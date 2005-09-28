اركستر موسيقي ملي ايران و اركستر لاپره كنسرت مي دهند

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، از فردا شب و پس از پايان اجراهاي اركستر سمفونيك تهران، دو اركستر مختلف در ويژه برنامه هاي روز موسيقي به اجراي قطعات خود مي پردازند.

اركستر موسيقي ملي ايران، به رهبري فرهاد فخرالديني قطعات جديدي را از آهنگسازان بزرگ ايراني و تاجيكي انتخاب كرده است تا دراين دو شب به صحنه ببرد.

در اين برنامه "عليرضا قرباني" خواننده ثابت اركستر موسيقي ملي ايران حضور نخواهد داشت و "سالار عقيلي" و همچنين يك خواننده تاجيكي اجراي قطعات با كلام را عهده دار خواهند بود. در اين كنسرت قطعات بي كلام نيز اجرا مي شود.

همچنين قرار است از ساخته هاي خود فخرالديني هم در اين كنسرت اجرا شود.

فخرالديني دليل انتخاب خواننده تاجيكي را وجود مشتركات فراوان در موسيقي، فرهنگ و زبان فارسي و تاجيك خوانده است و ايجاد تنوع در برنامه هاي اين اركستر را از ديگر دلايل اين اتفاق مي داند.

از ديگر ويژگي هاي اين كنسرت مي توان به يكي از قطعات انتخابي براي اجرا در آن اشاره كرد. در كنسرت شب هاي آينده قطعه اي از استاد موسيقي ايراني" روح الله خالقي" كه آهنگساز قطعه " اي ايران" است براي اولين بار توسط اركستر موسيقي ملي ايران اجرا خواهد شد.

اين برنامه ساعت 21 روزهاي فوق به صحنه مي رود.

گزارش ديگري حاكي است؛ در همين روزها، اركستر موسيقي لاپره نيز از كشور فرانسه به سرپرستي "پژمان معمار زاده" رهبر ايراني در ساعت 30/18 به اجراي برنامه مي پردازد.



قرار است گروه 43 نفره لاپره به رهبري پژمان معمارزاده آثار اجرا نشده‌اي از فليكس مندلسون، روبرت شومان و كاميل سانسونس را در تالار وحدت مي نوازد. اين اركستر را گري هوفمان يكي از بزرگترين استادان ويلنسل با سازي 400 ساله همراهي مي كند .

آرش اميني مدير هنري اين اركستر كه يكي از معتبرترين گروه‌هاي هنري فرانسه است در خصوص كنسرت گروه لاپره در تهران گفت: گروه لاپره به دعوت مركز موسيقي وزارت ارشاد و حمايت و هماهنگي سفارت ايران در فرانسه و بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران با اكثريت اعضاي گروه در اين كنسرت شركت مي‌كند.

اميني با اشاره به اين كه اين گروه يكي از گروه‌هاي شناخته شده و فعال در اروپا است افزود:رهبر اين گروه پژمان معمارزاده فارغ‌التحصيل كنسرواتوار پاريس است كه در سال 1995 اين اركستر را راه اندازي كرده است.