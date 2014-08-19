وضعیت داروهای بیماران هپاتیت C/ قطع حمایت تامین اجتماعی از دو قلم داروی گران قیمت

دکتر سیدموید علویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیماران مبتلا به هپاتیت C برای تامین داروهای خط اول درمان، هیچ مشکلی ندارند و این داروها که شامل "اینترفرون" و "ریباولین" است، تحت پوشش بیمه ها قرار دارد.

وی در عین حال از قطع پوشش بیمه ای دو قلم داروی بیماران هپاتیت C توسط سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این داروها در لیست تایید شده وزارت بهداشت قرار دارند و تا دو سه ماه پیش نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بود.

علویان با اشاره به پوشش بیمه ای این دو قلم دارو توسط سایر بیمه های خدمات درمانی، نیروهای مسلح و...، افزود: هزینه یک دوره درمان 6 ماهه این دو قلم دارو در حدود 90 میلیون تومان است که 50 درصد هزینه آنها را پوشش می دادند.

رئیس شبکه هپاتیت همچنین به داروی جدیدی که برای درمان هپاتیت سی تولید شده است، اشاره کرد و گفت: این دارو که سوفس بوویر" نام دارد توسط یک شرکت انگلیسی ساخته شده و تاییدیه FDA را دارد. اثر بخشی این دارو، بیش از 95 درصد است ولی قیمت گران آن باعث شده که نه تنها ایران، بلکه سایر کشورها نیز برای تهیه آن دچار مشکل شوند.

علویان با اعلام اینکه هزینه یک دوره درمان 6 ماهه با "سوفس بوویر" در حدود 170 هزار دلار قیمت دارد، افزود: بررسی ها نشان می دهد که 300 هزار بیمار مبتلا به هپاتیت سی در کشور وجود دارد که بیش از 70 درصد آنها از داروهای خط اول درمان استفاده می کنند و از این رو، مشکلی بابت تهیه داروهای خودشان ندارند.

وی با اشاره به شیوع زیر نیم درصد هپاتیت C در کشور، ادامه داد: کمترین شیوع هپاتیت سی در منطقه را داریم و اگر می خواهیم در سال 2035 شعار "ایران بدون هپاتیت C" را عملی کنیم، می بایست توجه خودمان را بر امر تشخیص و پیشگیری قرار دهیم.