به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوشدل درباره تولید مستند «واحد، صادر کننده نفتی» گفت: موضوع این مستند درباره قاچاق سوخت در مرزهای شرقی ایران است. این مستند روایتگر قصه فردی به نام «واحد» است که سوخت را از ایران با قایق به مرز پاکستان می برد.

وی افزود: مشکلات زندگی واحد، دشواری هایی که با آن رو به رو است، چگونگی انتقال سوخت به پاکستان، تکنیک ها، ابزارها و آدم های این کار، از مسائلی است که مستند «واحد، صادر کننده نفتی» به آن می پردازد.

خوشدل در پایان گفت: در حال حاضر مراحل پیش تولید این مستند به اتمام رسیده و عوامل کار نیز معین شدند اما به دلیل گرمای هوای سیستان و بلوچستان تصویربرداری این مستند از اواسط شهریور ماه آغاز می شود.

مازیار مشتاق گوهری نیز درباره ویژگی این مستند گفت: ساختار این مستند مشاهده گر و بر مبنای اصول کلاسیک سینماحقیقت است.

وی افزود: به طور کلی تصویربرداری قسمت اعظم این پروژه از سراوان و منطقه های سرباز سیستان و بلوچستان شروع شده و تا گواتر و مرز پاکستان ادامه خواهد داشت. مراحل تولید این فیلم به دلیل حساسیت زیاد موضوع کمی با تامل دنبال می شود.

مشتاق گوهری تاکید کرد: از کودکی در استان سیستان و بلوچستان زندگی کردم و این موضوع، مقوله ای بود که مدام با آن روبه رو بودم. در حال حاضر فرصتی پیدا شده که مشاهدات ما شکل عینی‏‌تری به خود گیرد. دغدغه گروه تولید قبل از شروع مستند «واحد، صادرکننده نفتی» این بود که آیا جابه جایی سوخت از دید افراد، قاچاق به حساب می آید یا شکلی از صادرات است!

این مستندساز در پایان گفت: بحث جابه جایی سوخت، حتی در سفرهای قبلی و ساخت مستند «گاندو» و «پرواز در آب» در میان بود. برای مثال زمانی که مشغول کار بر روی پروژه «گاندو» بودم، به این نکته رسیدم که بخشی از آلودگی زیست محیطی این رودخانه مربوط به همین سوخت هایی است که به شکل نادرست از بستر رود عبور کرده و به داخل آب نفوذ می کنند.

