آنکارا با جاسوسی برلین مقابله به مثل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "نیهات زیبکچی" با بیان این موضوع گفت: اگر سرویس اطلاعاتی آلمان از ترکیه جاسوسی می کند، وظیفه سیستم اطلاعاتی ماست تا مانع این کار شود و در عوض این اقدام آلمان ها، سیستم اطلاعاتی ما باید از آلمان ها جاسوسی کند.

وزیر اقتصاد ترکیه افزود: اگر چه ما همپیمان هستیم اما اعتقاد شخصی من در مورد این موضوع (جاسوسی) به این شکل است.

این اظهاراتی در حالی ایراد شد که عصر روز گذشته "افکان اعلا" وزیر کشور ترکیه، با "توماس دی مایتزیره" هتای آلمانی خود در آنکارا دیدار کرد و نگرانی ترک ها در این رابطه را به اطلاع وی رساند.

به گزارش مهر، سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) از 80 کشور جهان از جمله ترکیه جاسوسی کرده و در مورد مقامات و شهروندان این کشورها اطلاعات جمع آوری کرده است. ماموریت جاسوسی این سازمان از بیشتر این کشورها از سال 2009 شروع شده است، با این حال مدارک موجود نشان می دهد دولت آلمان از سال 1976 این فعالیت را علیه ترکیه آغاز کرده است.

بر این اساس در فهرست جاسوسی BND اسامی 30 کشور به عنوان "کشورهای اصلی" آمده است که اطلاعات به دست آمده از آنها حائز اهمیت بیشتری است. طبق این گزارش ترکیه و آلبانی از جمله این کشورها هستند. از جمله مواردی که در جاسوسی از ترکیه مورد توجه BND بوده می توان به مسئله کردها، جنبش "فتح الله گولن"، حرکت های اسلامی، جنایات سازمان دهی شده و فساد مالی اشاره کرد.