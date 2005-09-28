مجذوب شخصيت مرتضي در "پشت پرده مه" شدم

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، بابك شعاعي چهره پرداز سينماي كشورمان، ضمن بيان اين مطلب، درمورد چهره پردازي فيلم " پشت پرده مه " گفت : بصورت جدي تلاش كردم تا اين دو ويژگي مرتضي با كمك چهره پردازي به خوبي نمايان شود .

وي گفت: البته پيش ازاين نيز، درباره بچه هاي شبيه مرتضي فيلم ساخته شده، اما دراين فيلم، اتفاقي تازه رخ داده است كه اين شخصيت و ديگرآدم هاي داستان را دوست داشتني مي كند. تلاش كردم تا با ارائه چهره هايي واقع گرايانه به انرژي درون فيلمنامه بيافزايم .

وي درادامه، در باره جزئيات چهره پردازي فيلم پشت پرده مه گفت :" من ازاينكه كار شكلي غلو شده داشته باشد، پرهيزمي كنم و بيشترتحت تاثير واقعيت هستم و دوست دارم كارم حسي مستند وار داشته باشد. در " پشت پرده مه " نيزتلاش كردم چهره ها واقعي و به دور از احساس رنگ آميزي شده باشد ."

شعاعي، طراحي صحنه و نحوه نورپردازي را مكمل چهره پردازي دانست و گفت :" دراين فيلم شانس بزرگي داشتم و آن اينكه آقاي شيخ طادي هم از طراحان صحنه حرفه اي و قابل سينما هستند. به همين خاطراست كه ايشان به جزئيات فيلمنامه اهميت زيادي مي دهند و اهميت كارچهره پرداز را هم مي دانند. بنابراين درخيلي از مراحل كار، با يكديگرمشورت مي كرديم تا به حس مورد نظرشان برسيم ."

فيلم " پشت پرده مه " دربيست وسومين جشنواره فيلم فجرنامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين فيلم شده بود. شعاعي دراين باره گفت : " فكرمي كنم اين حق فيلم بود خصوصا كه دراين فيلم تمام عوامل همبستگي خوبي با هم داشتند وبواسطه اخلاق خوب وشخصيت دوست داشتني آقاي شيخ طادي وهمين طورروحيه انعطاف پذيري كه داشتند و با جان ودل درگروه كارمي كردند، چنين نتيجه اي حاصل شد."