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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۵۶

با توافق اعضای اتحادیه اروپا؛

وزیر خارجه ایتالیا جانشین اشتون شد

وزیر خارجه ایتالیا جانشین اشتون شد

وزیر امور خارجه ایتالیا در نشست شب گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، به عنوان مسئول سیاست خارجی جدید این اتحادیه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، با وجود آنکه پیشتر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد انتخاب "فدریکا موگرینی" به عنوان مسئول سیاست خارجی اختلاف نظر وجود داشت اما وی در نشست شب گذشته رهبران اتحادیه اروپا به این سمت انتخاب شد.

بدین ترتیب وزیر خارجه 41 ساله ایتالیا به مدت پنج سال عهده دار سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود.

انتخاب موگرینی به این سمت در حالی رخ داد که که در نشست ماه گذشته اختلاف نظر اعضا مانع انتخاب وی به این سمت شده بود.

دلیل اختلاف نظر اعضای اتحادیه اروپا با انتخاب موگرینی، موضع نرم وی در قبال روسیه در هنگام بحران اوکراین بود. کشورهای شرقی اروپا اعتقاد داشتند که موگرینی آن چنان که باید در مقابل روسیه موضع نگرفته از همین رو گزینه مناسبی برای تصدی این پست نیست.

هر چند موگرینی جانشین کاترین اشتون در این پست شده، اما همچنان ریاست مذاکرات کشورهای 1+5 با ایران، بر عهده وی خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2360850

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