قرار گرفت. خوروش سرپرست تیم سپاهان روی خط برنامه آمد و در این خصوص گفت: در پروازهایی که امکان استفاده از هواپیماهای کشوری را نداشتیم، از این هواپیما استفاده می‌کردیم. به عنوان مثال برای سفر به تبریز با این هواپیما رفتیم که به ما اعلام شد پرواز باید قبل از ساعت 8:30 صبح باشد و تعداد نفرات بیش از 37 نفر نباشد.

خوروش افزود: اگر هواپیما مجبور بود بعد از ساعت 8:30 بپرد، باید وزن آن کمتر می‌شد تا مشکلی ایجاد نشود.

در این هنگام فردوسی پور به نقل از چند کاپیتان که نمی‌خواستند نامشان فاش شود اعلام کرد که پرواز این هواپیما نباید در هوای گرم صورت می‌گرفت. فردوسی پور در این خصوص تاکید کرد: جان مردم واقعا مهم است. همه از این اتفاق متاسف شدند. هموطنان ما راحت جانشان را از دست می‌دهند.

تخلفی که سپاهانی‌ها تایید کردند

سرپرست سپاهان همچنین درباره بالا رفتن هزینه‌های این تیم از سقف تعین شده، گفت: این میزان آنقدرها محسوس نیست و راحت می‌توان آنرا کم کرد! ما آنقدرها تخلف نکردیم!

بازیکنی که به خاطر نابینایی معافیت گرفت!

پیش از پخش آیتم مربوط به بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان، دعوای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به صورت اجمالی توسط عادل فردوسی پور بررسی شد و مجری برنامه نود حتی از حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره سرخپوشان به خاطر مصاحبه‌های زیادش انتقاد کرد.

همچنین گفتگوی گزارشگر برنامه نود در اهواز با ساسان انصاری و سروش رفیعی دو بازیکنی که گفته می‌شد کارت‌های پایان خدمت آنها مشکل دارد، روی آنتن رفت. انصاری کفالت مادرش را دلیل گرفتن کارت پایان خدمت عنوان کرد. همچنین رفیعی درباره اینکه شایعه شده بود به خاطر نابینایی، کارت پایان خدمت گرفته، واکنش نشان داد و آنرا تکذیب کرد.

اقدام بی سابقه ناظر داوری در لیگ برتر

دو اتفاق دیگر در حاشیه بازی پرسپولیس با فولاد مورد توجه برنامه نود قرار گرفت. یکی حساسیت‌های جلال مرادی، ناظر داوری در کنار زمین که گهگاه با مربیان و اعضای کادر فنی تیم‌ها هم درگیر می‌شود. مرادی همچنین پیش از شروع بازی با حضور در کنار داوران و کاپیتان‌ها برای گرفتن عکس یادگاری، یک رکورد عجیب به نام خودش ثبت کرد. مسعود مرادی کارشناس داوری برنامه نود به فردوسی پور گفت که برای اولین بار است که می‌بیند ناظر داوری قبل از شروع بازی با داوران و کاپیتان‌های دو تیم عکس می‌اندازد!

پوشیدن گرمکن در گرمای 50 درجه‌ای اهواز

دیگر اتفاق حاشیه‌ای، گرمکنی بود که به توپ جمع کن‌های ورزشگاه الغدیر داده شده بود تا در گرمای بالای اهواز، کودکان توپ جمع کن کار دشواری داشته باشند. فردوسی پور در اینباره اعلام کرد: مشخص بود که توپ جمع کن‌ها از ترس از دست دادن کارشان، مجبور شده بودند این گرمکن‌ها را بپوشند.

ذره بین نود روی محرومیت صادقیان

پرونده بررسی محرومیت پیام صادقیان با گزارشی همراه بود که با گاز گرفتن‌های لوئیز سوارس بازیکن تیم ملی اروگوئه و تیم لیورپول آغاز شد. در این گزارش حرکات خشن و غیر ورزشی صادقیان در پرسپولیس زیر ذره بین گذاشته شد و درباره رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و محرومیت سه ماهه این بازیکن صحبت شد. مسعود مرادی در این خصوص گفت: سه ماه محرومیت به خاطر حمله به داور بوده است. حرکات قبلی صادقیان مربوط به بازیکنان حریف بوده نه داور. برای همین رای محرومیت با گذشته فرق دارد.

خطر از بیخ گوش فردوسی پور گذشت!

پس از این صحبت‌ها و هنگامی که فردوسی پور اسامی برندگان هفته گذشته برنامه‌اش را اعلام می‌کرد، حرکات وی روی صندلی باعث بر هم خوردن تعادلش شد و نزدیک بود مجری برنامه نود هنگام اجرای برنامه روی زمین بیفتد! این اتفاق خنده‌های فردوسی پور را در پی داشت و لحظاتی برنامه را تحت تاثیر خود قرار داد.

ایران نود و سفر به مازندران با کمک مدافعان استقلال و پرسپولیس

آیتم ایران 90 که به سفر گزارشگران برنامه به شهرهای مختلف مربوط می‌شود، در این برنامه به استان مازندران اختصاص داشت که با کمک محسن بنگر و حنیف عمران زاده مدافعان پرسپولیس و استقلال آماده شده بود. علاوه بر بررسی مشکلات فوتبال استان مازندران و نداشتن تیم در لیگ برتر، پرونده فرو ریختن سقف ورزشگاه در این استان در بازی چند سال پیش بازخوانی شد.

"نگاه خاکستری" نود به دعوای قلعه نویی و نکونام

دعوای رسانه‌ای جواد نکونام و امیر قلعه نویی که هفته گذشته به آن پرداخته نشده بود، در برنامه این هفته با گزارشی مفصل پخش شد. فردوسی پور در این بخش تاکید کرد که سعی کرده نگاه خاکستری و بی طرفانه به ماجرا داشته باشد. پخش بخشی از صحبت‌های جنجالی نکونام و پاسخ‌های قلعه نویی در این آیتم توجهات را به خود جلب می‌کرد. فردوسی پور خطاب به بینندگان گفت که نکونام فعلا در اسپانیاست و در هفته‌های آینده با او در اینباره صحبت خواهد کرد.

بررسی عملکرد لژیونرها

بررسی عملکرد لژیونرهای ایران طی هفته گذشته از دیگر آیتم‌های نود بود. علیرضا جهانبخش، استیون بیت آشور، سید جلال حسینی، دنیل داوری، مجتبی جباری، سردار آزمون، پژمان منتظری و اشکان دژآگه از بازیکنانی بودند که در این بخش بازی‌هایشان به صورت مختصر بررسی شد. همچنین کلیپ کوتاهی از صحبت‌های داوری در باشگاه گراس هاپرز پخش شد. داوری ضمن ابراز خوشحالی از حضور در تیم گارس هاپرز و لیگ سوئیس، درباره احساساتش از حضور در جام جهانی هم حرف زد.

صحبت‌های دایی و دفاع از صادقیان

بخش پایانی نود این هفته به صحبت‌هایی دایی در حمایت از پیام صادقیان اختصاص داشت. دایی در این بخش تاکید کرد که محرومیت صادقیان زیاد است. بعد از صحبت‌هایی دایی، آخرین مسابقه یعنی پیکان و سایپا پخش شد. تلاش عادل فردوسی پور برای برقراری ارتباط با سردار باران چشمه در رابطه با کارت‌های پایان خدمت جعلی بی نتیجه ماند تا پیگیری این مسئله به هفته‌های بعد کشیده شود.