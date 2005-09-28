"قرون وسطاي پسين"، "تفتيش عقايد" و "انقلاب كوبا" منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « قرون وسطاي پسين » نوشته " جيمز آ. كوريك " ، با ترجمه "مهدي حقيقت خواه "، در 180 صفحه و بهاي 1900 تومان توسط انتشارات ققنوس ، به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

در اين كتاب آمده است : قرون وسطى از حدود سال پانصد ميلادى با سقوط امپراتورى روم آغاز شد و تا حدود سال 1500، كه رنسانس آغاز گرديد،ادامه يافت.

به گزارش مهر ، به نوشته "جيمز آ. كوريك " ، مولف كتاب « قرون وسطاي پسين » ، اين دوره به عصر "فئوداليسم " و " عصر شواليه‏ گرى " ، نيز معروف است.

" فئوداليسم " ، نظام اقتصادى و سياسى ‏اى بود كه‏ بيش‏ تر اروپا، به ويژه اروپاى غربى، طى اين دوره در سيطره آن به سر مى‏برد؛ و شواليه‏گرى راه و رسمى بود كه سلحشوران ‏زرهپوش و سواره، يا شواليه‏ها، چه در ميدان نبرد و چه خارج از آن، ظاهراً از آن پيروى مى‏كردند.

شواليه ها يا سربازان سواره ، مهمترين اعضاي سپاه بودند و تاسال 1000ميلادي آن ها اكثريت اشرافيت يا طبقه فرمانروا در اوپا را تشكيل مي دادند . اما قرون وسطي دوران تغييرات بسياري بود تمدن كلاسيك رومي ها از بين رفته بود و تمدن مدرن غرب تازه داشت شكل مي گرفت و فئوداليسم يكي از عوامل بسيار مهم در شكل گيري اين تمدن جديد بود .

اين كتاب كه براي نخستين بار در سال 1994 منتشر شده ، تحليلي است برجامعه شناسي و مردمشناسي جامعه اروپايي در عصري مي پردازد كه بعدها به فئوداليسم مشهور شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « تفتيش عقايد » ، نوشته "دبورا بكراش " ، با ترجمه مهدي حقيقت خواه در 170 صفحه ، و بهاي 1900 تومان توسط همين ناشر ، به پيشخوان كتابفروشي هاراه يافت .

اين كتاب حاضر در شرح و توضيح هيئت‏ هاى داورى كليساى كاتوليك مى ‏كوشد كه قصد داشتند از طريق اشاعه اين‏عمل - تفتيش عقايد - به يكپارچگى انديشه و عمل دينى دست يابند، لذا براى اين منظور، كليسا به كارگزاران خود كه‏ مأموران تفتيش عقايد ناميده مى‏شدند، اختيار داد كه كسانى را كه ممكن بود اعتقادات يا اعمالشان مغاير آموزه‏هاى كليسا باشد، بيابند.

به نوشته مولف اين كتاب ، دستگاه تفتيش عقايد شامل روحانيون قدرتمند و كارگزاران آن‏ها مى‏شد كه نظام بازجويى‏ها، دادگاه‏ ها و زندان‏ها را كه به "اداره مقدس" ، مشهور شد، اداره مى‏كردند.

براساس اين گزارش ، كتاب « انقلاب كوبا » ، نوشته "فيليس كورزين" با ترجمه مهدي حقيقت خواه ، در 200 صفحه و بهاي 2200 تومان نيز از سوي اين ناشر در كتابفروشي ها عرضه شده است .

در كتاب « انقلاب كوبا » ، مولف با بررسي مختصر تاريخ اين كشور از سال 1492 و فتح قاره جديد ( آمريكا ) توسط " كريستف كلمب " ، اسپانيايي ، تا سال 1993 مهمترين رويدادهاي سياسي و فرهنگي اين كشور را به خواننده معرفي مي كند .

كشور"كوبا" جزيره اي واقع در خليج مكزيك و جنوب "ايالات متحده آمريكا" است كه از حدود دويست سال قبل دولت هاي مختلفي كه در اين كشور به قدرت رسيدند آرزوي ضميمه كردن اين بخش از آمريكاي مركزي به خاك خود را داشتند .

به نوشته مولف اين كتاب "مونرو" ، يكي از روساي جمهور اين كشور و مبتكر دكترين معروف ، آرزوي تصرف كامل اين كشور را در سر مي پروراند و بيش از هر رئيس جمهوري كه در اين كشور به قدرت رسيده است در اين راه تلاش كرد .

به گزارش مهر ، انتشارات ققنوس با انتشار كتاب « انقلاب كوبا » تاكنون سي مجلد از اين مجموعه را وارد كتابفروشي ها كرده است .

گفتني است ، مجموعه تاريخ جهان نخستين باردرسال1995توسط انتشارات Lucent Books (لوسنت بوكس) درآمريكا منتشرشد و انتشارات ققنوس با رعايت حقوق كپي رايت دست به انتشارترجمه فارسي آن زده و تاكنون بيش از بيست جلد از كتابهاي اين مجموعه را به دست چاپ سپرده است .