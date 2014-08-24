به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تودیع و معارفه رضا فرجی دانا و محمد علی نجفی در وزارت علوم برگزار می‌شود.

طی روزهای گذشته و با پیگیری خبرنگاران، روابط عمومی وزارت علوم که در جریان جزئیات مراسم تودیع و معارفه قرار داشت، هیچ اطلاعی از روند برگزاری این مراسم و پوشش خبری آن در اختیار خبرنگاران قرار نداد.

صبح امروز یکشنبه خبرنگاران برخی رسانه ها از جمله مهر، تسنیم، فارس، باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری نسیم به دلیل عدم هماهنگی روابط عمومی وزارت علوم اجازه حضور در این مراسم را نیافتند و صرفا خبرگزاری های ایرنا و ایسنا، همچنین برنا اجازه حضور در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید وزارت علوم را یافتند.

در این مراسم اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری شرکت می‌کند.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، روسای دانشگاههای تهران از دیگر مهمانان حاضر در این مراسم هستند.

به گزارش مهر، هم اکنون خبرنگاران اکثر رسانه ها پشت درهای بسته منتظر اجازه ورود به سالن جلسات هستند.