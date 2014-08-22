امیر مهدی حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ترجمه تازه‌ترین رمان هاروکی موراکامی با عنوان «تسوکورو تازاکی بی‌رنگ و سالهای زیارتش» خبر داد و گفت: ترجمه نسخه انگلیسی این رمانر اش روع کرده‌ام و نشر چشمه آن را منتشر خواهد کرد.

وی افزود: «سالهای زیارت» عنوان قطعه پیانویی کوتاه از فرانتس لیست، آهنگساز و نوازنده مجارستانی است و این رمان حکایت سفر عمدتا درونی جوانی است که چهار دوست صمیمی اش یکباره، بی اینکه هیچ دلیل روشنی به او بگویند، رشته‌ی دوستی خود را با او بریده اند. موسیقی، عشق، هویت و دوستی از جمله تم های تکرارشدنی در آثار موراکامی است و او در این رمان نیز به همین موضوعات پرداخته است.

به گفته حقیقت «تسوکورو تازاکی بی رنگ و سالهای زیارتش» نخستین بار یک سال پیش در ژاپن، زادگاه موراکامی منتشر شد و ظرف یک هفته بیش از یک میلیون از نسخه از آن به فروش رفت و ترجمه انگلیسی این رمان را فیلیپ گابریل، یکی از مترجمان همیشگی آثار موراکامی برعهده داشته است.

داستان کوتاه "شیرینی عسلی" نوشته موراکامی که امیرمهدی حقیقت در مجموعه داستان خوبی خدا ترجمه و منتتشر کرد، نخستین بار این نویسنده ژاپنی را به خوانندگان ایرانی معرفی کرد و پس از آن مجموعه داستان ها و رمان هایی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

از امیرمهدی حقیقت تاکنون ترجمه رمان های همنام و گودی (نوشته جومپا لاهیری) و آواز بی ساز (کنت هریف) و مجموعه داستان های مترجم دردها، خاک غریب(جومپا لاهیری)، در میان گمشدگان (دن چاون)، خواب خوب بهشت(سام شپارد)، کفش‌های خدمتکار (برنارد مالامود) و مجموعه قصه‌های خوشحال (تری جونز) منتشر شده است.