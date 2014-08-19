نتایج کنکور دستياري پزشكي اعلام شد/ آغاز ثبت نام از اول شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، شركت كنندگان در اين دوره آزمون مي توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مركز سنجش آموزش پزشكي به نشاني www.sanjeshp.ir نتايج اين آزمون را مشاهده كنند. کلیه کسانی که انتخاب رشته کرده اند می توانند با وارد کردن کد رهگیری نتایج خود را ملاحظه کنند.

كليه پذيرفته شدگان چهل و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذيرش و انجام مراحل ثبت نام از تاریخ اول تا دوازدهم شهریورماه هستند.

پذيرفته شدگان، در هنگام ثبت نام بايد با توجه به سهميه پذيرش خود اصل مدارك لازم جهت استفاده از سهميه مربوطه را براساس مندرجات راهنماها و دستور العمل هاي مرتبط به دانشگاه محل پذيرش ارائه کنند. نوع سهميه پذيرش به دانشگاههاي علوم پزشكي محل آموزش اعلام مي شود.

شروع به آموزش كليه پذيرفته شدگان چهل و یکمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي از تاريخ 15 شهریور ماه است.

شروع به آموزش دانشجويان پزشكي كه با استفاده از مقررات رتبه هاي برتر، استعدادهاي درخشان، قانون تسهيل ازدواج جوانان و ....، مشروط به اتمام دوره آموزش پزشكي عمومي تا تاريخ 31 شهریورماه مجاز به شركت و پذيرش در آزمون مذكور شده اند، در تاريخ اول مهرماه خواهد بود.

شروع به آموزش پذيرفته شدگان آزمون كه مطابق مقررات ملزم به ادامه انجام خدمات قانوني خود تا پايان شهريور ماه 1393 است نیز اول مهرماه است.

عدم ثبت نام در موعد مقرر و يا عدم شروع به آموزش در زمان های اعلام شده و نيز اعلام انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذيرفته شدگان به منزله انصراف قطعي فرد پذيرفته شده محسوب شده و اين گروه از افراد مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستيار دوره چهل و دوم نیستند.

پذيرفته شدگان در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت مطلع شدن از مدارك مورد نياز ثبت نامي و ساير اطلاعات مرتبط باید به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه و يا با واحد آموزش تحصيلات تكميلي دانشگاه محل پذيرش تماس بگیرند.

چهل و یکمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه با حضور 15 هزار و 454 داوطلب به طور همزمان در 20 دانشگاه علوم پزشکی و 19 شهر برگزار شد که از این تعداد 7 هزار و 858 نفر مرد و 7 هزار و 596 نفر زن بودند.