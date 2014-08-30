پروفسور سمیعی صاحب یازدهمین "نشان تبریز" شد/ توانمندی بالای شهر تبریز در تربیت پزشک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در مراسمی با حضور شهردار، اعضای شورای شهر تبریز و همچنین جمعی از پزشکان داخلی و خارجی برگزار شد، یازدهمین "نشان تبریز" به پروفسور مجید سمیعی داده شد.

مجید سمیعی در این مراسم با اشاره به دریافت این نشان از شهردار تبریز گفت: دریافت نشان تبریز افتخاری است که سبب خواهد شد مسئولیت علمی و اجتماعی من بیشتر شود.

وی ادامه داد: تا وقتی زنده ام، از هیچ تلاشی برای کمک به شهر تبریز فروگذار نخواهم بود، چرا که از امروز شهروند این شهر پرافتخار هستم هرچند نیاکان ما اهل تبریز بوده اند و من هم اکنون به خاطر قرار گرفتن در این شرایط به خود افتخار می کنم.

سمیعی با بیان اینکه تمام اهتمام خود را برای اجرای برنامه های پزشکی مناسب در تبریز می کنم، گفت: سطح این برنامه ها بالاتر از تفکرات رایج است اما عملی کردن این برنامه‌ها، نیازمند همکاری تمام سازمان های شهر تبریز است.

وی ادامه داد: آذربایجان، قطب بزرگ علمی کشور است و در این اصل، هیچ شک و شبهه‌ای نیست و وجود دانشگاه بزرگ پزشکی و داروسازی در این شهر بر این امر صحه می گذارد.

این پزشک ایرانی افزود: شهرداری و علوم پزشکی تبریز تعامل خوبی با یکدیگر دارند و خوشحالم که ارتباط مجموعه دانشگاه به عنوان یک قدرت علمی و شهرداری، در راستای سوق دادن مردم به سمت و سوی زندگی مثبت، قوی و منسجم است.

وی با اشاره به تلاش خود برای یادگیری زبان آذری گفت: مدتی است که به یادگیری زبان آذری مشغول هستم تا در همکاری های بعدی بتوانم کمی آذری صحبت کنم.

سمیعی با اشاره به نقش جوانان در آینده مملکت گفت: توصیه ای که بارها به جوانان کرده ام این است که همواره از فرصت های ایده آل خود بهره مند شوند زیرا همگی باید فرصت ها را قدر بدانیم و با برنامه‌ریزی و زمان‌شناسی لازم به اهداف ترسیم‌شده دست یابیم چرا که سهل‌انگاری در استفاده از فرصت‌ها یک گناه بدیهی و مسلم است.

پروفسور سمیعی آوازه علمی ایران اسلامی را در جهان طنین انداز کرده است

صادق نجفی در این مراسم با اشاره به جایگاه پروفسور سمیعی در پزشکی جهان گفت: نشان تبریز به بزرگان علم وهنر و فرهنگ تعلق یافته است که دکتر سمیعی نیز به خاطر طنین انداز کردن نام ایران در جهان اسلام لایق این نشان است.

شهردار تبریز ادامه داد: هر چند باعث افتخار است که این پروفسور بزرگ اصالت آذربایجانی دارند و دوران حضور نیاکان پروفسور سمیعی در اوایل قرن حاضر، در آذربایجان و تبریز، همزمان با اوج‌گیری و پیشتازی شهر اولین‌ها بوده است.

وی افزود: امروز در جای‌جای جهان یکی از شاخه‌های مهم علم پزشکی به نام این پزشک حاذق شناخته می‌شود و تمام ایرانی ها باید به وجود چنین پزشک بزرگی افتخار کنند.

نجفی با بیان اینکه در کنار ویژگی‌های برجسته علمی، روح تعهد در منش دانشمندی پروفسور سمیعی همواره بارز بوده‌است، تصریح کرد: این خصیصه متعالی به خصوص در سال‌های اخیر و با اهتمام وی نسبت به ایجاد زیرساخت‌‌های مجهز پزشکی و درمان جانبازان دفاع مقدس استمرار داشته‌است.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم همکاری های لازم را با این پزشک بزرگ در شهر تبریز انجام دهیم زیرا طبق گفته های پروفسور سمیعی، ایشان برنامه های خوبی برای این شهر دارند که ما نیز آماده هرگونه همکاری با وی هستیم.

پروفسور سمیعی، ایجاد کننده زیرشاخه‌ای از جراحی مغز به نام «جراحی قاعده مغز» و مدت ها رییس مجمع جهانی جراحان مغز و اعصاب جهان بوده است. دکتر سمیعی در سال1367 کرسی جراحی مغز واعصاب هانوفر آلمان را پذیرفت.

در همین سال صدراعظم آلمان به پاس خدمات وی در جراحی مغز و اعصاب، نشان درجه یک دولت آلمان را به وی اعطا نمود.

سمیعی در ادامه سفر خود به تبریز ظهر امروز در جمع دانشجویان پزشکی دانشگاه تبریز حضور یافته و به تبادل تجربیات خود با آن ها پرداخت.