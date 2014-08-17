به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سریال «دولت مخفی» همزمان با سالگرد آغاز بازگشت آزادگان به وطن با حضور مدیران شبکه‌های دو و آموزش، رییس مرکز بسیج صداوسیما، تنی چند از آزادگان و عوامل سریال امروز یکشنبه 26 مرداد در شبکه دو برگزار شد.

در این مراسم یدالله سلطانیان رییس پخش شبکه دو و فرمانده پایگاه بسیج این شبکه توضیحاتی در خصوص برگزار این مراسم ارایه کرد و در ادامه کلیپ «زخم قدس» با خوانندگی پویا بابایی پخش شد و خواننده در سخنانی گفت: ما سخنور نیستیم و با زبان موسیقی که گوش شنوا دارد این کار را ساختیم، کامران میرزایی که تنظیم کننده قطعه «گزینه‌های روی میز» حامد زمانی هم هست این کار را تنظیم کرده است.

از کسانی که به ما کمک نکردند ممنونم!

در ادامه حمید آخوندی یکی از تهیه‌کنندگان سریال در سخنانی گفت: فصل خانواده، شمال و زندگی شخصیت‌ها را حسن برزیده کارگردانی کرد و فصل سخت و دشوار اردوگاه نیز توسط راما قویدل کارگردانی شد. جا دارد یک بار دیگر از همه کسانی که به ما کمک نکردند تا این سریال را بسازیم تشکر کنم چون باز هم اثبات شد کار کردن درباره جنگ و دفاع مقدس مثل خود جنگ مظلوم است و ما هم بی کسب و بی یاور بودیم و حتی شرایط تولید را برای ما سخت کردند.

پوشیدن لباس آستین کوتاه در سرمای زیر صفر

وی افزود: تصویربرداری در شهرک دفاع مقدس تحمل گرمای فراوان آنجا در کنار کار در بیابان های رباط کریم پرندک که بازیگران مجبور بودند به خاطر در آمدن فضای اردوگاه‌های عراق در سرمای زیر صفر لباس آستین کوتاه بپوشند پشت سر گذاشتیم و قنواتی زاده نیز بخش اردوگاه را بازنویسی کرد.

این تهیه کننده تصریح کرد: موضوع دفاع مقدس گنجینه باارزشی است که به خصوص در عرصه اسارت به این دنیای ناشناخته کمتر پرداخته‌ایم از مدیر گروه سریال شبکه 2 و مدیر این شبکه تشکر می‌کنم و خوشحالم با ساخت این سریال با انسان پاکی به نام حجت الاسلام ابوترابی آشنا شدم که تصور می‌کنم ما به انسان‌های بسیار بزرگ مثل او در شرایط فعلی نیاز داریم، افرادی که با صبر و مهربانی حرف و عملشان یکی بود.

230 هزار شهید برای سربلندی کشور

در ادامه سکانسی مربوط به اردوگاه و شهادت یکی از اسرا پخش شد و علی اصغر جعفری رییس مرکز بسیج صدا و سیما برای سخنرانی آمد و گفت: این آزادگان هستند که عزت و سربلندی را برای ملت ما به ارمغان آوردند. هر بنای رفیعی مبتنی بر پایه‌ای قوی است که آن را نگه داشته و جمهوری اسلامی که سایه آن در همه دنیا گسترده شده، منشاء خیر و برکت و تاثیرگذار در تحولات سیاسی، منطقه‌ای و بین المللی است و اکنون معادلات بدون حضور ایران طراحی نمی‌شود، 230 هزار انسان بزرگ را برای رسیدن به این مرحله تقدیم کرده است.

وی ادامه داد: افرادی که هر کدام شخصیتی بودند و برای عزت و غیرت و ناموس رفتند و با آگاهی جان دادند بیش از 13 هزار آزاده بهترین سالهای عمرشان را در شکنجه گاه ها زندگی کردند. البته این آمار مربوط به زمان پذیرش قطعنامه است. بیش از هزار نفر از این عزیزان نیز در زیر شکنجه ها جان دادند.

