در قرارداد دایی، فیفا به عنوان مرجع صلاحیت دار ذکر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خواجه‌وند در گفتگو با سایت وزارت ورزش و جوانان با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: این قرارداد که استمرار دارد، در زمان مدیریت قبلی منعقد شده و مفاد آن لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط هیات مدیره با دایی و کادر فنی باشگاه تاکید کرد: هیات مدیره جلسه بسیار خوبی را با کادر فنی و علی دایی برگزار کرد.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس همچنین گفت: اعضای هیات مدیره و باشگاه برای موفقیت تیم با کادر فنی همدل و همراه هستند و خبر برخی سایت‌ها در مورد مهلت به دایی برای تغییر نتایج پرسپولیس تا پایان هفته پنجم لیگ برتر صحت ندارد.