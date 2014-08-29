بازگشت اختیارت سلب شده به وزارت/ مهمترین چالشهای آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی نجفی‏ در چهل‏ و هفتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‏ ها و مؤسسات آموزش عالی اظهار داشت: قانون وظایف، تشکیلات و مأموریت‏ های وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظایف سنگینی را بر عهده وزارت علوم گذاشته است و جامعه نیز انتظارات زیادی از این وزارت دارد که به برخی از انتظارات جامعه هنوز پاسخ داده نشده است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان از جمله مواردی است که آموزش عالی و دانشگاه ها در خصوص تبیین مفهومی و ارائه راهکار اجرایی آن باید تلاش و پیگیری کنند.

سرپرست وزات علوم با اشاره به برخی چالش های آموزش عالی و انتظارات جامعه از دانشگاهیان گفت: مسئولان آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها باید در این مسیر از خود تلاش و جدیت بیشتری نشان دهند.

وی اظهار داشت: یکی از چالش‏ های موجود آموزش عالی موضوع افزایش کیفیت دانشگاه‏ ها است چرا که در سال‏ های گذشته کمیت بر کیفیت سیطره یافته است که این کمیت‏ گرایی خود را در مواردی از قبیل افزایش شعب دانشگاهی، افزایش رشته‏ های تحصیلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان نشان می‏ دهد.

نجفی تمرکزگرایی را دیگر چالش موجود در آموزش عالی برشمرد و با اشاره به این که همواره موضوع استقلال‏ دانشگاه‏ ها مطرح بوده است بر ضرورت تبیین دقیق اختیارات دانشگاه‏ ها و واگذاری این اختیارات به آنها تأکید کرد.

وی مشارکت دانشگاهیان را چالش دیگر آموزش عالی خواند و افزود: ظاهراً نباید کسی با مشارکت دانشگاهیان که نخبگان جامعه هستند در اداره امور دانشگاه مخالف باشد ولی همانگونه که می‏ دانید ما در این زمینه با چالش‏ هایی مواجه هستیم.

وی پویایی، امید و نشاط دانشگاه‏ ها را نیازمند افزایش نقش دانشگاهیان در تصمیم‏ سازی و تصمیم‏ گیری در آموزش عالی دانست و بر ضرورت طراحی یک مدل اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

نجفی از کارآمدسازی و توانمندسازی به عنوان دیگر چالش آموزش عالی نام برد و گفت: باید فرآیند آموزش عالی به گونه ای باشد که دانشجویان در طول تحصیل بتوانند استعدادها و مهارت‏های خود را شکوفا کنند و برای جامعه مفید باشند.

وی افزود: باید توسعه‏ رشته‏ های تحصیلی براساس نیاز جامعه باشد و این‏گونه نباشد که در رشته‏ های مورد نیاز به اندازه کافی دانش‏ آموخته نداشته باشیم ولی در رشته‏ های غیر مورد نیاز با اشباع فارغ ‏التحصیلان دانشگاهی مواجه باشیم.

سرپرست وزارت علوم با تأکید بر اینکه دانشجویان و دانشگاهیان باید دانش و تحلیل سیاسی داشته باشند گفت: کار اصلی دانشگاه آموزش، تحقیق و پژوهش است.

سرپرست وزارت علوم گفت: برای شروع مطلوب سال تحصیلی جدید دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی برنامه ‏ریزی شده است و مسئولان دانشگاه باید با ایجاد امید، نشاط و انگیزه در دانشجویان آنان را برای گام برداشتن در مسیر عزت ایران اسلامی آماده کنند.