به جبران جان دادن شهیدان اندیشه‌شان را حفظ کنیم

مشاور ضرغامی تصریح کرد: ما مدیون این بزرگان هستیم و نباید فراموششان کنیم همان طور که همیشه می خواهیم حتی کوچکترین محبت یک دوست را جبران کنیم 230 هزار نفر از دوستان جانشان را دادند و ما باید اندیشه شان را حفظ کنیم.

در ادامه بخشی زاده مدیر شبکه 2 که خود از جانبازان و آزادگان جنگ تحمیلی است در سخنانی اظهار کرد: این گونه جلسات را مطابق این آیه قرآن می دانم که به مومان می‌گوید نعمت هایشان را به خاطر داشته باشند. وقتی قومی به شما دست درازی می‌کند و خداوند دست آنها را از شما کوتاه می‌کند.

وی افزود: ما در ایران از 33 ملیت اسیر داشتیم و جهان دست به دست هم داده بود اما حتی یک میلیمتر از خاک مملکت کم نشد در حالی که ما هیچ چیز نداشتیم اما خدا خواست و عزت و اقتدار این مملکت افزایش پیدا کرد. ما 30 هزار دلار ذخیره ارزی مان تمام شد اما دشمنان نتوانستند بر ما حکومت کنند.

ابوترابی برای عراقی‌ها هم مثال زدنی بود

مدیر شبکه 2 خاطرنشان کرد: جا دارد از حاج آقا ابوترابی یاد کنم که آنقدر تقوا داشت و خداترس و تیزهوش بود که برای عراقی ها هم مثال زدنی شده بود. 156 روحانی اسیر شدند اما ابوترابی فقط یک نفر بود. نزدیک به آزادی مان تیمساری ما را جمع کرد و گفت اگر امام همین گونه رفتار می کرده رژیم بعث در ضلالت بوده است و ابوترابی خود را تنها یکی از شاگردان امام معرفی کرد.

بخشی زاده یادآور شد: او معتقد بود هدف از جنگ آدمکشی نیست بلکه باید مردم عراق را اصلاح کرد. دو سوم عراقی ها شیعه اثنی عشری هستند و ما نباید با آنها بداخلاقی کنیم. آن زمان شخصیتی به نام کاظم عراقی بود که بدجور شکنجه می کرد یک بار وقتی مشغول شکنجه ابوترابی بود کابل از دستش افتاد اما ابوترابی کابل را به او برگرداند و تنها ذکر یا زهرا(س) را زمزمه می کرد.

روحانی که از شکنجه‌گر عراقی شهید ساخت

وی ادامه داد: کاظم عراقی که مردی همواره مست و لایعقل بود و ابوترابی می گفت سیدی و مولای من، من یادم رفته چطور زندگی کنم به من یاد بده. او بعد از آزادی ما به همراه زن و بچه اش آن هم در زمان صدام به ایران آمد و به اسرا گفت هر کسی که شکنجه اش کرده او آماده قصاص است و می‌خواهد آدم زندگی کند. او تا این اواخر نیز در قم زندگی می کرد و در جریان سوریه به عنوان مدافعان حرم به آنجا رفت و سه ماه پیش شهید شد. رفتار ابوترابی از شکنجه گر عراقی شهید می سازد.

بخشی زاده با اشاره به زمانی که قرار بود اسرا آزاد شوند تاکید کرد: قرار بود ما را به ایران ببرند و در همان زمان داماد صدام اسیر شد، در همان لحظه ابوترابی را به زندان بردند و قرار بود ما را به ایران ببرند اما ساعت ها گذشت و کسی از جایش تکان نمی‌خورد و حاضر نبودیم به کشورمان برگردیم، آنها تنها چاره را دست خود ابوترابی دانستند و او در سخنانی به ما گفت: به جدم فاطمه زهرا(س) اگر شرایطی برای اسیر ایرانی فراهم شود که در کشور خودش نفس بکشد اما متعمداً اینجا بماند فعل حرام انجام داده، در واکنش به این حرف او همه زیر گریه زدند و در حالی که هیچکدام کیسه سیمان نبودیم و دلمان برای خانواده و وطن و آزادی تنگ شده بود، بدون ابوترابی و با دلی پر از اندوه به کشور برگشتیم.

