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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۱۳

سخنگوی باشگاه پرسپولیس:

در قرارداد دایی، فیفا به عنوان مرجع صلاحیت دار ذکر شده است

در قرارداد دایی، فیفا به عنوان مرجع صلاحیت دار ذکر شده است

سخنگوی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد در قرارداد سه ساله علی دایی که در زمان مدیریت قبلی باشگاه پرسپولیس منعقد شده، در صورت بروز اختلاف، فیفا به عنوان مرجع صلاحیت دار قید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خواجه‌وند در گفتگو با سایت وزارت ورزش و جوانان با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: این قرارداد که استمرار دارد، در زمان مدیریت قبلی منعقد شده و مفاد آن لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط هیات مدیره با دایی و کادر فنی باشگاه تاکید کرد: هیات مدیره جلسه بسیار خوبی را با کادر فنی و علی دایی برگزار کرد.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس همچنین گفت: اعضای هیات مدیره و باشگاه برای موفقیت تیم با کادر فنی همدل و همراه هستند و خبر برخی سایت‌ها در مورد مهلت به دایی برای تغییر نتایج پرسپولیس تا پایان هفته پنجم لیگ برتر صحت ندارد.

کد مطلب 2353443

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