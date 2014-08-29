بازگشت اختیارت سلب شده به وزارت/ مهمترین چالشهای آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی نجفی در چهل و هفتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اظهار داشت: قانون وظایف، تشکیلات و مأموریت های وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظایف سنگینی را بر عهده وزارت علوم گذاشته است و جامعه نیز انتظارات زیادی از این وزارت دارد که به برخی از انتظارات جامعه هنوز پاسخ داده نشده است.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان از جمله مواردی است که آموزش عالی و دانشگاه ها در خصوص تبیین مفهومی و ارائه راهکار اجرایی آن باید تلاش و پیگیری کنند.
سرپرست وزات علوم با اشاره به برخی چالش های آموزش عالی و انتظارات جامعه از دانشگاهیان گفت: مسئولان آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها باید در این مسیر از خود تلاش و جدیت بیشتری نشان دهند.
وی اظهار داشت: یکی از چالش های موجود آموزش عالی موضوع افزایش کیفیت دانشگاه ها است چرا که در سال های گذشته کمیت بر کیفیت سیطره یافته است که این کمیت گرایی خود را در مواردی از قبیل افزایش شعب دانشگاهی، افزایش رشته های تحصیلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان نشان می دهد.
نجفی تمرکزگرایی را دیگر چالش موجود در آموزش عالی برشمرد و با اشاره به این که همواره موضوع استقلال دانشگاه ها مطرح بوده است بر ضرورت تبیین دقیق اختیارات دانشگاه ها و واگذاری این اختیارات به آنها تأکید کرد.
وی مشارکت دانشگاهیان را چالش دیگر آموزش عالی خواند و افزود: ظاهراً نباید کسی با مشارکت دانشگاهیان که نخبگان جامعه هستند در اداره امور دانشگاه مخالف باشد ولی همانگونه که می دانید ما در این زمینه با چالش هایی مواجه هستیم.
وی پویایی، امید و نشاط دانشگاه ها را نیازمند افزایش نقش دانشگاهیان در تصمیم سازی و تصمیم گیری در آموزش عالی دانست و بر ضرورت طراحی یک مدل اجرایی در این زمینه تأکید کرد.
نجفی از کارآمدسازی و توانمندسازی به عنوان دیگر چالش آموزش عالی نام برد و گفت: باید فرآیند آموزش عالی به گونه ای باشد که دانشجویان در طول تحصیل بتوانند استعدادها و مهارتهای خود را شکوفا کنند و برای جامعه مفید باشند.
وی افزود: باید توسعه رشته های تحصیلی براساس نیاز جامعه باشد و اینگونه نباشد که در رشته های مورد نیاز به اندازه کافی دانش آموخته نداشته باشیم ولی در رشته های غیر مورد نیاز با اشباع فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه باشیم.
سرپرست وزارت علوم با تأکید بر اینکه دانشجویان و دانشگاهیان باید دانش و تحلیل سیاسی داشته باشند گفت: کار اصلی دانشگاه آموزش، تحقیق و پژوهش است.
سرپرست وزارت علوم گفت: برای شروع مطلوب سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برنامه ریزی شده است و مسئولان دانشگاه باید با ایجاد امید، نشاط و انگیزه در دانشجویان آنان را برای گام برداشتن در مسیر عزت ایران اسلامی آماده کنند.
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