مدیر شبکه 2 ضمن دست مریزاد به عوامل دولت مخفی اذعان کرد: امیدواریم این آخرین کار ما نباشد چرا که دل آزادگان پر از حرف است که جنبه دراماتیک دارد و می تواند برای مردم ماندگار شود.

انتقاد مدیر شبکه دو به زیر سوال بردن عزاداری سیدالشهدا در «دیروز امروز فردا»

در او پایان سخنان خود تصریح کرد: یک نکته در دلم مانده که نمی توانم نگویم. اخیراً در برنامه «دیروز، امروز، فردا» نجفقلی حبیبی حرفی زد که مراسم سیدالشهدا را زیر سوال برد در حالی که یکی از رموز موفقیت ایران در جنگ رفاقت با سید الشهدا بود. به بازوی ما آمپولهای بزرگی می زدند که چندین روز دچار تب و هذیان می شدیم با این حال شب عاشورا بچه ها می گفتند نمی توانیم عزاداری نکنیم اما آنها مانع ما بودند و نمی گذاشتند. من به سرهنگ عراقی گفتم ما که کاری به شما نداریم و زندانی تان هستیم چرا از این موضوع می ترسید؟ و او به من پاسخ داد شما حسین حسین می گویید و گریه می کنید بعد آن طرف اردوگاه شورش و مقاومت می کنید بنابراین این گریه از سر حقارت و ضلالت نیست و تاثیر دارد. امیدوارم خستگان انقلاب اسلامی این حرفها را نزنند و ما نباید از مسیر حق خسته شویم و از کسی بترسیم و برای خوشامد دیگران حرف بزنیم.

در پایان این مراسم با حضور بخشی زاده، جعفری، حسن خجسته رییس کمیسیون داخلی مجلس و نماینده همدان، حسین آذین نماینده مردم رفسنجان و محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه آموزش و فرمانده پایگاه بسیج معاونت سیما از سیدمهدی نوعی تصویربردار، محسن قاسمیان تکنسین فنی و علی بخشی زاد مدیر شبکه 2 به عنوان آزادگان جنگ تحمیلی تقدیر شد و بخشی‌زاده نیز جایزه خود را به خانواده شهیدان فراهانی و گودرزی، تصویربرداران برنامه آسمان که در مراسم شهید شوشتری شهید شده‌اند تقدیم کرد.

حاشیه‌ها:

*در این مراسم با اجرای محمدجعفر خسروی در کنار راما قویدل کارگردان بخش اردگاه «دولت مخفی»، روح‌الله کمانی، مهدی صبایی و علی اسیوند بازیگران سریال هم بودند و مدیران گروه‌های سریال، فیلم‌های تلویزیونی، خانواده، اجتماعی و معارف شبکه حضور داشتند.

*خسروی در ابتدای مراسم دست افشانی و ذکر صلوات را مغایر با هم معرفی نکرد و خواست در هر بخش حاضران هم کف بزنند و هم صلوات بفرستند.

*او خطاب به بازیگران سریال گفت:‌ همه‌تان را می‌شناسم اما فامیلی‌هایتان را نمی‌دانم. همه خوش آمدید. ببخشید که دیگر از ما سن و سالی گذشته است.

*این مجری اعلام کرد همه می‌خواستند از بخشی‌زاده به عنوان یکی از آزادگان تقدیر کنند اما می‌دانستند او موافقت نمی‌کند و شاید مورد عتاب هم قرار بگیرند با این حال آخر تصمیم بر تقدیر از او گرفته شد.

بخشی‌زاده هم زمان دریافت هدیه خود آن را به خانواده تصویربردارن شهید برنامه «از آسمان» تقدیم کرد و گفت که شبکه هم این هدیه را مضاعف خواهد کرد.