نخلداران نباید دغدغه فروش خرما داشته باشند/ لزوم توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری خرما

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد صبح شنبه در بازدید از وضعیت خرید خرمای باقیمانده نخلداران اظهار داشت: تلاشها و پیگیریهای متعددی را به منظور خریداری خرمای باقی مانده از سال گذشته نزد نخلداران شهرستان دشتستان داشتهایم که خدا را شکر به نتیجه خوبی دست یافتیم.
وی در ادامه به تشکیل فراکسیون نخل وخرمای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از مهمترین برنامههای این فراکسیون پیگیری مشکلات خرما و نخلداران بوده است که کارهای بسیار خوبی درا ین زمینه صورت گرفته است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به برخی از مشکلات نخلداران به ویژه در فروش محصول اشاره کرد و ادامه داد: در نشستهایی که با رئیس جمهور و مسئولان وزارت کشاورزی و تعاونی روستایی داشتیم موفق شدیم بسیاری از این مشکلات را رفع کنیم و اعتبارات لازم برای خرید تضمینی خرما تامین شد.
وی با اشاره به خرید خرمای فلهای تا افت 70 درصد باقیمت 10هزار ریال از نخلداران، اضافه کرد: همچنین خرمای بسته بندی شده تا افت 40درصد با قیمت یکهزارو 200 ریال در سه مرکز در شهرستان خریداری میشود.
توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری خرما در دشتستان
حجتالاسلام موسوینژاد ادامه داد: طرح تضمینی خرید خرما از نخلداران در شهرستان دشتستان پس از چندین سال اجرایی شده است که این موضوع باعث افزایش رضایتمندی نخلداران شده است.
وی از برنامهریزی برای اجرای طرح جامع خرما و رفع دغدغههای فعالان این عرصه خبر داد و افزود: سومین شرکت صنایع تبدیلی و مرکز فرآوری خرمای کشور در دشتستان به بهرهبرداری میرسد که تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت بازار خرما خواهد داشت.
وی با اشاره به موافقت صورت گرفته برای قرار گرفتن خرما در سبد کالای توزیعی توسط دولت، اذعان داشت: از همه توان و ظرفیتها برای بهبود بازار خرما استفاده خواهیم کرد و امیدواریم شاهد کاهش دغدغههای نخلداران در این زمینه باشیم.
رئیس فراکسیون نخل و خرمای مجلس شورای اسلامی همچنین از توسعه طرحهای آب در شهرستان دشتستان خبر داد و افزود: اجرای سد دالکی نقش بسیار مهمی در تامین آب مورد نیاز بیش از چهار میلون اصله نخل در شهرستان دارد که شاهد اجرای آن هستیم.
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